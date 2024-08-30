5 ülke 5 vatandaşlık! Telegram’ın CEO’su Pavel Durov’un tutuklamasındaki gizem artıyor! Bu kadar vatandaşlığı neden aldı?

Durov geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşımda Dubai'nin gökdelenleri arasında poz vererek, "Gerçekten özgür olabilmek için özgürlük için her şeyi riske atmaya hazır olmalısınız" ifadelerini kullanmıştı. Durov'un Fransa'da gözaltına alınması bu riskin yakın olduğunu gösteriyor...

DUROV'UN VATANDAŞLIKLARI Öte yandan Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor. Bu pasaportların Telegram'ı kendini ifade özgürlüğü savunucusu olarak kurup yöneten Pavel Durov 'a koruma sağladığı tahmin ediliyor.





BU KADAR VATANDAŞLIĞI NEDEN ALDI?



Durov, 39 yaşında ve görünüşe göre on yıldan uzun bir süre önce başka vatandaşlıklar aramaya başladı. Gerekçe, ona göre Rus sosyal medya platformu VK üzerinde kontrol hakkındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyordu.

Rus güvenlik servisleri, Ukrayna'da ülkenin Kremlin yanlısı cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in iktidardan düşmesine yardım eden bir protesto hareketiyle bağlantılı sayfaları engellemeye çalışmıştı.

Durov, Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) gelen ve protestolarla bağlantılı grupların kişisel verilerini talep eden belgeler gibi görünen şeyleri çevrimiçi olarak yayınladı.

İlk olarak 1 Nisan'da önce şaka gibi görünen bir şekilde istifa ettikten sonra Durov VK'dan temelli olarak ayrıldı.

Durov, BAE'nin önemli merkezlerinden Dubai'ye oturma vizesi aldı. Ayrıca Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis pasaportu aldı.

Saint Kitts ve Nevis, zenginler ve diğer ülkelere seyahat için vize gerektiren pasaportları olanlar için vergi cenneti olarak popülerliğini koruyor.

Durov, 2017 yılında bir VK gönderisinde 2013 baharında Saint Kitts ve Nevis pasaportu aldığını ve "Bu, AB ve İngiltere'ye vizesiz seyahat etmeye imkan sağladığı için kullanışlı bir şey" olduğunu söyledi. Karayip ada ülkesine hiç gitmediğini ve gitmeyi planlamadığını da ekleyerek "Bir kişinin Avrupa'dan ayrılmadan pasaport alabileceğini" belitti.

Associated Press'te yer alan habere göre Durov 2017'de tam zamanlı olarak Dubai'de yaşıyordu ve Telegram ofisi Dubai Media City'deydi.

Bloomberg'e röportaj veren Durov, "Burayı seviyorum," demişti. "Çok hızlı gelişiyor, bir start-up gibi." ifadelerini kullanmıştı.