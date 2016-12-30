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Himmetçiye para transferi yapmış

Rus Büyükelçi Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın para trafiği, Pensilvanya’ya uzandı. MASAK raporuna göre Altıntaş, FETÖ elebaşısına The Respect Instute Inc. kuruluşu üzerinden para aktaran himmetçi polis Tunç’a maaşından pay ayırdı

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2016, 00:00 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 19:42
Himmetçiye para transferi yapmış

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Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ elebaşısına doğrudan para transfer ettikleri The Respect Instute Inc. kuruluşuna para aktaran himmetçilerden eski polis Hasan Tunç'a maaşının 5'te 1'ini gönderdiği belgelendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), Ankara Başsavcılığı'nın talebi üzerine özel olarak hazırladığı rapor, tetikçinin FETÖ ve Pensilvanya ile parasal bağlantılarını da ortaya koydu. Çapraz inceleme sonrasında hazırlanan "Altıntaş Raporu"nun en kritik bölümünü FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Hasan Tunç ile ilişkiler ağı oluşturdu. Altıntaş, 12 Ocak 2016'da eski polis memuru Hasan Tunç'a 500 TL transfer etti. Bu Altıntaş'ın maaşının yaklaşık 5'te 1'ini oluşturuyordu. Hasan Tunç, ABD'deki seçimler öncesinde Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşına ve oradan da başkan adaylarından Hillary Clihton'ın çevresine para transferi yapan The Respect Instute Inc. isimli kuruluşla bağlantılı çıktı. Tunç, himmet soruşturmasının şüphelilerinden Mehmet Kor ile de Gaziantep'teki Çınar Derneği'nden mesai arkadaşıydı. Çınar Derneği ise FETÖ soruşturmaları kapsamında inceleniyor. Hasan Tunç aynı zamanda, 2010-2011 yılları arasında, Seferihisar Başsavcılığı'nın halen yürütmekte olduğu FETÖ soruşturması kapsamındaki Kevser Özel Eğitim Kurumları'nda da çalıştı. Tunç'un himmet paralarının yoğun olarak toplandığı Bank Asya'nın Gaziantep-Suburcu ve Elazığ şubelerinde hesaplarının bulunduğu ortaya çıktı.

KUZEN FETÖ ŞİRKETİYLE ALIŞVERİŞTE
Tetikçi Altıntaş'ın yaşamında önemli yeri olan ve Kuşadası Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmasının şüphelisi olarak aranan dayısı Hasan Furuncu devlet okulundan müdür olarak emekli olduktan sonra 2015' Ağustos ayından 9 Eylül 2016'ya yani 15 Temmuz sonrasına kadar Gaziemir Amerikan Sağlık Koleji'nde çalıştı. Bu kolejin sahibi Murat Tepe, Kuşadası Başsavcılığı'nın yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının sanıkları arasında bulunuyor. Hasan Furuncu, 13 Temmuz 2015'te, kapatılan Söylev Özel Eğitim Hizmetleri'ne 300 TL bağışta bulundu. Hasan Furuncu'nun oğlu Yaşar Furuncu ise FETÖ'den gözaltına alınan Erol ve Şenol Demirbaş'a ait olan Es Endüstriyel Yapı Hizmetleri ile para alışverişinde bulundu. 2015 - 2016 yıllarında Es Endüstriyel Yapı Hizmetleri firmasından Yaşar Furuncu'ya 21 bin 571 TL transfer yapıldı.

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