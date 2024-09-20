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Narin'in katledilmesi sonrası ölüm listesi ortaya çıktı: Tavşantepe Köyü'nde hayatını kaybeden 15 çocuktan 9’u Güran Ailesi'nden!

Diyarbakır'da boğularak katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti nedeniyle gözlerin çevrildiği Tavşantepe Köyü'nün karanlık geçmişi ortaya çıktı. Buna göre, küçük kızın öldürüldüğü köyde geçmiş yıllarda 15 çocuk ölümünden 9’unun Güran Ailesi'nden olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 17:42 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 17:43
Narin’in katledilmesi sonrası ölüm listesi ortaya çıktı: Tavşantepe Köyü’nde hayatını kaybeden 15 çocuktan 9’u Güran Ailesi’nden!

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Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi.

ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI
Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Tavşantepe Köyü'nde öldürülen Narin Güran Tavşantepe Köyü'nde öldürülen Narin Güran

CİNSEL SALDIRI VAR MI?
Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi.

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Tavşantepe Köyü'ndeki arama çalışmaları (AA)Tavşantepe Köyü'ndeki arama çalışmaları (AA)


TAVŞANTEPE'NİN SESSİZ ÖLÜMLERİ
Narin'in katledilmesinin ardından Güran Ailesi'nde ve köyde yaşanan çocuk ölümleri yeniden gündeme geldi.

15 ÇOCUK ÖLÜMÜNDE 9'U GÜRAN AİLESİNDEN
Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Narin cinayetinden sonra adeta ölüm sessizliğine bürünen ve 1 aydır Türkiye'yi kilitleyen Tavşantepe Küme Evleri'nde, geçmiş yıllarda 8 çocuk ölümünün gerçekleştiği, 15 çocuk ölümünden 9'unun Güran Ailesi'nden olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününden bir fotoğraf. (AA)Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününden bir fotoğraf. (AA)

İşte Narin Güran'ın köyü Tavşantepe'de yaşanan ölümlerin listesi:

* Narin'in ablası T.G. 2019'da 5 yaşında öldü.

Narin GüranNarin Güran

* Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler A.A ve Y. A., 1 yaşındayken 5 gün arayla öldü.

* Narin'in anneannesinin kardeşinin çocukları H.S.(3) ile F. S.(4) aynı gün öldü.

* Narin'in annesinin amca çocuğu F. Ç ile M.Ç. de 2 yaşında hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri (AA)Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri (AA)

* Narin'in annesinin teyze torunu H.Y. 5 aylıkken öldü.

* Savaş Güran'ın (22) da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi.

Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Küme Evleri'nde 8 çocuk ölümünden 6'sının Narin Güran'ın ailesi dışında olduğu tespit edildi.

Eğertutmaz Deresi'nde yapılan arama çalışmaları (DHA)Eğertutmaz Deresi'nde yapılan arama çalışmaları (DHA)

Öte yandan ölen çocukların kimlikleri ve vefat ettiği tarihler de ortaya çıktı. İşte aralarında Narin Güran'ın akrabalarının da olduğu çocukların ölüm tarihleri...

TAVŞANTEPE KÜME EVLERİ / (NARİN'İN OTURDUĞU SİTE) / TAVŞANTEPE KÜME EVLERİNDE YAŞAYAN KİŞİLERİN ÖLEN ÇOCUKLARI
Narin Güran / (8 yaşında öldü)
T.G. / (Narin'in ablası) / (5 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 12 Nisan 2004 / Ölüm Tarihi: 19 Kasım 2009
Savaş Güran (Narin'in amca çocuğu) / (22 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 22 Şubat 1989 / Ölüm Tarihi: 28 Ağustos 2011
F. D. / (18 günlükken ölmüş) Doğum Tarihi: 21 Ocak 1995 / Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1995
M. B. / (Erkek, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 30 Haziran 2011 / 23 Ekim 2012

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S. D. / (Kız, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Aralık 1985 / Ölüm Tarihi: 15 Ocak 1986
Ş. D / (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Eylül 1999 / Ölüm Tarihi: 2 Mart 2001
Ş.K. / (Erkek, 9 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Şubat 2000 / Ölüm Tarihi: 10 Ocak 2009
Z. T. / (Erkek, 12 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1989 Ölüm Tarihi: 31 Mayıs 2001

Narin GüranNarin Güran

NARİN'İN KÜÇÜK YAŞLARDA ÖLEN AKRABALARI / İKİZ KARDEŞLER 5 GÜN ARA İLE ÖLMÜŞ
A. A. / (Kız, İkiz) - (Narin in annesinin hala torunu (1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 23 Aralık 2014 / Ölüm Tarihi: 20 Ocak 2015
Y. A. / (Kız, İkiz)-Narin in annesinin hala torunu (1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 23 Aralık 2014 / Ölüm Tarihi: 25 Ocak 2015

Eğertutmaz Deresi'nde yapılan arama çalışmaları (AA)Eğertutmaz Deresi'nde yapılan arama çalışmaları (AA)



3 YAŞINDA VE 4 YAŞINDAKİ KARDEŞLER AYNI GÜN ÖLMÜŞ
H. S. Narin'in anneannesinin kardeşinin çocuğu (Erkek, 3 yaşında ölmüş)- Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1984 / Ölüm Tarihi: 13 Mayıs 1987
F. S. / Narin'in anneannesinin kardeşinin çocuğu (Kız, 4 yaşında ölmüş)- / Doğum Tarihi: 1 Nisan 1983 / Ölüm Tarihi: 13 Mayıs 1987
F. Ç. / (Narin'in annesinin amca çocuğu) (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 18 Eylül 1998 / Ölüm Tarihi: 26 Ekim 2020

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M. Ç. / (Narin'in annesinin dayı/teyze torunu) (Kız, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 20 Şubat 2011 / Ölüm Tarihi: 15 Ağustos 2013
H. Y. / (Narin'in annesinin teyze torunu) / (5 aylıkken ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Ocak 2004 / Ölüm Tarihi: 16 Haziran 2004

15 çocuk ölümünün Narin Güran soruşturması kapsamında inceleneceği ifade ediliyor.

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