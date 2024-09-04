SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan eş dost ataması! Liyakatsizlik kervanına o da katıldı

Her fırsatta liyakattan dem vuran CHP’nin her gün yeni bir eş dost ataması skandalı ortaya çıkıyor. CHP’li Etimesgut Belediye BaşkanıErdal Beşikçioğlu, Etimkent A.Ş.’nin yönetim kuruluna yaptığı 5 yeni atamada eski rol arkadaşını da unutmadı. Ayrıca özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek’in eşi Nursemin Bellek’in atandığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 08:37 Güncelleme 04 Eylül 2024, 08:54
CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’ndan eş dost ataması! Liyakatsizlik kervanına o da katıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'de yönetim değişti, isimler değişti ancak eş dost akraba atamaları bir türlü değişmedi. Özellikle CHP'li belediyelerde yapılan 'Hısım belediyeciliği'ne her gün yeni bir skandal ekleniyor.

Son olarak Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun belediye şirketi olan Etimkent A.Ş.'nin yönetim kuruluna atadığı isimler dikkat çekti.

Aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun eski rol arkadaşı ve eski CHP'li belediye başkanının da olduğu 5 kişiden 4 ünün Ankara'da ikamet etmediği ortaya çıktı.

AK Parti Etimesgut Meclis Üyesi ve AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Av. Uğur ÇağlarAK Parti Etimesgut Meclis Üyesi ve AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Av. Uğur Çağlar

AK Parti Etimesgut Meclis Üyesi ve AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Av. Uğur Çağlar, "Vatandaşın parası vatandaşa harcanacak" diyen Erdal Beşikçioğlu'na sormak isteriz. Bu yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ne ödemektesiniz?'' dedi.

'MEĞER AMAÇ VATANDAŞA HİZMET YERİNE YANDAŞA HİZMETMİŞ''

Çağlar; "Etimesgut Belediyesi'nde Ahi Kent isimli bir şirket vardı. Bu şirketi daha iyi çalışsın, performansı artsın diye AŞ'ye çevireceklerini söylediler ve meclisten geçirdiler. Meğer amaç vatandaşa hizmet yerine yandaşa hizmetmiş. Onu nereden anlıyoruz? Bu AŞ'nin yönetim kuruluna atanlar, burada 5 tane yönetim kurulu üyesi var. Bu yönetim kurulu üyelerinin liyakatle seçilmediği çok net ortada. Bunu nasıl anlıyoruz? Bir kere bunların hiçbirinin Ankara'yla bağlantısı yok. Bir tanesi dışında. Birincisi, Bahri Bellek İstanbul Bakırköy'de ikamet ediyor görünüyor bizim başkan yardımcımız olmasına rağmen. İkincisi, İbrahim Sönmez, Sayın Başkan'ın tatbikat sahnesinde yönetmeni, çalışma arkadaşı. Bizim buraya Etimesgut Belediyesi şirketine yönetim kuruluna atanıyor.

Üçüncüsü Seyfi Gedik Tunceli'den CHP belediye başkan adayı olup seçilememiş bir isim. Dördüncüsü Bahadır Çağrı Kekevi kim olduğunu bilmiyoruz Tekirdağ Süleymanpaşa'da ikamet ediyor. CHP ilçe yöneticisi. Sadece bir isim var Ankara'dan Songül Bal. CHP ilçe yöneticisi. Liyakat açısından şirket yönetimiyle ne alakası vardır bilmiyoruz. Böyle bir kadro oluşturulmuş. Bunlar Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Bunlara yetki verildi. Biz de bunu sorduk. Dedik ya liyakat esasınız bu mu? Hani vatandaşın parasını vatandaşa harcayacağız dediniz. Peki vatandaşın parasını harcayacağınız bu işle ilgili bu arkadaşlara ne kadar ücret ödüyorsunuz? Bu soruyu basın yoluyla sorduk. Cevabını bekliyoruz.

"ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLARAK BAŞKAN YARDIMCISININ EŞİ ATANDI'"

Tam bunlar varken bir de şu gündem maddesi oluştu. Başkanı'nın özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek atanmış durumda. Liyakati ağızlarından düşürmeyen CHP'liler uygulamaya gelince maalesef ortada yoklar. Bir taraftan zaten daha önce gündeme gelen Sayın Başkan'ın bir akrabasını koordinatör olarak atadığı haberleri var. Yani velhasıl burada vatandaşa hizmetten daha çok kendi yandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, eşe-dosta yardım ya da nasıl söyleyeyim çıkar sağladığımız bir sisteme dönmüş olduk. Sayın Başkan burada bir rol çizdi, bir senaryo yazacağız dedi. Yazdığı senaryo da enteresan çıktı bizim açımızdan. Biz geleceğiz ve senaryoyu birlikte yazacağız dedi. Biz bunu vatandaşla birlikte yazacak gibi algılıyorduk ama vatandaş sadece figüranmış. Biraz burada birlikte yazdıkları vatandaş değil de kendi arkadaş topluluğuymuş.'' şeklinde konuştu.

BU KAÇINCI LİYAKATTEN UZAK ATAMA

Bu olay maalesef Erdal Beşikçioğlu'nun il liyakatten uzak ataması değil. Aslen Ordu'lu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu, daha önce de Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediyesi'nde göreve getirdiği ortaya çıktmıştı. Liyakatli ve vatansever karakterleri canlandırmasıyla ünlü olan eski oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun bu liyakatten uzak ataması tepki çekmişti. Ayrıca Beşikçioğlu, Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu'nu kendine yardımcı yapmıştı. Belediye başkan yardımcısı olan Kerimoğlu, Ankara Çankaya'da işlettiği lüks işletmeyle biliniyordu. Kerimoğlu'nun işletmesi, Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahne'nin de bulunduğu Güneş Sokak'ta yer alıyordu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Bakanlık paylaştı! CHP’li İBB görmezden gelmişti! Vaniköy’deki kaçak villa yıkılacak
Narin Güran’a ne oldu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Cesedi bulundu mu?
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik ilk kez konuştu: Nuri Alço’ya şoke eden suçlama: Prim kasıyor! Şüpheli ölümün nedeni ne?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Osimhen yanıtı! Dev isim geliyor
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su taşkınlarına dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Dilan ve Engin Polat çifti ile Candan kardeşler hakim karşısına çıkacaklar! Hesap vakti geldi
HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar
Galatasaray’da Okan Buruk’u sevindiren transfer! İmzayı atıyor
İsrail’de öfke dinmiyor! Sokaklar karıştı: Netanyahu Hükümeti’ne ateşkes protestosu
MEMURA ENFLASYON FARKI | Memura Ocak’ta yüzde 15.41’lik zam! İşte meslek meslek yeni maaş hesaplaması
Gazze’deki zulmün 333. günü! Bakanlardan peş peşe destek mesajı
Kayıp Narin Güran olayında şoke eden gelişme! Tutuklanan amcası Salim Güran’ın aracında kan, kusmuk ve idrar örneği bulundu
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Aslan’ın yeni 11’i
700 bin TL nakit yüzde sıfır faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...
SON DAKİKA