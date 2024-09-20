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Türkiye'den BMGK oturumunda 'teröristan' uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD'ye | PKK'nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin yol açtığı istikrarsızlık sürüyor. "DEAŞ'la mücadele" maskesine sığınan ABD ise PKK'nın 'teröristan' hayaline destek çıkıp Ankara - Şam yakınlaşmasının karşısında konumladı. Bölgedeki kaos sürerken BMGK'da Suriye konu başlığında toplandı. Türkiye, ABD ve diğer BM üyelerini 'teröristan' konusunda uyardı. Bölgedeki hakikati anlattı.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 21:19 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 21:33
Türkiye’den BMGK oturumunda ’teröristan’ uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD’ye | PKK’nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci

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Türkiye güney sınırlarında bir 'teröristan' kurdurmamakta son derece kararlı.

"Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör inlerini yerle bir ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek harekat sinyali verdi.

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ANKARA - ŞAM YAKINLAŞMASI PKK'NIN UYKULARINI KAÇIRDI

Ankara - Şam hattında gelişen normalleşme süreci de PKK'ya 'teröristan' kurdurmama odaklı oldu. Hal böyle olunca PKK elebaşlarının uykusu kaçtı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.

PKK elebaşı Bese Hozat da "Beşşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir" diyerek Şam'ı tehdit etti.

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ABD'DEN PKK'NIN 'TERÖRİSTAN' HAYALİNE KOŞULLU DESTEK

ABD ise bölgedeki terör unsurlarını "DEAŞ'la mücadele" maskesine sığınarak palazlandırmayı sürdürüyor. Ankara - Şam yakınlaşmasına olumsuz yaklaşan ABD yönetimi, PKK'nın 'teröristan' hayaline de koşullu destek veriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, kuzey ve doğu bölgeler dahil Suriye'de özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimler düzenlemek için gerekli koşulların karşılanmadığını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

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TÜRKİYE'DEN BMGK'NIN SURİYE OTURUMUNDA 'TERÖRİSTAN' UYARISI

Öte yandan BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda Türkiye, PKK/YPG/SDG'ye dikkat çekip 'teröristan' uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin Suriye'de istikrar bozucu etken olmaya devam ettiğini söyledi.

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"TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ SON VERİN" ÇAĞRISI

Terör örgütünün, Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapma planının ülkenin birlik ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiğine dikkati çeken Büyükelçi Yıldız, tüm BM üyelerinin bu gerçekleri görmesi ve terör örgütüne desteğe son vermesi gerektiğini dile getirdi.

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