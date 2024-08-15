Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine geç de olsa icabet ederek Türkiye'ye geldi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine geç de olsa icabet ederek Türkiye'ye geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN-ABBAS GÖRÜŞMESİ DÜNYA BASININA DAMGA VURDU
Başkan Erdoğan dün Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Külliye'deki görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ele alındı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeye ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e baskısını artırması için çalışmalara devam edeceğini belirtirken kritik görüşme dünya basınına damga vurdu.
FRANSIZ BASININDAN "GİZLİ GÖRÜŞME" MESAJI
Fransız gazetesi RFI, Başkan Erdoğan ile Mahmud Abbas görüşmesi için "Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşme 10 aydır devam eden İsrail-Hamas savaşının gergin bir döneminde yapılıyor." ifadelerini kullandı.
"ABBAS'I AZARLAMIŞTI"
Başkan Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başından bu yana Filistin'e destek verdiğini, Netanyahu'yu "Gazze kasabı" olarak tanımladığını ve her fırsatta dünyaya İsrail'e baskı yapması için çağrıda bulunduğunu belirten RFI, Mahmud Abbas için ise "Erdoğan temmuz ayında Türkiye davetine cevap vermediği için Abbas'ı azarlamıştı. Abbas salı günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'ya bir seyahat daha ekledi" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BATI'YA GAZZE ÇAĞRISI
France 24 ise Başkan Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile görüşmesinde 7 Ekim'den bu yana Batı'nın Gazze'de olanlara yönelik sessizliğini ele aldığına dikkat çekti.
France 24, Başkan Erdoğan'ın ofisinden yapılan açıklamada iki liderin görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış için atılacak adımları ele aldığına dikkat çekti.
REUTERS: ERDOĞAN İSRAİL'E BASKIYI ARTIRACAK
İngiliz Reuters ise "Erdoğan Filistin lideri Abbas'a Türkiye'nin İsrail'e baskıyı artıracağını söyledi" dedi. Reuters, Başkan Erdoğan'ın Abbas'a, Türkiye'nin Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini ve uluslararası toplumu İsrail üzerindeki baskıyı artırması için zorlayacağını söylediğine dikkat çekti.
US News de Reuters gibi Başkan Erdoğan'ın baskı mesajına dikkat çekti.
İSRAİL BASINI NE DİYOR?
İsral gazetesi The Times of Israel ise "Erdoğan Abbas'a Türkiye'nin İsrail'e yönelik küresel baskıyı artırmaya çalıştığını söyledi" dedi ve Başkan Erdoğan'ın Abbas'a, Türkiye'nin Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini ve uluslararası toplumu İsrail üzerindeki baskıyı artırması için zorlayacağını söylediğini vurguladı.