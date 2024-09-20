Narin Güran’ın köyü Tavşantepe için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?

NARİN GÜRAN'IN KÖYÜNDEKİ ÇOCUKLARA BASKI MI YAPILDI?

Bununla birlikte çocuklara "aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin" de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

Narin Güran'ın kaybolduğu köy: Tavşantepe (Fotoğraf: DHA)

BAKAN GÖKTAŞ DEVREYE GİRDİ: DAHA DERİN İNCELENSİN

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanI Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda Bakanlık'ta Tavşantepe Mahallesindeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin arttırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekibin oluşturulduğu öğrenildi.