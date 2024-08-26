Telegram’a Fransız sansürünün arka planı... Pavel Durov neden gözaltına alındı? Gazze gerçeği...

"Dünya yanmıyormuş gibi... Gazze'de soykırım yaşanmıyormuş gibi... Kursk'ta Nazi eğilimli Ukrayna özel kuvvetlerinin çok yaşlı sivil Ruslara nişan alıp öldürdüğü videolar pek hümanist (!) Avrupa başkentlerinde alkışlanmıyormuş gibi... Bugün size bambaşka şeylerden bahsedecektim... Ağustos sonu rüzgarlarından, balkonumdaki sardunyaların yanıbaşında boy veren semizotu yapraklarından; Kanlıca'da öğlen sıcağında oturup çay içmenin hararet alan keyfinden falan... Sırf kalbimizin üzerindeki ağırlığı belki yarım saatliğine kaldırır diye... Ama olmaz, olamaz. Olmuyor.

Telegram uygulaması üzerinden takip ettiğim Gazze kanallarından anı anına gelen görüntüler olmasa ne yapardım?

Bizim tv kanallarının izleyicileri gibi Tel Aviv'de çalan sirenlerin aldatıcı seslerinden ötesini bilemezdim...

Lakin bakın geçen gece ne oldu?

Telegram kurucusu Pavel Durov Fransa'da havaalanında gözaltına alındı...

Konu bizde anlatıldığı gibi "Fransa yasalarına uymamak"tan ibaret değil..

Hakkındaki suçlamalar upuzun ve global.

Fransa'yı başka ülkeler izleyecek...

Çünkü Telegram'ın sansür uygulamadığı anti-siyonist haber kanallarının kapatılmasını istiyorlar.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin hesaplarının yazdıklarından haberdar olmamızı istemiyorlar.

İşgalci İsrail Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk 40 binden fazla Filistinliyi katletti

Şimdi bu satırları yazarken tv açık...

Amerikan logolu fakat yerli malum kanalda İsrail'in 100 uçakla Lübnan'a saldırısı konuşuluyor.

Yıllardır her tv'ye çıkışında "ben Amerika'da okurken" demelerinden bize baygınlık gelen ruhen çocuk kalmış birkaç profesör var ya...

Onlardan biri saldırıyı şöyle yorumluyor: "İsrail, korku ve kabus tünelinden çıkmaya çalışıyor."

Hadi canım!

Tam da her şeyi yanlış anlayalım ister gibi...

Şaka yapar gibi...

Üstelik ABD üç uçak gemisiyle oracıktayken...

Neyse ki konu Red Kit'e geliyor, gülüşmeler başlıyor; nedense hep öyle oluyor bu kanalda...

Tv'yi kapattım...

Gaza Now kanalından son gelen haberlere baktım...

Birazdan yürüyüşe çıkacağım...

"Affet bizi Gazze, sahip çıkamadık sana" yazan duvarın kıyısından çarşıya doğru..."