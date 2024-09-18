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Cinayet çemberi: Narin Güran soruşturmasında kim neden tutuklandı? Gözaltına alınmayan tek isim!

Haftalardır Türkiye'nin gündemini sarsan Narin Güran cinayeti, her geçen gün yeni detaylarla gündeme geliyor. Cinayetin işlenmesinde kullanılan yöntem, olay yerindeki kanıtlar ve ortaya çıkan şüpheliler, büyük bir merak uyandırıyor. Olay, Narin Güran'ın kaybolmasıyla başlamış ve yapılan arama çalışmalarının ardından cesedinin bulunmasıyla cinayet olduğu kesinleşmişti. Soruşturma kapsamında, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran kardeşi Enes Güran olmak üzere yakın çevresinden 12 kişi tutuklandı. Peki kim neden tutuklandı? İşte isim isim o liste...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 09:41 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 09:51
Cinayet çemberi: Narin Güran soruşturmasında kim neden tutuklandı? Gözaltına alınmayan tek isim!

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Diyarbakır Bakır Bağlar'da Tavşantepe köyünde yaşanan ve Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Olay yerindeki kanıtlar, şüphelilerin çelişkili ifadeleri ve ortaya çıkan yeni detaylar, cinayetin aile çemberi içerinde yaşandığını gözler önüne seriyor.

Narin GüranNarin Güran

Soruşturma kapsamında, 1 numara şüpheli olarak Narin Güran'ın amcası Salim Güran gösterilirken, Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran olmak üzere yakın çevresinden 12 kişi tutuklandı.

Narin Güran yaşadığı köyde katledildiNarin Güran yaşadığı köyde katledildi

Peki kim neden tutuklandı? İşte isim isim o liste haklarındaki suçlamalar...

AMCA SALİM GÜRAN: 1 NUMARALI ZANLI
Narin Güran'ın amcası Salim, bütün olayların merkezinde yer alıyor.

Narin'in amcası Narin GüranNarin'in amcası Narin Güran

Kullandığı araçta Narin'in DNA'ları bulunurken savcılığın "cinayetin faili" diye tutukladığı tek kişi. Olay günü Narin'in evinin civarında olduğu ve "itirafçı" Nevzat ile de yakın irtibatlı olduğu teknik delillerle kanıtlandı. Arama sürecindeki yanlış yönlendirmelerin de azmettiricisi olarak gösteriliyor.

ANNE YÜKSEL GÜRAN
Yüksel Güran kızı Narin'in öldürüldüğü saatlerde evde olduğu, hatta öldürülmesine de şahit olmuş olabileceği şüphesi var. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.

Narin'in annesi Yüksel GüranNarin'in annesi Yüksel Güran

Yükel Güran, "Kasten öldürmeye iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklanırken oğlu Enes'in kolundaki ısırıkların da Narin'i Enes'in elinden kurtarmaya çalışırken oluştuğu şüphesi var.

CESEDİ SAKLAYAN KOMŞU: NEVZAT BAHTİYAR
1 numaralı zanlı Salim Güran'ın yakın arkadaşı olan komşu Nevzat Bahtitar soruşturmadaki en somut ve iddialı bilgileri veren kişi olarak biliniyor. Narin'i Salim'in öldürdüğünü ardından da cesedi yok etmesi için kendisine teslim ettiğini söylüyor.

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

ABİ ENES GÜRAN: KATİL Mİ İŞTİRAKÇİ Mİ?
Narin Güran'ın öldürüldüğü değerlendirilen saatlerde evde olduğu kendi ifadesiyle de sabit.

Ense GüranEnse Güran

Kolundaki iki ısırık izinden birinin kime ait olduğu ve neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. "Kasten öldürmeye iştirak etmek" suçundan tutuklandı ancak cinayeti aslında onun işlediği bütün ailenin de bunu gizlemek için kenetlendiği yönünde şüpheler bulunuyor.

KARA KUTU: YENGE HEDİYE GÜRAN!
Salim'in kullandığı aracın sahibi amca Fuat Güran'ın eşi. Narin'in öldürüldüğü düşünülen saat aralıklarında Narin'in evine iki kere gittiği biliniyor. Abi Enes de ifadesinde Hediye'nin 16.00 civarında evlerinde olduğunu söylüyor. 3 gün gözaltında kaldı. Çok önemli bilgiler verebileceği düşünülüyordu. Ancak o da "bilmiyorum, görmedim" şeklinde ifade verdi. "Kasten öldürmeye iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililere göre o da olayın merkezindeydi.

İŞÇİNİN OĞLU RAMAZAN ATASOY: YARDIM MI ETTİ?
Salim Güran'ın yanında çalışan işçisinin oğlu 15 yaşındaki Ramazan Atasoy O gün tarlada Salim Güran ile gün boyu birlikte olduklarını iddia etti. İfadelerindeki zaman detaylarında belirgin çelişkiler tespit edilirken telefondan çıkan "daha ölmemiş…" ifadesinin yer aldığı diyalog dikkat çekti. "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.

DELİLLERİ KİMLER KARARTTI?
Delilleri karartmakla suçlanan isimler ise şu şekilde:

Amca Fuat Güran: Olay günü Van'daydı. Geldikten sonra arama çalışmalarına katıldı. Bu süreçteki elektrik kesintileri ve yangınlardan dolayı sorgulandı. "Delil yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla tutuklu. Arama yapan jandarmaları gizlice dinlemeye çalıştığına dair tutanak var.

