Türkiye’den BMGK oturumunda ’teröristan’ uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD’ye | PKK’nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci

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Türkiye güney sınırlarında bir 'teröristan' kurdurmamakta son derece kararlı.



"Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör inlerini yerle bir ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek harekat sinyali verdi.

YPGli Ferhat Abdi Şahinden ABD, İngiltere, Fransa teröristan planına destek veriyor itirafı: Türkiye bizi ortadan kaldıracak korkusu

ANKARA - ŞAM YAKINLAŞMASI PKK'NIN UYKULARINI KAÇIRDI



Ankara - Şam hattında gelişen normalleşme süreci de PKK'ya 'teröristan' kurdurmama odaklı oldu. Hal böyle olunca PKK elebaşlarının uykusu kaçtı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.



PKK elebaşı Bese Hozat da "Beşşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir" diyerek Şam'ı tehdit etti.