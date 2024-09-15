Seçmen yeniden AK Parti diyor! CHP’nin vaatlerinin lafta kalması ve eş dost atamaları bıktırdı! Anketlerde dikkat çeken sonuç

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31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP'nin ortaya koyduğu kötü performans vatandaşı bıktırdı. Hem anketler hem de sahadaki veriler AK Parti'nin oylarının yükseldiğini, seçmenin yuvaya dönmeye başladığını ortaya koydu. Çok sayıda anket firması arka arkaya son çalışmalarını açıklıyor. Bunlarda AK Parti oylarında ciddi bir artış olduğu görülüyor.

TBMM'nin tatile girmesi ile birlikte sahaya inen, "Türkiye Buluşmaları" toplantılarına katılan bakanlar, milletvekilleri ve teşkilatlar bu değişimi net olarak gözlemlemeye başladı.