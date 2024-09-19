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FETÖ hükümlüsü eski astsubay Erzurum'da yakalandı

Son dakika haberleri... Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 16:31 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 17:29
FETÖ hükümlüsü eski astsubay Erzurum’da yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü üyesi eski astsubay Erzurum'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ASTSUBAY TUTUKLANDI
Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve mesleğinden ihraç edilen hava astsubayı A.Ç. yakalandı.

Hükümlü A.Ç. adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

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