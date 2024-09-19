Narin Güran’a ne oldu? Narin ne gördü? Dişlerini ailesi mi söktü? Ağabeyi Enes hakkında çarpıcı iddia

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti 28 gündür esrarını koruyor.
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti 28 gündür esrarını koruyor.
Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın tutuklanması ile birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12'ye çıktı. Narin'in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun ilk tespitlerinde Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin'in Histopatoloji raporuna göre de Patoloji bölümüne gönderilen Narin'in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Raporda Narin'in incelenen boyun ön kas gruplarında, ağır otolittik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazıyor.
Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken otopside tespit edilen başka bir detay ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Narin'in dişlerinin döküldüğü için örnek alınamadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
DİŞLERİ SÖKÜLDÜ MÜ?
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in "Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu" şeklinde ifadeler kullandı.
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, insan bedenin en sağlam bölgelerinin dişler ve iskelet olduğunu belirterek "Cansız bir beden günlerce dışarıda kalsa bile dişleri dökülmez. O nedenle dişlerin kendiliğinden dökülme olasılığı yok. Yani çürümeye bağlı da dökülmez. Suyun altında uzun süre kalmaya bağlı da dökülmez. Bir dış müdahaleyle ancak mümkün olabilir. Yani tek tek çekilmesi lazım ya da kırılması lazım. Diş çekmek profesyonel çaba ister. Kolay bir şey değil. Birkaç dişin belki süt dişlerde kayıp olabilir ama diğer dişlerde bir problem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
ENES CİNAYET İÇİN Mİ ÇAĞRILDI?
Narin Güran cinayetinde, ağabey Enes Güran'ın, olaydan bir gün önce çalıştığı Malatya'dan Diyarbakır'a dönmesi "Enes cinayet için mi çağrıldı?" sorusunu da akıllara getirdi.
Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde, "Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin aldım" dedi. Enes'in kolundaki diş İzleri ve sırtındaki tırnak izleri şüphelerin üzerinde toplanmasına neden olmuştu.
Öte yandan Narin'in en son kameraya yansıdığı saat ile Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarında aracının park halindeyken görülmesi arasındaki bilinmeyen 18 dakika da çözüldü.
VİLLA İNŞAATINDA BEKLEDİ
Narin'in cesedini amcası Salim Güran'dan alarak dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi aldıktan sonra derenin kuzeybatı istikametindeki bir dakika mesafedeki villa inşaatlarında 18 dakika kaldığı belirtildi.
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra 11 Eylül'de serbest bırakılan köy imamı R.K.'nın cep telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliği tarafından köy imamı R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirildi.