Irak’ın kuzeyinde temizlik! Gara’da 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

"Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, PKK'nın inlerini başına yıkıyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
"Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, PKK'nın inlerini başına yıkıyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"