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Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu için bugün New York'a gidiyor. Başkan Erdoğan ABD'ye hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'yi Nazi kampına çevirdiğini ifade eden Erdoğan, Lübnan'daki saldırılara ilişkin, "İsrail, devlet gibi değil terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırılar bunun çok açık ve net ifadesidir." dedi.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 09:58 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 13:31
Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu için bugün New York'a gidiyor.

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Başkan Erdoğan ABD'ye hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılmak üzere New York'a doğru yola çıkacağız. Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği Genel Kurul Genel Görüşmelerine bu yıl 130'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde iştirak etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir toplantı ve görüşme trafiğimiz olacak.

HANGİ KONULARA DEĞİNECEK?
Bu yıl Genel Kurulun en dikkat çekici etkinliği Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ev sahipliğinde tertiplenecek Geleceğin Zirvesidir. 23 Eylül günü gerçekleştirilecek zirvede çok taraflı sisteme yönelik meydan okumalar karşısında ortak çözümler üretilmesi hedefleniyor. Zirve hitabımda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Finans Mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına yine dikkat çekeceğim. Daha kapsayıcı, adil ve etkili bir yapılanmaya duyulan gerekliliğin altını çizeceğiz. Türkiye'nin bu yöndeki çabalara dair katkı ve desteğini beyan edeceğim.

Bu yılki Genel Kurul görüşmeleri ise "Hiç kimseyi geride bırakmamak" teması altında yapılıyor. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edeceğim. İnşallah burada bölgemizin ve insanlığın gündeminde yer alan hususlarla ilgili kanaatlerimizi paylaşacağız. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğiz.

Yaklaşan kış mevsimi Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları daha da ağırlaştıracaktır. Açlık, susuzluk, temel gıda ve tıbbi malzeme eksikliği sahadaki durumu giderek kötüleştiriyor. İsrail hükümeti bir nevi Nazi imha kamplarına çevirdiği Gazze'deki 2 milyonu aşkın insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor.

Neredeyse bir yıldır devam eden bu zulmün sona ermesi, kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışı için hepimize, tüm dünyaya, özellikle Birleşmiş Milletlere önemli görevler düşüyor. Ziyaretimizde bunları bir kez daha muhataplarımıza hatırlatacağız.

İSRAİL'İN TEK HEDEFİ GAZZE DEĞİL
Biliyorsunuz ilk günden beri İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını söylemiştim. Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı. Netanyahu ve şebekesi radikal Siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik artan saldırılar ve tacizde aynı kirli senaryonun birer parçasıdır.

Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizin hangi seviyede olduğunu daha önce defalarca ifade ettik. Bugün de aynı yerdeyiz. Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail üzerindeki baskıların daha da artırılması gerekiyor.

Genel Kurul marjında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla Türk Evi'nde görüşmelerim olacak ve bütün bunlarla beraber bu ikili görüşmeler yanında yine bizlerden randevu talebinde bulunan devlet başkanlarıyla, hükümet temsilcileriyle görüşmelerimi sürdüreceğim. Ziyaretimizde Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya geleceğiz. Düşünce kuruluşu temsilcileri ve Amerikan iş dünyasının seçkin üyeleriyle de temaslarımız olacak. Ziyaretimizin ve bu çerçevede yapacağımız görüşmelerin ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR
İsrail, devlet gibi değil terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırılar bunun çok açık ve net ifadesidir.

ESAD İLE GÖRÜŞME
Karşı taraftan cevap bekliyoruz. Bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz.

BIDEN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?
Biden ile planlanmış bir görüşme yok.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılarak Genel Kurul'a hitap etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılarak Genel Kurul'a hitap etti. (AA)

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda geçmişte yaptığı 13 hitabında dünya meselelerine yönelik 'manifesto niteliğinde' mesajlar vererek doktrin oluşturdu.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜK
BM'nin reform ihtiyacını 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle dile getiren Erdoğan, hitaplarında, geçmişte de görmezden gelinen Filistin konusuna parantez açarak dünyaya ders verdi.

Başkan Erdoğan, İsrail'in zulmünü BM Genel Kurulu'nda dünyaya haykırdı!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR BEKLENİYOR
Erdoğan'ın 79'uncu BM Genel Kurulu'nda 21'inci yüzyılın en büyük trajedilerinden olan İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne ilişkin vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Türkiye, burada İsrail'e uluslararası baskının artması, Filistin'in BM'ye tam üye olması ve Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması gerektiğinin altını çizecek.

Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor



BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN KURULMASI ŞART
Erdoğan, barış için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin barış ve istikrar için şart olduğunu vurgulayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılarak Genel Kurul'a hitap etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılarak Genel Kurul'a hitap etti. (AA)

SOYKIRIM DAVASI İÇİN ÇAĞRI
Türkiye, Güney Afrika'nın geçen yıl Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım suçlamasıyla başlattığı davaya müdahil olmak için başvurdu. İsrail'in işlediği insanlık suçlarının yanına kalmaması için dünya ülkelerine bu davaya destek vermeleri yönünde çağrı yapılacak.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda (AA)Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda (AA)

ERDOĞAN BM'DE İLK GÜN HİTAP EDECEK
190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması beklenen BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de 'Geleceğin Zirvesi' ile açılacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, Erdoğan'ın ilk gün üçüncü sırada söz alacağı kaydediliyor. Erdoğan'ın New York'ta birçok devlet ve hükümet başkanı ile Gazze başta olmak üzere kritik konularda görüşerek fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda (AA)Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda (AA)

KKTC'YE AYRI PARANTEZ
Erdoğan, geçen yıl BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tüm devletlerini KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya çağırmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu yıl da bu konuya değinmesi bekleniyor.

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