İstanbul’u kana bulayacaktı! Haydar Ali Cuma kod adlı PKK/YPG’li terörist İmad Al-Halaf yakalandı!

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra dikkat çekmemek için Filistin uyruklu bir kişi adına düzenlenmiş sahte Filistin kimliği taşıdığı tespit edilen ve Suriye'den kaçak yollarla yurda geçiş yaptığı anlaşılan örgüt sorumlusunun, İstanbul polisi tarafından adım adım takibe alındığı öğrenildi. Her attığı adım güvenlik ve istihbarat birimlerince mercek altına alınan teröristin, nerede saklandığı ve kimlerle irtibat kurduğu belirlendi. Ardından PKK/PYD'li teröristin saklandığı eve geçtiğimiz günlerde özel harekat timleri ile baskın yapıldı. Polis ekipleri, hücre sorumlusunu düzenlenen operasyonla yakaladı.

DEŞİFRE EDİLEN DİJİTALLERDE ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞILDI Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallerle birlikte yakalanan örgüt sorumlusu, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Sorgusu İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlarca yapılan 'Haydar Ali Cuma' kod adlı teröristin, Türkiye'ye eylem yapmak için girdiği, Suriye'de PYD/YPG içerisinde 9 yıldan bu yana faaliyet gösterdiği belirlendi. Emniyet birimlerince deşifre edilen dijital materyallerde ise İmad Al-Halaf'ın Suriye kırsalında PYD/YPG saflarındaki fotoğraf ve görselleri ortaya çıktı. Örgüt içerisinde silahlı saldırı eğitimi aldığı tespit edilen Al-Halaf'ın, PYD/YPG'nin sözde özel kuvvetler yapılanmasının kullandığı kamuflajlar ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı.

Al-Halaf'ın Suriye'deki eylemlerde yer aldığını çok sayıda fotoğrafa da ulaşıldı. SİLAHLI EĞİTİM, TÜNEL VE MENFEZ KAZMA... Yakalanan örgüt üyesinin, PKK/YPG için Suriye'de faaliyet gösterdiği, ideolojik ve silahlı eğitim aldığı, örgüt için tünel ve menfez kazdığı tespit edilirken, patlayıcı maddeler üzerine eğitim alıp almadığı ise araştırılıyor.

Ekipler, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Suriyeli teröristin kaçak yollarla Türkiye'ye girişini sağlayan, yardım ve yataklık yapan kişi ya da kişileri arıyor.