Yenge Maşallah Güran: Büyük amca Hüseyin'in eşi. Narin kursa giderken en son 14.00'de evlerine uğramıştı. Narin'in teyzesi Yasemin'in "Siz sustuğunuz için böyle oldu" diyerek kavga ettiği kişi. "Delil yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla tutuklu.

Kuzen Birsen Güran: Narin'in kuzeni ve Maşallah'ın da kızı. Aramalar sırasında Salim Güran'ın yönlendirmesiyle Narin'i en son gördüğü saati 14.00 olarak değil kasten 17.40 olarak jandarmaya söyledi. Annesiyle aynı suçlamadan tutuklu.

Kuzen Muhammet Kaya: Narin'in halasının oğlu. Narin'e ait olduğu düşünülen bir terliği gördüğü halde jandarmaya bildirmedi. Arama faaliyetlerini etkilemeye çalışanlardan biri olarak görülüyor. Tutuklanma sebebi "Delil yok etmek ve suçluyu kayırmak."

Enişte Mehmet Şevket Kaya: Narin'in halasının kocası, Muhammet Kaya'nın da babası. Ellerindeki plastik çubuklarla elektrik tellerini birbirine çarptırıp elektrik kesintisi ve yangın oluşturmaktan sorgulandı. Oğluyla aynı suçlamadan tutuklu.

Mehmet Selim Atasoy: Salim Güran'ın işçisi ve tutuklu Ramazan Atasoy'un da babası. O güne dair çelişkili ifadeler vermek ve soruşturma makamlarını yanıltmaya çalışmak suçlamasıyla tutuklandı.

HİÇ GÖZALTINA ALINMAYAN İSİM
Hürriyet'te yer alan habere göre hiç gözaltına alınmayan isim Narin Güran'ın abisi Baran Güran... Narin'in en büyük abisi olan Baran Güra'ın hakkında bir suçlama da yok. Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiğini söylüyor.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI
Baba Arif Güran: Narin Güran'ın babası Arif Güran olay günü Batman'daydı. Narin'in cesedinin bulunmasından sonra o da gözaltına alındı, serbest kaldı. Kızı Narin'i Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyor ve onu suçluyor.

Narin Güran'ın babası Arif GüranNarin Güran'ın babası Arif Güran

Hala Azize Kaya: Narin'in cesedi bulunmadan birkaç gün önce "Aile Meclisi" toplandığını ve bu sürecin konuşulduğunu ifadesinde anlattı.

Amca Ömer Faruk Güran: Narin'in amcası. Aylık gelirinin 400 bin lira civarında olduğunu söyledi. Diyarbakır'da galericilik yapıyor. Narin'in kaybolduğunu duyunca köye gelmiş. O da çıkan yangınlar ve elektrik kesintilerinden dolayı sorgulandı. Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Amca Kurtuluş Güran: Narin'in arama çalışmalarına katıldı. Adli kontrol tedbiriyle serbest.

Kuzen İsa Kaya: Sahte ihbarlarla jandarmayı yanıltmaya çalışmak suçlamasıyla gözaltına alındı, serbest.

Kuzen Şeyma Kaya: İsa ile aynı suçlamadan gözaltına alındı, o da serbest.

Büyük amca Hüseyin Güran: Arif Güran ve Salim Güran'ın amcası. İfadelerde "Büyük Amca" diye geçen kişi. Ailede en çok sözü geçenlerden biri. Birsen ve Melike Güran'ın babası. Gözaltına alınmadı, hakkında doğrudan bir suçlama henüz yok.

Büyük amca Ali Rıza Güran: Arif ve Salim Güran'ın amcası. O da "Büyük Amca" denilenlerden biri. Azize Kaya'nın ifadesine göre "Aile Meclisi" onun çağrısıyla toplanmıştı. Hakkında henüz bir suçlama yok.

Yenge Melek Güran: Salim Güran'ın eşi. İfadesinde arabadan çıkan DNA için "Narin kaybolduğu gün araç eşimdeydi. Narin arabayı süremeyeceğinden eşimden şüphelendim" diyerek dikkat çekti. Serbest bırakıldı.

Kuzen Uğurcan Güran: Düğün hazırlıkları yapılan kişi. Serbest.

Kuzen Melike Güran: Birsen'in küçük kardeşi, 15 yaşında. O da ablası gibi Narin'i ne zaman gördüğü konusunda yalan söyledi.

Amca Barış Güran: Salim Güran'ın ona "Siz karışmayın ben hallederim" dediği iddiasını reddetti. Serbest.

Amca Memduh Güran: İfadesinden sonra serbest bırakıldı.

Amca Halil İbrahim Güran: İfadesinden sonra serbest kaldı.

Kuzen Osman Güran: O da arama çalışmalarında yer aldı, gözaltına alındıktan sonra ifade verip serbest kaldı.

Teyze Yasemin Gül: Cenazenin bulunduğu gün, "Siz sustuğunuz için böyle oldu" diyerek Narin'in yengesi ve kuzenlerine saldırdı.

Amca Erhan Güran: Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası. Basına verdiği demeçte, "Katil kardeşim de olsa cezasını çeksin" dedi.

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