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Narin Güran'ın köyü Tavşantepe için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin’in yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'nde çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları başlattı. Yapılan ön raporda, Narin Güran'ın köyündeki çocukların yaşanan olayla ilgili konuşmadıkları, bu durumu ya bastırdıkları ya da anlamlandırmakta zorluk çektiklerine dikkat çekildi. Ayrıca, ailelerin çocuklara konuyu konuşmama yönünde baskı yapmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 10:53 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 11:09
Narin Güran’ın köyü Tavşantepe için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın köyü Tavşantepe'de yaşayan çocuklarla ilgili dikkat çeken bir rapor hazırlandı.

NARİN OLAYI SONRASI PSİKOSOSYAL DESTEK BAŞLADI
Narin'in kaybolduğu ihbarının hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri Tavşantepe Mahallesi'ne giderek psikososyal destek çalışmalarına başladı.

Narin GüranNarin Güran

50'YE YAKIN ÇOCUĞA DESTEK VERİLDİ
Narin'in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek veriyor.

Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin psikososyal destek ekibi tarafından hazırlanan ön rapor tamamlanarak Bakanlığa gönderildi.

Narin Güran'ın mezarı (Fotoğraf: DHA)Narin Güran'ın mezarı (Fotoğraf: DHA)

Saha ekiplerinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön raporda, "çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri" değerlendirmesi yer aldı.

NARİN GÜRAN'IN KÖYÜNDEKİ ÇOCUKLARA BASKI MI YAPILDI?
Bununla birlikte çocuklara "aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin" de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

Narin Güran'ın kaybolduğu köy: Tavşantepe (Fotoğraf: DHA)Narin Güran'ın kaybolduğu köy: Tavşantepe (Fotoğraf: DHA)

BAKAN GÖKTAŞ DEVREYE GİRDİ: DAHA DERİN İNCELENSİN
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanI Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda Bakanlık'ta Tavşantepe Mahallesindeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin arttırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekibin oluşturulduğu öğrenildi.

Narin Güran'ın kaybolduğu alanın krokisi (DHA)Narin Güran'ın kaybolduğu alanın krokisi (DHA)

ÖZEL EKİP OLUŞTURULACAK
Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Tavşantepe özel ekibinin yakın zamanda köydeki çocuklara yas ve travmalara yönelik çalışma yapılmasının planlandığı belirtildi.

Daha kapsamlı çalışmalar soruşturmanın tamamlanması hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

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