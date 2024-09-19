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Devlet Bahçeli'den MHP'nin MYK-MDP toplantısı sonrası flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Fitne odaklarıyla hesaplaşacaklarını ifade eden Bahçeli, "Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önünü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur." dedi.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 14:42 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 14:56
Devlet Bahçeli’den MHP’nin MYK-MDP toplantısı sonrası flaş açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz.

MHP yeni yüzyılda entellektüel, siyasi, kadro açısından en donanımlı kadroya sahip olduğunu yeniden gösterecektir. İşimiz çok, yükümüz ağırdır. MHP, milletimizin tamamını kucaklamaya, kardeşlik ve ortaklık kader mizahında her insanımızı bir görmeye, ayrımcılığı geçmeye, sonuna kadar azimli ve inançlıdır. MHP ve Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılını başarmakla mükelleştir.

Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Kuşatma sertleşmiş, kundakçılar çoğalmıştır. Milletin bölünmezlik bütünü, sosyal ekonomik bünye, milli değerler hazinesi saldırı altındadır. Durum ciddidir, tehlike oldukça yakındır.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESTİRMEYİZ
Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önünü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur.

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