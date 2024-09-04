CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’ndan eş dost ataması! Liyakatsizlik kervanına o da katıldı

'MEĞER AMAÇ VATANDAŞA HİZMET YERİNE YANDAŞA HİZMETMİŞ''

Çağlar; "Etimesgut Belediyesi'nde Ahi Kent isimli bir şirket vardı. Bu şirketi daha iyi çalışsın, performansı artsın diye AŞ'ye çevireceklerini söylediler ve meclisten geçirdiler. Meğer amaç vatandaşa hizmet yerine yandaşa hizmetmiş. Onu nereden anlıyoruz? Bu AŞ'nin yönetim kuruluna atanlar, burada 5 tane yönetim kurulu üyesi var. Bu yönetim kurulu üyelerinin liyakatle seçilmediği çok net ortada. Bunu nasıl anlıyoruz? Bir kere bunların hiçbirinin Ankara'yla bağlantısı yok. Bir tanesi dışında. Birincisi, Bahri Bellek İstanbul Bakırköy'de ikamet ediyor görünüyor bizim başkan yardımcımız olmasına rağmen. İkincisi, İbrahim Sönmez, Sayın Başkan'ın tatbikat sahnesinde yönetmeni, çalışma arkadaşı. Bizim buraya Etimesgut Belediyesi şirketine yönetim kuruluna atanıyor.

Üçüncüsü Seyfi Gedik Tunceli'den CHP belediye başkan adayı olup seçilememiş bir isim. Dördüncüsü Bahadır Çağrı Kekevi kim olduğunu bilmiyoruz Tekirdağ Süleymanpaşa'da ikamet ediyor. CHP ilçe yöneticisi. Sadece bir isim var Ankara'dan Songül Bal. CHP ilçe yöneticisi. Liyakat açısından şirket yönetimiyle ne alakası vardır bilmiyoruz. Böyle bir kadro oluşturulmuş. Bunlar Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Bunlara yetki verildi. Biz de bunu sorduk. Dedik ya liyakat esasınız bu mu? Hani vatandaşın parasını vatandaşa harcayacağız dediniz. Peki vatandaşın parasını harcayacağınız bu işle ilgili bu arkadaşlara ne kadar ücret ödüyorsunuz? Bu soruyu basın yoluyla sorduk. Cevabını bekliyoruz.