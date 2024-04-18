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CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde akraba ataması! Başkan yardımcısının eşine müdürlük! CHP yandaşı Can Ataklı bile dayanamadı

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun aile ataması gündeme bomba gibi düştü. Başkan Aksu, yardımcısı Hüseyin Coşkun’un eşi Filiz Coşkun'u Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Başkanlığı’na atadı. Sosyal medyada gündem olan atamanın ardından kullanıcılar “CHP’nin liyakat anlayışı” şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt da Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. CHP yandaşı Can Ataklı, yaşanan skandallar hakkında "CHP'lilerin uğraştığı şey yeni seçilen belediye başkanları kendi eş ve yakınları belediyelerde görevlendirmek için çabalıyorlar. Olur mu lan öyle bir şey?" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 13:58 Güncelleme 18 Nisan 2024, 18:03
CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde akraba ataması! Başkan yardımcısının eşine müdürlük! CHP yandaşı Can Ataklı bile dayanamadı

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31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilen CHP'li isimlerin önemli görevlere eş, dost, akrabaları getirdiği ortaya çıktı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşini Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atadığı gündemdeyken yeni bir skandal daha patlak verdi.

Sarıyer'de göreve başlayan Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu yönetimi, bir aile ataması gerçekleştirdi.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE EŞ ATAMASI
Aksu'nun belediye başkan yardımcısı ve meclis başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşine görev verildi.

Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Başkanlığı'na atandı.

BELEDİYENİN ORGANİZASYON ŞEMASINDA ORTAYA ÇIKTI
Coşkun'un belediyede müdür olarak görev alması ise "Sarıyer Belediyesi Organizasyon Şeması'nda" yer alan isim listesiyle ortaya çıktı.

Sarıyer Belediyesi'nde yapılan bu atama, sosyal medyada da gündem oldu.

BİR SKANDAL DA ÇANKAYA'DAN
Akraba atamalarının bir diğer örneği ise Çankaya'da yaşandı. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AVUKATINI BAŞKAN YAPTI
31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner ise hem Özgür Özel'in şahsi avukatı olması hem de CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile akrabalığı sebebiyle uzun süre gündemden düşmemişti.

TEPKİ ÇEKTİ
Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerin ardından CHP'li isimlerin akrabalarını belediye yönetimlerinde görevlendirmesi tepki çekti.

CHP'li belediyede akraba ataması!

CAN ATAKLI BİLE ÇİLEDEN ÇIKTI
CHP'li isimlerin eş, dost, akraba atamalarına CHP yandaşı Can Ataklı da tepki gösterdi.

"Olur mu lan böyle bir şey" diyen Can Ataklı, CHP'li yöneticileri şu sözlerle eleştirdi:

Şu anda CHP'lilerin uğraştığı şey yeni seçilen belediye başkanları kendi eş ve yakınları belediyelerde görevlendirmek için çabalıyorlar. Olur mu lan öyle bir şey? Burada seçilenin karısı öbür belediye başkanının yardımcılığına atanıyor, falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni oradaki belediye başkanına. Şu anda onunla uğraşıyorlar.

"BUGÜNE KADAR SUÇLADIKLARI NE VARSA YAPTILAR"

Peki CHP'li belediyelerde hangi bölgelere kimler atandı? Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelerde hangi bölgelere kimler atandı?

İşte Emin Pazarcı'nın konuyla ilgili açıklamaları:

Bugüne kadar neyi eleştirmişlerse yavaş yavaş yapmaya başladılar. Ankara'da da birçok belediye dahil olmak üzere son bir yıl içerisinde işe giren insanları çıkaracağız söylemleri başladı. Pek çok belediyede de çok garip atamalar var. Bugüne kadar suçladıkları ne varsa, onları yapıyorlar. Bir belediye başkanının jakuzisinden bahsettiler ama yıllardır CHP'li bir başkanın elinde olan belediyede makam odalarının saray yavrusu gibi olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde CHP'de çok daha garip fotoğraflarla karşılaşacağız.

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