Herkesin aklındaki soru: Ev aletleri silaha dönüşebilir mi? Uzman isim "en büyük tehlike" diyerek uyardı

Bu saldırılar, İsrail'in dijital sistemlere sızdığını ve bu yöntemlerle gerçekleştirdiği eylemleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail, Lübnan 'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak yeni bir "teknolojik terör saldırısı" gerçekleştirdi.

SİBER SALDIRI DEĞİL TEKNOLOJİK TERÖR Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık , saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail'in teknoloji şirketlerine sıza bildiğine dikkat çekerek günlük hayatta kullanılan cihazların da bu saldırılara karşı savunmasız olabileceğini belirtti. Kırık, saldırıda patlayan cihazların telsiz ve çağrı cihazları gibi analog sistemler olduğunu, bu cihazlara yapılan müdahalelerin siber saldırı olmadığını ifade etti.

Kırık, "Bu cihazlar radyo dalgaları aracılığıyla sinyal alıp gönderen sistemlerdir. Lübnanlı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, cihazlara sinyal gönderildiğinde lityum piller aşırı ısınarak infilak etti" dedi. Bu tip pillerin günümüzde birçok elektronik cihazda kullanıldığını belirten Kırık, bu tarz patlamaların yazılımsal bir güvenlik açığından değil, fiziksel müdahalelerden kaynaklandığını vurguladı.

AKILLI EV ALETLERİNDEKİ TEHLİKE

Prof. Dr. Kırık, teknolojik saldırıların yalnızca askeri değil, sivil alanlara da sıçrayabileceğine dikkat çekerek, özellikle akıllı ev aletlerinin risk altında olduğuna işaret etti. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin hayatımıza girmesiyle buzdolabı, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın gibi cihazların da birer güvenlik riski haline gelebileceğini belirti.