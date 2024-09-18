PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'u kana bulayacaktı! Haydar Ali Cuma kod adlı PKK/YPG'li terörist İmad Al-Halaf yakalandı!

Haydar Ali Cuma kod adlı PKK’lı terörist İmad Al-Halaf İstanbul’da kıskıvrak yakalandı. Teröristin eylem için Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. Al-Halaf’ın Kamışlı’da üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 12:47 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 12:57
İstanbul’u kana bulayacaktı! Haydar Ali Cuma kod adlı PKK/YPG’li terörist İmad Al-Halaf yakalandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye askeri ve istihbari operasyonlarla terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı.

Örgüt üyeleri tek tek takip edilip ölü ya da diri olarak avlanmaya devam ediyor.

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Uluslararası Risk Analiz Grupları'nda görev yapan profil uzmanları, yasadışı yollarla yurda giriş yapan bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin üst düzey sorumlularından 'Haydar Ali Cuma' kod adlı terörist İmad Al-Halaf'ın İstanbul'a sızdığı bilgisine ulaştı.

KAMIŞLI'DA ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da örgütün üst düzey isimler arasında gösterilen "Haydar Ali Cuma" kod adlı teröristin, PKK/YPG'den verilen talimatla eylemlerine İstanbul'da devam etmek üzere kente giriş yaptığı istihbaratı elde edildi.

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra dikkat çekmemek için Filistin uyruklu bir kişi adına düzenlenmiş sahte Filistin kimliği taşıdığı tespit edilen ve Suriye'den kaçak yollarla yurda geçiş yaptığı anlaşılan örgüt sorumlusunun, İstanbul polisi tarafından adım adım takibe alındığı öğrenildi.

Her attığı adım güvenlik ve istihbarat birimlerince mercek altına alınan teröristin, nerede saklandığı ve kimlerle irtibat kurduğu belirlendi. Ardından PKK/PYD'li teröristin saklandığı eve geçtiğimiz günlerde özel harekat timleri ile baskın yapıldı. Polis ekipleri, hücre sorumlusunu düzenlenen operasyonla yakaladı.

DEŞİFRE EDİLEN DİJİTALLERDE ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞILDI

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallerle birlikte yakalanan örgüt sorumlusu, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Sorgusu İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlarca yapılan 'Haydar Ali Cuma' kod adlı teröristin, Türkiye'ye eylem yapmak için girdiği, Suriye'de PYD/YPG içerisinde 9 yıldan bu yana faaliyet gösterdiği belirlendi.

Emniyet birimlerince deşifre edilen dijital materyallerde ise İmad Al-Halaf'ın Suriye kırsalında PYD/YPG saflarındaki fotoğraf ve görselleri ortaya çıktı.

Örgüt içerisinde silahlı saldırı eğitimi aldığı tespit edilen Al-Halaf'ın, PYD/YPG'nin sözde özel kuvvetler yapılanmasının kullandığı kamuflajlar ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı.

Al-Halaf'ın Suriye'deki eylemlerde yer aldığını çok sayıda fotoğrafa da ulaşıldı.

SİLAHLI EĞİTİM, TÜNEL VE MENFEZ KAZMA...

Yakalanan örgüt üyesinin, PKK/YPG için Suriye'de faaliyet gösterdiği, ideolojik ve silahlı eğitim aldığı, örgüt için tünel ve menfez kazdığı tespit edilirken, patlayıcı maddeler üzerine eğitim alıp almadığı ise araştırılıyor.

Ekipler, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Suriyeli teröristin kaçak yollarla Türkiye'ye girişini sağlayan, yardım ve yataklık yapan kişi ya da kişileri arıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı siber saldırı! Patlayıcılar nasıl yerleştirildi? Başkan Erdoğan Mikati ile görüştü
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
Türk Telekom
İstanbul’u kana bulayacaktı! Haydar Ali Cuma kod adlı PKK/YPG’li terörist İmad Al-Halaf yakalandı!
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Patlayıcılar nasıl yerleştirildi?
Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama
Müge Anlı’daki Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü? Canlı yayında cinayeti ağzından kaçırdı! Tepkisi dikkat çekti
BUNU YAP 24 BİN TL PROMOSYON AL! Emekli, dul ve yetimlere ek gelir için son 13 gün! En yüksek promosyon veren banka hangisi
Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi? O istatistik açıklandı: Zirvedeki ile şaşıracaksınız
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçakçılığına geçit yok! 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi
Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı: Yerler seni koçum
Narin Güran cinayetinde son durum | Amca Salim’in oğlu ifadesinde ne dedi? Histopatoloji raporunda çıktı: Boynunda kanama var
Başkan Erdoğan’dan MYK’da kurmaylarına kılıçlı yemin talimatı: Takipçisi olacağız
Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır perdesi aralandı! Nevzat Bahtiyar...
SON DAKİKA