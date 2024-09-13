ABD’den PKK’nın teröristan hayaline ‘koşullu’ destek! Ankara-Şam yakınlaşması panikletti

Türkiye ve Suriye arasındaki "normalleşme" arayışında son dönemde önemli adımlar atandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Rejiminin lideri Beşşar Esad , ilişkilerin normalleşmesi için görüş bildirdi.





ANKARA-ŞAM YAKINLŞAMASI ABD'DE PANİK YARATTI



Türkiye ve Suriye arasında atılan olumlu adımlar ABD'yi büyük bir paniğe sürükledi. ABD, PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda sözde teröristan hayaline 'koşullu destek' verdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, kuzey ve doğu bölgeler dahil Suriye'de özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimler düzenlemek için gerekli koşulların karşılanmadığını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Miller, bu nedenle terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda işgal ettiği bölgelerde düzenlemeyi planladığı sözde seçim çağrısını bir kez daha "desteklemediklerini" bildirdi.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de yapılacak tüm seçimlerin "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini sürekli olarak dile getirdiğini" ifade eden Miller, "Bu tür seçimler için koşullar şu anda kuzeyi ve doğusu da dahil olmak üzere Suriye'de karşılanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.