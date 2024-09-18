SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır perdesi aralandı! Nevzat Bahtiyar...

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayeti için yürütülen soruşturmada Nevzat Bahtiyar'ın cesedi Salim Güran'dan aldıktan sonraki kayıp 18 dakikanın sır perdesi aralandı. Nevzat Bahtiyar'ın cesedi battaniye içinde alıp çuvala koyduktan sonra aracının arka koltuk paspasına yerleştirdiği ortaya çıkarken Salim Güran'ın işaret ettiği Eğertutmaz Deresi'ne hemen gitmediği tutanaklarda yer aldı. Peki Nevzat Bahtiyar bu 18 dakikada ne yaptı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 10:00 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 10:31
Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır perdesi aralandı! Nevzat Bahtiyar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetindeki yeni gelişmeleri anbean takip ediyor.

Narin Güran cinayeti kapsamında dün yenge Hediye Güran'ın da tutuklanmasıyla birlikte çoğunluğunu aile üyelerinin oluşturduğu 12 kişi tutuklandı.

NARİN'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp'ın otopsi raporunda, Narin'in boğularak öldürüldüğü ve ağzından çıkan ölüm sıvısının tutuklu amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yanı sıra aile üyelerinden birçok kişinin cinayetle bağlantısı olduğu düşünülüyor.

KİM NEDEN TUTUKLANDI?

- Salim Güran (Amca): Kasten öldürmek

- Yüksel Güran (Anne): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

- Enes Güran (Ağabey): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

- Hediye Güran (Yenge): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

- Nevzat Bahtiyar (Komşu): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Nevzat Bahtiyar'nın cesedi aldığı ve dere arasındaki mesafeNevzat Bahtiyar'nın cesedi aldığı ve dere arasındaki mesafe

18 DAKİKALIK SIR PERDESİ ARALANDI

Okulun kamera kayıtlarına göre Narin en son 21 Ağustos saat 15:15'te görülüyor.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar, ifadesinde amca Salim Güran'ın "200 bin lirayı al cesedi yok et" dediğini itiraf ederek gösterdiğini dereye götürdüğünü söylemişti.

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

Köy ile Eğertutmaz Deresi arasının ise 7 dakika olduğu açıklanmış, Nevzat Bahtiyar'ın aracı 15:40'ta dere kenarında görülmüştü.

Aradaki kayıp 18 dakikada ise ne olduğu büyük merak konusuydu. 18 dakikalık sır perdesi aralandı.

PİŞMANLIK VE KORKU

Nevzat Bahtiyar'ın cesedi battaniyeden çıkarıp çuvala koyduktan sonra aracın arka koltuk paspasına bırakıp hareket ettiği ancak amca Salim'in işaret ettiği Eğertutmaz Deresi'ne hemen gitmediği ortaya çıktı.

Cesedi aldıktan sonra yakalanma korkusuyla karışık pişmanlık yaşayan Nevzat Bahtiyar'ın bir süre villa inşaatlarının olduğu bölgede dolaştığı ancak jandarmaya haber vermek yerine kendisine gösterilen dereye dönüp cesetten kurtulduğu tespit edildi.

Söz konusu bilgiler, itiraf sonrası olay yerine keşfe giden Nevzat Bahtiyar'ın tatbikat tutanaklarında ve olay yerini gösteren kroki tutanaklarında yer aldı.

NARİN'İN ÖLÜMÜNDE 10 SENARYO

Narin'in öldürülmesiyle ilgili ise çeşitli senaryolar gündemde. Tüm iddialar ise "Katil aileden biri" diyor. İşte konuşulan 10 iddia

İDDİA 1

Narin, ahırda amcası Salim ile diğer amcasının eşi olan yengesi Hediye Güran'ı uygunsuz bir şekilde gördü. Küçük kız, bunu babasına anlatacağını söyleyince amcası tarafından katledildi.

İDDİA 2

Narin ağabeyi Enes ve kuzenlerinin ahırda ilişkisini gördü, ağabeyi tarafından öldürüldü. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran'ı yardım için aradı. Amca Narin'in cansız bedenini alıp ortadan yok etti.

İDDİA 3

Narin amcası Salim, annesi Yüksel ve yengesi Hediye'nin ilişkisini evde gördü, ertesi gün ahırda amcası tarafından organize plan yapılarak öldürüldü.

İDDİA 4

Narin, ağabeyi ve amcasını ilişki yaşarken ahırda yakaladı. Bunun üzerine ağabey Narin'e tekme attı, amca boğdu. Veya amca Narin'in ayağına tekme attı, ağabey Enes, Narin'i boğarak öldürdü.

İDDİA 5

Ağabeyi Enes Güran'ın Narin'i öldürdüğü iddialarda yer alırken, sesler üzerine ahır tarafına giden anne Yüksel Güran, Narin'i kurtarmak için Enes'in kolunu dişledi, sırtını tırmıkladı. Ancak bu Narin'in öldürülmesini engelleyemedi. Bu olayın ardından hemen amca Salim'e haber verildi. Amca Salim de Enes'e yumruk attı ve dövdü. Ardından hızla Narin'in cansız bedenini yok ettirdi. Ve herkese oynaması gereken oyunu söyledi.

İDDİA 6

Ağabey Enes ile kuzeni köpeğe istismarda bulunurken Narin gördü. Bunun üzerine ağabey Narin'i öldürdü olayda kuzeni de yer aldı.

İDDİA 7

Enes ile yengesi Hediye ilişki yaşadı. Narin bu ilişkiyi görünce ağabey Enes, Narin'i öldürdü.

İDDİA 8

Narin'in DNA'sının amca Salim'in aracının ön şoför koltuğunda ve direksiyonda çıkması şu iddiayı da ortaya çıkarttı: Amca Salim, eve gelen Narin'i görünce, arabasına çağırdı. Narin'e istismar girişiminde bulundu. Narin bunu babasına anlatacağını söyledi. Amca Narin'i ön şoför koltuğunda boğarak öldürdü.

İDDİA 9

Narin ağabeyini yasaklı madde içerken gördü. Bunun üzerine yasaklı madde etkisinde olan ağabey Enes Güran kardeşini boğarak öldürdü.

İDDİA 10

Amca Salim ile baba Arif Güran arasında 50 milyon TL değerindeki bir arazi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlık sonucunda amca intikam almak için Narin'i öldürdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Patlayıcılar nasıl yerleştirildi? Gözler ABD ve Avrupa’da
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır perdesi aralandı! Nevzat Bahtiyar...
Cinayet çemberi: Narin Güran soruşturmasında kim neden tutuklandı? Gözaltına alınmayan tek isim!
Başkan Erdoğan’dan MYK’da kurmaylarına kılıçlı yemin talimatı: Takipçisi olacağız
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! 3 gün sürecek | 18 Eylül 2024 hava durumu
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran ne söyledi? Amca Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın
Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep maçını değerlendirdi! Hakeme sert sözler! O oyuncuya övgü: Maçın adamı
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
TEK ZAM 10 KAZANÇ | Asgari ücret herkese yansıyacak: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, iş arama yardımı...
İsrail’den Lübnan’a kitlesel siber saldırı! Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu: Katliam şebekesi savaşı yaymak istiyor
Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Galatasaray’a sürpriz yapabilir! Derbiye özel karar
1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aileye canlı yayında gözaltı! Esra Erol Narin Güran’ı hatırlatarak tepki gösterdi
SON DAKİKA