CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde akraba ataması! Başkan yardımcısının eşine müdürlük! CHP yandaşı Can Ataklı bile dayanamadı

BİR SKANDAL DA ÇANKAYA'DAN Akraba atamalarının bir diğer örneği ise Çankaya'da yaşandı. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AVUKATINI BAŞKAN YAPTI 31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner ise hem Özgür Özel'in şahsi avukatı olması hem de CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile akrabalığı sebebiyle uzun süre gündemden düşmemişti.

"Olur mu lan böyle bir şey" diyen Can Ataklı, CHP'li yöneticileri şu sözlerle eleştirdi:

Şu anda CHP'lilerin uğraştığı şey yeni seçilen belediye başkanları kendi eş ve yakınları belediyelerde görevlendirmek için çabalıyorlar. Olur mu lan öyle bir şey? Burada seçilenin karısı öbür belediye başkanının yardımcılığına atanıyor, falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni oradaki belediye başkanına. Şu anda onunla uğraşıyorlar.

"BUGÜNE KADAR SUÇLADIKLARI NE VARSA YAPTILAR"

Peki CHP'li belediyelerde hangi bölgelere kimler atandı? Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Emin Pazarcı'nın konuyla ilgili açıklamaları:

Bugüne kadar neyi eleştirmişlerse yavaş yavaş yapmaya başladılar. Ankara'da da birçok belediye dahil olmak üzere son bir yıl içerisinde işe giren insanları çıkaracağız söylemleri başladı. Pek çok belediyede de çok garip atamalar var. Bugüne kadar suçladıkları ne varsa, onları yapıyorlar. Bir belediye başkanının jakuzisinden bahsettiler ama yıllardır CHP'li bir başkanın elinde olan belediyede makam odalarının saray yavrusu gibi olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde CHP'de çok daha garip fotoğraflarla karşılaşacağız.