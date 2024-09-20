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İGDAŞ doğal gazda indirim kararını yargıya taşıdı! Akılalmaz bahaneler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ, indirim kararının iptali için dava açtı. İGDAŞ, savunmasında işçilik maliyetlerini bahane olarak sundu. Bilindiği gibi EPDK 1 ocak 2023 tarihinde İstanbul’da kullanılan doğal gaza yüzde 12 oranında indirim yapmıştı.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 11:26 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 11:26
İGDAŞ doğal gazda indirim kararını yargıya taşıdı! Akılalmaz bahaneler

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim kararını İBB'nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ aracılığıyla yargıya taşıdı.

1 OCAK 2023'TE İSTANBUL'DA DOĞAL GAZA YÜZDE 12,13 ORANINDA İNDİRİM YAPILDI
EPDK 2022 sonunda tüm bölgeler için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitmişti. Bu karar sonucunda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim yapılmıştı.

İGDAŞ'DAN İNDİRİME KARŞI İŞÇİLER SENDİKALI BAHANESİ
Bu 5,7 milyon abone üzerinden hesaplandığında 7,7 milyar liraya denk geliyordu. Vatandaşın indirimli doğal gaz kullanmasını engellemek için harekete geçen İGDAŞ'ın dava dilekçesinde sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında etkili olan işçilik maliyetlerini gerekçe gösterdi. Kurum, kendi işçilerinin sendikalı olduğu bahanesini mahkemeye sundu. "İşçi giderlerinin de diğer doğal gaz dağıtım şirketleri ile kıyaslanarak belirlenmesinin yerinde olmadığı" savunuldu.

İGDAŞ'IN TARİFE YÜKSELTMESİ HUKUKİ DEĞİL
EPDK'nın savunma dilekçesinde ise, İGDAŞ çalışanlarının sendika üyesi oluşu veya toplu iş sözleşmesindeki hükümler ileri sürülerek tarife yükseltilmesinin hukuki olmadığı kaydedildi.

EPDK binası (AA)EPDK binası (AA)

İNDİRİM HUKUKİ
İGDAŞ'ın sahip olduğu abone sayısı sebebi ile dağıtım hizmetinin kesintiye uğramaması için her türlü kolaylığın sağlandığını ifade edildi. İndirim kararının hukuki olduğu söylendi.

Şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

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