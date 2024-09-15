Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze’de yaşananların failleri de hesap verecektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i kabul etti. İkili görüşmelerin ardından, önemli konulara değindi:

Bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanlar'ın istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor.

İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

Türk vatandaşlarının bu yılın ilk 7 ayında komşu ülkeleri de geride bırakarak Bosna Hersek'i ziyaretinin ilk sırada yer alması sevindiricidir.

Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.

90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir.

NARIN ÜZERİNDEN SİYASET SAYGISIZLIK

Başkan Erdoğan, Mevlid- i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu: Kimileri Narin'in cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Bu vicdansızlıktır. Narin'i alçakça katledenlerden hesap sorulacak" dedi.

Başkan Erdoğan, "41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" dedi...