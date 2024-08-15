Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak

"ABBAS'I AZARLAMIŞTI"

Başkan Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başından bu yana Filistin'e destek verdiğini, Netanyahu'yu "Gazze kasabı" olarak tanımladığını ve her fırsatta dünyaya İsrail'e baskı yapması için çağrıda bulunduğunu belirten RFI, Mahmud Abbas için ise "Erdoğan temmuz ayında Türkiye davetine cevap vermediği için Abbas'ı azarlamıştı. Abbas salı günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'ya bir seyahat daha ekledi" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BATI'YA GAZZE ÇAĞRISI

France 24 ise Başkan Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile görüşmesinde 7 Ekim'den bu yana Batı'nın Gazze'de olanlara yönelik sessizliğini ele aldığına dikkat çekti.

France 24, Başkan Erdoğan'ın ofisinden yapılan açıklamada iki liderin görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış için atılacak adımları ele aldığına dikkat çekti.