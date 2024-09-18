Cinayet çemberi: Narin Güran soruşturmasında kim neden tutuklandı? Gözaltına alınmayan tek isim!

İŞÇİNİN OĞLU RAMAZAN ATASOY: YARDIM MI ETTİ?
Salim Güran'ın yanında çalışan işçisinin oğlu 15 yaşındaki Ramazan Atasoy O gün tarlada Salim Güran ile gün boyu birlikte olduklarını iddia etti. İfadelerindeki zaman detaylarında belirgin çelişkiler tespit edilirken telefondan çıkan "daha ölmemiş…" ifadesinin yer aldığı diyalog dikkat çekti. "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.
DELİLLERİ KİMLER KARARTTI?
Delilleri karartmakla suçlanan isimler ise şu şekilde:
Amca Fuat Güran: Olay günü Van'daydı. Geldikten sonra arama çalışmalarına katıldı. Bu süreçteki elektrik kesintileri ve yangınlardan dolayı sorgulandı. "Delil yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla tutuklu. Arama yapan jandarmaları gizlice dinlemeye çalıştığına dair tutanak var.
Yenge Maşallah Güran: Büyük amca Hüseyin'in eşi. Narin kursa giderken en son 14.00'de evlerine uğramıştı. Narin'in teyzesi Yasemin'in "Siz sustuğunuz için böyle oldu" diyerek kavga ettiği kişi. "Delil yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla tutuklu.
Kuzen Birsen Güran: Narin'in kuzeni ve Maşallah'ın da kızı. Aramalar sırasında Salim Güran'ın yönlendirmesiyle Narin'i en son gördüğü saati 14.00 olarak değil kasten 17.40 olarak jandarmaya söyledi. Annesiyle aynı suçlamadan tutuklu.
Kuzen Muhammet Kaya: Narin'in halasının oğlu. Narin'e ait olduğu düşünülen bir terliği gördüğü halde jandarmaya bildirmedi. Arama faaliyetlerini etkilemeye çalışanlardan biri olarak görülüyor. Tutuklanma sebebi "Delil yok etmek ve suçluyu kayırmak."
Enişte Mehmet Şevket Kaya: Narin'in halasının kocası, Muhammet Kaya'nın da babası. Ellerindeki plastik çubuklarla elektrik tellerini birbirine çarptırıp elektrik kesintisi ve yangın oluşturmaktan sorgulandı. Oğluyla aynı suçlamadan tutuklu.
Mehmet Selim Atasoy: Salim Güran'ın işçisi ve tutuklu Ramazan Atasoy'un da babası. O güne dair çelişkili ifadeler vermek ve soruşturma makamlarını yanıltmaya çalışmak suçlamasıyla tutuklandı.
HİÇ GÖZALTINA ALINMAYAN İSİM
Hürriyet'te yer alan habere göre hiç gözaltına alınmayan isim Narin Güran'ın abisi Baran Güran... Narin'in en büyük abisi olan Baran Güra'ın hakkında bir suçlama da yok. Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiğini söylüyor.
KİMLER SERBEST BIRAKILDI
Baba Arif Güran: Narin Güran'ın babası Arif Güran olay günü Batman'daydı. Narin'in cesedinin bulunmasından sonra o da gözaltına alındı, serbest kaldı. Kızı Narin'i Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyor ve onu suçluyor.
Narin Güran'ın babası Arif Güran
Hala Azize Kaya: Narin'in cesedi bulunmadan birkaç gün önce "Aile Meclisi" toplandığını ve bu sürecin konuşulduğunu ifadesinde anlattı.
Amca Ömer Faruk Güran: Narin'in amcası. Aylık gelirinin 400 bin lira civarında olduğunu söyledi. Diyarbakır'da galericilik yapıyor. Narin'in kaybolduğunu duyunca köye gelmiş. O da çıkan yangınlar ve elektrik kesintilerinden dolayı sorgulandı. Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Amca Kurtuluş Güran: Narin'in arama çalışmalarına katıldı. Adli kontrol tedbiriyle serbest.
Kuzen İsa Kaya: Sahte ihbarlarla jandarmayı yanıltmaya çalışmak suçlamasıyla gözaltına alındı, serbest.
Kuzen Şeyma Kaya: İsa ile aynı suçlamadan gözaltına alındı, o da serbest.
Büyük amca Hüseyin Güran: Arif Güran ve Salim Güran'ın amcası. İfadelerde "Büyük Amca" diye geçen kişi. Ailede en çok sözü geçenlerden biri. Birsen ve Melike Güran'ın babası. Gözaltına alınmadı, hakkında doğrudan bir suçlama henüz yok.
Büyük amca Ali Rıza Güran: Arif ve Salim Güran'ın amcası. O da "Büyük Amca" denilenlerden biri. Azize Kaya'nın ifadesine göre "Aile Meclisi" onun çağrısıyla toplanmıştı. Hakkında henüz bir suçlama yok.
Yenge Melek Güran: Salim Güran'ın eşi. İfadesinde arabadan çıkan DNA için "Narin kaybolduğu gün araç eşimdeydi. Narin arabayı süremeyeceğinden eşimden şüphelendim" diyerek dikkat çekti. Serbest bırakıldı.
Kuzen Uğurcan Güran: Düğün hazırlıkları yapılan kişi. Serbest.
Kuzen Melike Güran: Birsen'in küçük kardeşi, 15 yaşında. O da ablası gibi Narin'i ne zaman gördüğü konusunda yalan söyledi.
Amca Barış Güran: Salim Güran'ın ona "Siz karışmayın ben hallederim" dediği iddiasını reddetti. Serbest.
Amca Memduh Güran: İfadesinden sonra serbest bırakıldı.
Amca Halil İbrahim Güran: İfadesinden sonra serbest kaldı.
Kuzen Osman Güran: O da arama çalışmalarında yer aldı, gözaltına alındıktan sonra ifade verip serbest kaldı.
Teyze Yasemin Gül: Cenazenin bulunduğu gün, "Siz sustuğunuz için böyle oldu" diyerek Narin'in yengesi ve kuzenlerine saldırdı.
Amca Erhan Güran: Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası. Basına verdiği demeçte, "Katil kardeşim de olsa cezasını çeksin" dedi.