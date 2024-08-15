SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşme dünya basınına damga vurdu. Fransız basını Başkan Erdoğan’ın Abbas’a yönelik çağrısına dikkat çekerken İngiliz ve İsrail basını ise Başkan Erdoğan’ın, Türkiye’nin uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskısını artırması için çalışacağına yönelik sözlerini ön plana çıkardı. İşte, dünya basınında manşet manşet Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 09:57 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 10:44
Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine geç de olsa icabet ederek Türkiye'ye geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN-ABBAS GÖRÜŞMESİ DÜNYA BASININA DAMGA VURDU

Başkan Erdoğan dün Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Külliye'deki görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ele alındı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeye ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e baskısını artırması için çalışmalara devam edeceğini belirtirken kritik görüşme dünya basınına damga vurdu.

FRANSIZ BASININDAN "GİZLİ GÖRÜŞME" MESAJI

Fransız gazetesi RFI, Başkan Erdoğan ile Mahmud Abbas görüşmesi için "Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşme 10 aydır devam eden İsrail-Hamas savaşının gergin bir döneminde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"ABBAS'I AZARLAMIŞTI"

Başkan Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başından bu yana Filistin'e destek verdiğini, Netanyahu'yu "Gazze kasabı" olarak tanımladığını ve her fırsatta dünyaya İsrail'e baskı yapması için çağrıda bulunduğunu belirten RFI, Mahmud Abbas için ise "Erdoğan temmuz ayında Türkiye davetine cevap vermediği için Abbas'ı azarlamıştı. Abbas salı günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'ya bir seyahat daha ekledi" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BATI'YA GAZZE ÇAĞRISI

France 24 ise Başkan Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile görüşmesinde 7 Ekim'den bu yana Batı'nın Gazze'de olanlara yönelik sessizliğini ele aldığına dikkat çekti.

France 24, Başkan Erdoğan'ın ofisinden yapılan açıklamada iki liderin görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış için atılacak adımları ele aldığına dikkat çekti.

REUTERS: ERDOĞAN İSRAİL'E BASKIYI ARTIRACAK

İngiliz Reuters ise "Erdoğan Filistin lideri Abbas'a Türkiye'nin İsrail'e baskıyı artıracağını söyledi" dedi. Reuters, Başkan Erdoğan'ın Abbas'a, Türkiye'nin Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini ve uluslararası toplumu İsrail üzerindeki baskıyı artırması için zorlayacağını söylediğine dikkat çekti.

US News de Reuters gibi Başkan Erdoğan'ın baskı mesajına dikkat çekti.

İSRAİL BASINI NE DİYOR?

İsral gazetesi The Times of Israel ise "Erdoğan Abbas'a Türkiye'nin İsrail'e yönelik küresel baskıyı artırmaya çalıştığını söyledi" dedi ve Başkan Erdoğan'ın Abbas'a, Türkiye'nin Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini ve uluslararası toplumu İsrail üzerindeki baskıyı artırması için zorlayacağını söylediğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMMden dünyaya seslenecek! İsrailin zulmünü haykıracak! Türkiyeden üst düzey güvenlik önlemiFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMMden dünyaya seslenecek! İsrailin zulmünü haykıracak! Türkiyeden üst düzey güvenlik önlemi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM'den dünyaya seslenecek! İsrail'in zulmünü haykıracak! Türkiye'den üst düzey güvenlik önlemi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM’den dünyaya seslenecek! İsrail’in zulmünü haykıracak! Türkiye’den üst düzey güvenlik önlemi
Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek
Türk Telekom
Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak
Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?
Türkiye’den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam
CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas katılacak mı?
Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu
Eskişehir saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı! Uzmanlardan teşhis: Mizantropi olabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Altay’a yerli vagon! NATO görevlerinde bile kullanılabilecek! Tarih verildi
Yeni emekliye en az 12.500 TL! Nasıl öğreniliyor? Kimler yararlanacak?
Küçük çocuğun cinsel organı kangren olmuştu | Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme! Mahkemede suçu birbirlerinin üzerine attılar
Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır felç mi kaldı? Hayat arkadaşı iddialara yanıt verdi
SON DAKİKA