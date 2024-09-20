Narin’in katledilmesi sonrası ölüm listesi ortaya çıktı: Tavşantepe Köyü’nde hayatını kaybeden 15 çocuktan 9’u Güran Ailesi’nden!

Tavşantepe Köyü'nde öldürülen Narin Güran

CİNSEL SALDIRI VAR MI?

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi.

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.