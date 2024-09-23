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Şehit Şeyda Yılmaz'ın komşusu açıkladı: 5 günlük izne gelecekti

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonrası şehit düşen Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın izne çıkmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehidin Sivas'taki baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatılırken komşusu Mustafa Yaman, "5 günlük bir izne gelecekti ama nasip olmadı” dedi. Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 12:28
Şehit Şeyda Yılmaz’ın komşusu açıkladı: 5 günlük izne gelecekti

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İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalamaya çalışırken çıkan arbedede silahlı saldırıya uğrayan Polis Memuru Şeyda Yılmaz, şehit düştü.

''Olaydan sonraki gün izine çıkacaktı''

Yılmaz'ın, olaydan sonraki gün ailesinin yanına gitmek için 5 günlük izne çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şehit Yılmaz'ın Sivas'taki evi (İHA)Şehit Yılmaz'ın Sivas'taki evi (İHA)

1 YIL ÖNCE GÖREV BAŞLADI 1 YILLIK EVLİYDİ
Şehidin Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi.

Şehit Şeyda Yılmaz (İHA)Şehit Şeyda Yılmaz (İHA)

Yılmaz'ın olaydan sonraki gün izne çıkıp Sivas'ta bulunan anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz, bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sivas'ta Ay Yıldız Camiinde kılınacak cenaze namazının arından Yukarı Tekke Polis Şehitliğine defnedilecek.

Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki komşusu Mustafa Yaman (İHA)Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki komşusu Mustafa Yaman (İHA)

"5 GÜNLÜK BİR İZNE GELECEKTİ AMA NASİP OLMADI"
Sivas'taki komşu Mustafa Yaman, Yılmaz'ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını ifade ederek, "Anne ve babaları gibi çocukları da çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendi evladımız gibiydi. Elimizde büyüdü. Normal bir yaşantısı vardı. Kızımız şehit eden kişi 26 suçtan aranan bir kişi. Bu adam daha kaç kişi öldürecek ki bunu içeri alsınlar cezaevine koysunlar. 5 günlük bir izne gelecekti ama nasip olmadı" dedi.

Şehit Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. (İHA)Şehit Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. (İHA)

İstanbul Ümraniye'de görevi başında silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

KATİLİN 26 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezinde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti (19) adlı şüpheli ile yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit oldu. Biri polis iki kişinin de yaralandığı olayda 19 yaşındaki zanlının 26 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şehit Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. (İHA)Şehit Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. (İHA)



Şehit olan polis için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, aynı meslekteki eşi Semih Yılmaz ile aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin meslektaşları katıldı. İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polisin özgeçmişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısa bir konuşma yaptı.

Şehit polis Şeyda Yılmaz'a veda!

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Şehit polis memuru Yılmaz, baba ocağı Sivas'ta bugün Merkez Ayyıldız Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. (İHA)Şehit Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. (İHA)

EMNİYET TEŞKİLATINDA YILINI DOLDURMAMIŞTI
Emniyet teşkilatına 2023 yılı Aralık ayında giren şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Ankara Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduğu ve ilk görev yerinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olduğu öğrenildi. Eş durumundan İstanbul'a tayin edilen Şeyda Yılmaz, burada Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmişti.

Şehit Şeyda Yılmaz (İHA)Şehit Şeyda Yılmaz (İHA)

OLAYIN GEÇMİŞİ
Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Ümraniye'de, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) şehit eden Yunus Emre Geçit'in poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. (DHA)Ümraniye'de, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) şehit eden Yunus Emre Geçit'in poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. (DHA)

Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ümraniyede polis memuru Şeyda Yılmazı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...Ümraniyede polis memuru Şeyda Yılmazı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...

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