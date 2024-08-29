Telegram CEO’su 5 milyon euro kefaretle serbest! Fransa’dan çıkamayacak

Fransa'da gözaltında tutulan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, serbest bırakıldı. Polisteki sorgusunda kendisini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağırdığını anlattı. Le Canard Chainé, "Macron, Pavel'i akşam yemeğine davet etti. Pavel bu yemeğe katılmak için gittiği Paris'te gözaltına alındı" diye yazdı. Cumhurbaşkanlığı iddiayı yalanladı. Macron ise "Durov'un gözaltına alınmasının siyasi bir hamleden ziyade devam eden adli soruşturmanın bir parçası olduğunu" açıkladı...

Durov'un sevgilisi Yulia'nın ajan olduğu iddia ediliyor.

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