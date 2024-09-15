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Seçmen yeniden AK Parti diyor! CHP'nin vaatlerinin lafta kalması ve eş dost atamaları bıktırdı! Anketlerde dikkat çeken sonuç

Seçmen, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP’nin hem sözlerini yerine getirmemesine hem de eş dost atamasına bir hayli kızgın. Anketlere yansıyan kötü performans nedeniyle seçmen yeniden AK Parti diyor.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 07:14 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 07:14
Seçmen yeniden AK Parti diyor! CHP’nin vaatlerinin lafta kalması ve eş dost atamaları bıktırdı! Anketlerde dikkat çeken sonuç

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31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP'nin ortaya koyduğu kötü performans vatandaşı bıktırdı. Hem anketler hem de sahadaki veriler AK Parti'nin oylarının yükseldiğini, seçmenin yuvaya dönmeye başladığını ortaya koydu.

Çok sayıda anket firması arka arkaya son çalışmalarını açıklıyor. Bunlarda AK Parti oylarında ciddi bir artış olduğu görülüyor.

TBMM'nin tatile girmesi ile birlikte sahaya inen, "Türkiye Buluşmaları" toplantılarına katılan bakanlar, milletvekilleri ve teşkilatlar bu değişimi net olarak gözlemlemeye başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti kurmayları, vatandaşların nabzını tutup notlarını aldı. Bu çerçevede AK Parti'nin sahadaki değişime yönelik gözlem ve tespitleri şöyle:

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SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

AK Parti'den CHP'ye geçen bazı belediyelerde vatandaş 'verilen sözlerin yerine getirilmediğini, eskisi gibi hizmet alınmadığını' gördü. Bu da CHP'ye açılan kredinin bitmesine neden oldu.

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EŞ-DOST ATAMASI BIKTIRDI

AK Parti kurmayları, 'Vatandaş muhalefet belediyelerinin çare olamayacağını anladı. Belediyelerdeki akraba, eş-dost atamaları ayyuka çıktı. Vatandaş bunu görüp çok kızıyor' dedi.

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Seçmen yeniden AK Parti diyor! CHP’nin vaatlerinin lafta kalması ve eş dost atamaları bıktırdı! Anketlerde dikkat çeken sonuç
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