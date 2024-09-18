Cinayet çemberi: Narin Güran soruşturmasında kim neden tutuklandı? Gözaltına alınmayan tek isim!

Peki kim neden tutuklandı? İşte isim isim o liste haklarındaki suçlamalar...

Soruşturma kapsamında, 1 numara şüpheli olarak Narin Güran'ın amcası Salim Güran gösterilirken, Narin'in annesi Yüksel Güran , abisi Enes Güran olmak üzere yakın çevresinden 12 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Bakır Bağlar'da Tavşantepe köyünde yaşanan ve Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

ANNE YÜKSEL GÜRAN Yüksel Güran kızı Narin'in öldürüldüğü saatlerde evde olduğu, hatta öldürülmesine de şahit olmuş olabileceği şüphesi var. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.

Kullandığı araçta Narin'in DNA'ları bulunurken savcılığın "cinayetin faili" diye tutukladığı tek kişi. Olay günü Narin'in evinin civarında olduğu ve "itirafçı" Nevzat ile de yakın irtibatlı olduğu teknik delillerle kanıtlandı. Arama sürecindeki yanlış yönlendirmelerin de azmettiricisi olarak gösteriliyor.

CESEDİ SAKLAYAN KOMŞU: NEVZAT BAHTİYAR

1 numaralı zanlı Salim Güran'ın yakın arkadaşı olan komşu Nevzat Bahtitar soruşturmadaki en somut ve iddialı bilgileri veren kişi olarak biliniyor. Narin'i Salim'in öldürdüğünü ardından da cesedi yok etmesi için kendisine teslim ettiğini söylüyor.

Nevzat Bahtiyar

ABİ ENES GÜRAN: KATİL Mİ İŞTİRAKÇİ Mİ?

Narin Güran'ın öldürüldüğü değerlendirilen saatlerde evde olduğu kendi ifadesiyle de sabit.

Ense Güran

Kolundaki iki ısırık izinden birinin kime ait olduğu ve neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. "Kasten öldürmeye iştirak etmek" suçundan tutuklandı ancak cinayeti aslında onun işlediği bütün ailenin de bunu gizlemek için kenetlendiği yönünde şüpheler bulunuyor.

KARA KUTU: YENGE HEDİYE GÜRAN!

Salim'in kullandığı aracın sahibi amca Fuat Güran'ın eşi. Narin'in öldürüldüğü düşünülen saat aralıklarında Narin'in evine iki kere gittiği biliniyor. Abi Enes de ifadesinde Hediye'nin 16.00 civarında evlerinde olduğunu söylüyor. 3 gün gözaltında kaldı. Çok önemli bilgiler verebileceği düşünülüyordu. Ancak o da "bilmiyorum, görmedim" şeklinde ifade verdi. "Kasten öldürmeye iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililere göre o da olayın merkezindeydi.