Narin’in katledilmesi sonrası ölüm listesi ortaya çıktı: Tavşantepe Köyü’nde hayatını kaybeden 15 çocuktan 9’u Güran Ailesi’nden!

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi.
ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI
Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Tavşantepe Köyü'nde öldürülen Narin Güran
CİNSEL SALDIRI VAR MI?
Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi.
Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Tavşantepe Köyü'ndeki arama çalışmaları (AA)
TAVŞANTEPE'NİN SESSİZ ÖLÜMLERİ
Narin'in katledilmesinin ardından Güran Ailesi'nde ve köyde yaşanan çocuk ölümleri yeniden gündeme geldi.
15 ÇOCUK ÖLÜMÜNDE 9'U GÜRAN AİLESİNDEN
Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Narin cinayetinden sonra adeta ölüm sessizliğine bürünen ve 1 aydır Türkiye'yi kilitleyen Tavşantepe Küme Evleri'nde, geçmiş yıllarda 8 çocuk ölümünün gerçekleştiği, 15 çocuk ölümünden 9'unun Güran Ailesi'nden olduğu ortaya çıktı.