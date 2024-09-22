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Irak'ın kuzeyinde temizlik! Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türkiye, terörü kaynağında bertaraf etmeyi sürdürüyor. Mehmetçik, kalleşlerin inlerini teker teker başlarına yıkıyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 13:55 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 14:03
Irak’ın kuzeyinde temizlik! Gara’da 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

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"Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, PKK'nın inlerini başına yıkıyor.

Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi



Son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi (Fotoğraf: AA Arşiv)Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi (Fotoğraf: AA Arşiv)

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi (Fotoğraf: AA Arşiv)Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi (Fotoğraf: AA Arşiv)

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

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