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Herkesin aklındaki soru: Ev aletleri silaha dönüşebilir mi? Uzman isim "en büyük tehlike" diyerek uyardı

Filistin'de insanlık suçu işleyen İsrail son olarak Lübnan’da Hizbullah üyelerinin haberleşmek için kullandıkları çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak "teknolojik terör saldırısı" gerçekleştirdi. İsrail'in telefon ve telsizlere sızması ev aletlerinin de güvenilirliğini sorgulattı. Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "En büyük sorun" diyerek evlerdeki tehlikeye dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 11:14 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 11:42
Herkesin aklındaki soru: Ev aletleri silaha dönüşebilir mi? Uzman isim en büyük tehlike diyerek uyardı

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İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak yeni bir "teknolojik terör saldırısı" gerçekleştirdi.

Saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti binlerce kişi yaralandı.

İsrail'in telsiz ve çağrı cihazlarıyla yaptığı saldırıda 32 kişi hayatını kaybettiİsrail'in telsiz ve çağrı cihazlarıyla yaptığı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti

Bu saldırılar, İsrail'in dijital sistemlere sızdığını ve bu yöntemlerle gerçekleştirdiği eylemleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle cihazların uzaktan sinyallerle patlatılması güvenlik endişelerini de artırdı.

İsrail'in saldırısıyla patlayan cihazlardan biriİsrail'in saldırısıyla patlayan cihazlardan biri

SİBER SALDIRI DEĞİL TEKNOLOJİK TERÖR
Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail'in teknoloji şirketlerine sıza bildiğine dikkat çekerek günlük hayatta kullanılan cihazların da bu saldırılara karşı savunmasız olabileceğini belirtti. Kırık, saldırıda patlayan cihazların telsiz ve çağrı cihazları gibi analog sistemler olduğunu, bu cihazlara yapılan müdahalelerin siber saldırı olmadığını ifade etti.

Kırık, "Bu cihazlar radyo dalgaları aracılığıyla sinyal alıp gönderen sistemlerdir. Lübnanlı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, cihazlara sinyal gönderildiğinde lityum piller aşırı ısınarak infilak etti" dedi. Bu tip pillerin günümüzde birçok elektronik cihazda kullanıldığını belirten Kırık, bu tarz patlamaların yazılımsal bir güvenlik açığından değil, fiziksel müdahalelerden kaynaklandığını vurguladı.

AKILLI EV ALETLERİNDEKİ TEHLİKE
Prof. Dr. Kırık, teknolojik saldırıların yalnızca askeri değil, sivil alanlara da sıçrayabileceğine dikkat çekerek, özellikle akıllı ev aletlerinin risk altında olduğuna işaret etti. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin hayatımıza girmesiyle buzdolabı, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın gibi cihazların da birer güvenlik riski haline gelebileceğini belirti.

Peşe peşe yapılan saldırılarda patlatılan cihazların farklı marka ve modelde olduğuna dikkat çeken Kırık şunları söyledi:

"Demek ki burada hangi marka model olursa olsun MOSSAD ajanları İsrail ajanları teknoloji şirketlerine sızmışlar sirayet etmişler ve bir şekilde teknolojiyi yönetiyorlar. Ben şimdi kendimi nasıl güvende hissedeyim. Türkiye'ye parti olarak gelen akıllı telefonlar, cihazlar ve özellikle buralara üretim sağlıyorlar. Elimdeki telefonun bırakın içini, bataryasını hiçbir şeyini görme şansım yok çünkü içini açamıyorum. Neyi kullandıklarını bilmiyorum. Dinlemelerine gözlemelerine alışmıştık…

Lübnan'da patlayan telsizin özellikleriLübnan'da patlayan telsizin özellikleri

İsrail'in şöyle bir açıklaması var: Daha yapacağımız neler var neler… Bu ne demektir biliyor musunuz? Akıllı ev cihazlarına da sızdırılabildiğini söylüyor. Akıllı ev cihazlarına yazılımlar üzerinden sızmak çok daha kolay. Her zaman deriz; İsrail katildir ama İsrail'in elektronik savaş alanındaki üstünlüğünü bilimsel olarak göz ardı etmek doğru değil.

Kaleyi içten fethetmek istiyorsanız teknolojinizi göndereceksiniz. Şuan gördüğümüz teknolojik bir terör saldırısıdır. Siber saldırı olsa kişisel bilgilerini hesaplarını vs alırlar.

İŞTE EN BÜYÜK TEHLİKE O ZAMAN!
Gelecekte IoT dediğimiz sistem çıkacak, nesnelerin interneti… Telefonlarınız tabletleriniz buzdolaplarınız çamaşır makineleriniz mikro dalga fırınlarınız… Gelecek ve diyecekler ki insanlara büyük kolaylık; Bütün cihazlarını tek bir elden yöneteceksiniz.

İşte en büyük sorun o zaman karşımıza çıkacak. Aldığım robot süpürge bir bomba gibi patlayacak mı? Onların da Amerikan malı, Tayvan malı Japon malı olanları var."

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