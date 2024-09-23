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MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde 2 Fırat Kalkanı'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 12:28 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 12:28
MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde 2 Fırat Kalkanı’nda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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