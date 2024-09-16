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Interpol tarafından 'dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli şahıs Bodrum’da yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Interpol tarafından aranan kırmızı bültenle aranan ve Fransa’da örgütlü dolandırıcılık suçuna karıştığı belirtilen B.Y., tatil yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Grup Amirliği’nin koordineli çalışmasıyla düzenlenen operasyonda, şüpheli bir villada gözaltına alındı. B.Y., Fransa’ya iade edilmek üzere adliyeye sevk edilecek

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 22:56 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 22:56
Interpol tarafından ’dolandırıcılık’ suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli şahıs Bodrum’da yakalandı

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Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir villaya düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan B.Y, Fransa'ya iade süreci işlemleri kapsamında adliyeye sevk edilecek.

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