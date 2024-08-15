Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı

"Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki (Filistin) gaspçıları defedecektir."

"GAZZE'YE GİDECEĞİZ"

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ayrıca Gazze'ye gitme kararından söz ederek, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." ifadelerini kullandı.