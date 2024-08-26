SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Telegram'a Fransız sansürünün arka planı... Pavel Durov neden gözaltına alındı? Gazze gerçeği...

Telegram kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Pavel Durov'a Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, spedofili içerik, yaptırımlardan kaçınma gibi suçlar yöneltilirken arka planda "Siyonist baskı" yatıyor. Öyle ki Telegram'dan anti-siyonist haber kanallarının kapatılması isteniyor... İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 10:02 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 10:21
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı... Pavel Durov neden gözaltına alındı? Gazze gerçeği...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un, Telegram'daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Pavel DurovPavel Durov

ARKA PLANDA SİYONİST BASKI VAR!
Ancak Durov'un tutuklanmasındaki arka plan ise terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetilmesi olarak gösteriliyor. Telegram Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyuruyor.

Telegram kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alındıTelegram kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alındı

Öte yandan Batı'nın Telegram'a için yapılan ithamların hepsi, Meta platformları içinde de geçerli...Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platform Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor...

TELEGRAM'DAN SAVUNMA: AB YASALARINA UYUYORUZ
Mesajlaşma uygulaması Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, kurucusu Pavel Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" şeklinde nitelendirdi.

"ANTİ-SİYONİST KANALLARIN KAPATILMASINI İSTİYORLAR"
Sabah Yazarı Haşmet Babaoğlu da Telegram'a uygulanan sansürü kaleme aldı. Konunun "Fransa yasalarına uymamak"tan ibaret olmadığına dikkat çeken Babaoğlu, "Telegram kakkındaki suçlamalar upuzun ve global. Fransa'yı başka ülkeler izleyecek... Çünkü Telegram'ın sansür uygulamadığı anti-siyonist haber kanallarının kapatılmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Pavel Durovu tutuklayan İsrailin uzun parmağı! Elon Musk topa girdiPavel Durovu tutuklayan İsrailin uzun parmağı! Elon Musk topa girdi
Pavel Durov'u tutuklayan İsrail'in uzun parmağı! Elon Musk topa girdi

Babaoğlu şunları yazdı:

"Dünya yanmıyormuş gibi... Gazze'de soykırım yaşanmıyormuş gibi...
Kursk'ta Nazi eğilimli Ukrayna özel kuvvetlerinin çok yaşlı sivil Ruslara nişan alıp öldürdüğü videolar pek hümanist (!) Avrupa başkentlerinde alkışlanmıyormuş gibi... Bugün size bambaşka şeylerden bahsedecektim...
Ağustos sonu rüzgarlarından, balkonumdaki sardunyaların yanıbaşında boy veren semizotu yapraklarından; Kanlıca'da öğlen sıcağında oturup çay içmenin hararet alan keyfinden falan...
Sırf kalbimizin üzerindeki ağırlığı belki yarım saatliğine kaldırır diye...
Ama olmaz, olamaz.
Olmuyor.

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım...

İsrail Gazze'de soykırım suçu işliyorİsrail Gazze'de soykırım suçu işliyor

Telegram uygulaması üzerinden takip ettiğim Gazze kanallarından anı anına gelen görüntüler olmasa ne yapardım?
Bizim tv kanallarının izleyicileri gibi Tel Aviv'de çalan sirenlerin aldatıcı seslerinden ötesini bilemezdim...
Lakin bakın geçen gece ne oldu?
Telegram kurucusu Pavel Durov Fransa'da havaalanında gözaltına alındı...
Konu bizde anlatıldığı gibi "Fransa yasalarına uymamak"tan ibaret değil..
Hakkındaki suçlamalar upuzun ve global.
Fransa'yı başka ülkeler izleyecek...
Çünkü Telegram'ın sansür uygulamadığı anti-siyonist haber kanallarının kapatılmasını istiyorlar.
Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin hesaplarının yazdıklarından haberdar olmamızı istemiyorlar.

İşgalci İsrail Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk 40 binden fazla Filistinliyi katlettiİşgalci İsrail Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk 40 binden fazla Filistinliyi katletti

Şimdi bu satırları yazarken tv açık...
Amerikan logolu fakat yerli malum kanalda İsrail'in 100 uçakla Lübnan'a saldırısı konuşuluyor.
Yıllardır her tv'ye çıkışında "ben Amerika'da okurken" demelerinden bize baygınlık gelen ruhen çocuk kalmış birkaç profesör var ya...
Onlardan biri saldırıyı şöyle yorumluyor: "İsrail, korku ve kabus tünelinden çıkmaya çalışıyor."
Hadi canım!
Tam da her şeyi yanlış anlayalım ister gibi...
Şaka yapar gibi...
Üstelik ABD üç uçak gemisiyle oracıktayken...
Neyse ki konu Red Kit'e geliyor, gülüşmeler başlıyor; nedense hep öyle oluyor bu kanalda...

Tv'yi kapattım...
Gaza Now kanalından son gelen haberlere baktım...
Birazdan yürüyüşe çıkacağım...

"Affet bizi Gazze, sahip çıkamadık sana" yazan duvarın kıyısından çarşıya doğru..."

Siyonist operasyon! Telegramın kurucusu Pavel Durovun tutuklanmasında soykırımcı İsrail eli: Üst düzey bilgiler, iç ve dış belgeler...Siyonist operasyon! Telegramın kurucusu Pavel Durovun tutuklanmasında soykırımcı İsrail eli: Üst düzey bilgiler, iç ve dış belgeler...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz’dan Karlov suikastına ’Namık’ portresi
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı... Pavel Durov neden gözaltına alındı? Gazze gerçeği...
Çiftçi kazanamıyor tüketici alamıyor! Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Hal Yasası neden hala çıkmıyor?
CHP’li Tuncay Özkan’ın dosyasını açtık! Her türlü pislik var: FETÖ ve bebek katili Öcalan’a methiyeler, şantajlar, trol ordusu komutanlığı...
Spor yazarları Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Penaltılar atlandı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! Saat verildi! Bugün hava nasıl?
Zerrin Özer’den samimi itiraflar: Cumhurbaşkanımız iyi ve vefalı bir insan | Gazze sözleri | Hastalığını anlattı: Ağzım yamuldu
Emekliliği kolaylaştıracak düzenleme! Memura ek gösterge... Çalışanları destekleyecek adımlar | 7 adımda reform yağmuru
Fred’den oscarlık dönüş! Fenerbahçe Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Başkan Erdoğan, Ahlat’taki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Çalışana yıllık izin rehberi! Zaman aşımı var mı? Ne zaman parası alınır? | Kullanamadığı izni olanlar dikkat
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hadsiz sözler sarf etmişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Okan Buruk’un canını sıkacak transfer! İstanbul’a geliyorlar
Cumhur’dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk
SON DAKİKA