Irak’ın kuzeyinde temizlik! Gara’da 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son olarak Irak 'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi (Fotoğraf: AA Arşiv)



"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"







