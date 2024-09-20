İGDAŞ doğal gazda indirim kararını yargıya taşıdı! Akılalmaz bahaneler

1 OCAK 2023'TE İSTANBUL'DA DOĞAL GAZA YÜZDE 12,13 ORANINDA İNDİRİM YAPILDI EPDK 2022 sonunda tüm bölgeler için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ 'ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitmişti. Bu karar sonucunda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim yapılmıştı.

İGDAŞ'DAN İNDİRİME KARŞI İŞÇİLER SENDİKALI BAHANESİ

Bu 5,7 milyon abone üzerinden hesaplandığında 7,7 milyar liraya denk geliyordu. Vatandaşın indirimli doğal gaz kullanmasını engellemek için harekete geçen İGDAŞ'ın dava dilekçesinde sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında etkili olan işçilik maliyetlerini gerekçe gösterdi. Kurum, kendi işçilerinin sendikalı olduğu bahanesini mahkemeye sundu. "İşçi giderlerinin de diğer doğal gaz dağıtım şirketleri ile kıyaslanarak belirlenmesinin yerinde olmadığı" savunuldu.