Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır perdesi aralandı! Nevzat Bahtiyar...

Narin, ahırda amcası Salim ile diğer amcasının eşi olan yengesi Hediye Güran 'ı uygunsuz bir şekilde gördü. Küçük kız, bunu babasına anlatacağını söyleyince amcası tarafından katledildi.

Narin'in öldürülmesiyle ilgili ise çeşitli senaryolar gündemde. Tüm iddialar ise "Katil aileden biri" diyor. İşte konuşulan 10 iddia

Narin ağabeyi Enes ve kuzenlerinin ahırda ilişkisini gördü, ağabeyi tarafından öldürüldü. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran 'ı yardım için aradı. Amca Narin'in cansız bedenini alıp ortadan yok etti.

Narin, ağabeyi ve amcasını ilişki yaşarken ahırda yakaladı. Bunun üzerine ağabey Narin'e tekme attı, amca boğdu. Veya amca Narin'in ayağına tekme attı, ağabey Enes, Narin'i boğarak öldürdü.

Narin amcası Salim, annesi Yüksel ve yengesi Hediye'nin ilişkisini evde gördü, ertesi gün ahırda amcası tarafından organize plan yapılarak öldürüldü.

İDDİA 5

Ağabeyi Enes Güran'ın Narin'i öldürdüğü iddialarda yer alırken, sesler üzerine ahır tarafına giden anne Yüksel Güran, Narin'i kurtarmak için Enes'in kolunu dişledi, sırtını tırmıkladı. Ancak bu Narin'in öldürülmesini engelleyemedi. Bu olayın ardından hemen amca Salim'e haber verildi. Amca Salim de Enes'e yumruk attı ve dövdü. Ardından hızla Narin'in cansız bedenini yok ettirdi. Ve herkese oynaması gereken oyunu söyledi.

İDDİA 6

Ağabey Enes ile kuzeni köpeğe istismarda bulunurken Narin gördü. Bunun üzerine ağabey Narin'i öldürdü olayda kuzeni de yer aldı.