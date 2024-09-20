Türkiye’den BMGK oturumunda ’teröristan’ uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD’ye | PKK’nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci

ABD, Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya sınırsız destek sağlıyor (AA)
TÜRKİYE'DEN BMGK'NIN SURİYE OTURUMUNDA 'TERÖRİSTAN' UYARISI
Öte yandan BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda Türkiye, PKK/YPG/SDG'ye dikkat çekip 'teröristan' uyarısında bulundu.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin Suriye'de istikrar bozucu etken olmaya devam ettiğini söyledi.
ABD'li komutan, YPG elebaşı Şahin ve KYB Başkanı Talabani ile aynı karede (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ SON VERİN" ÇAĞRISI
Terör örgütünün, Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapma planının ülkenin birlik ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiğine dikkati çeken Büyükelçi Yıldız, tüm BM üyelerinin bu gerçekleri görmesi ve terör örgütüne desteğe son vermesi gerektiğini dile getirdi.