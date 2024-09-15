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Bir haftada 2 milyon 667 bin araca denetleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftada 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini açıkladı. Denetlenen araçlardan 475 bin 427 tanesine işlem yapıldığını açıklayan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım okul servis araçlarında da emniyet kemeri takmayı ve çocuklarımıza taktırmayı ihmal etmeyelim." dedi.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 08:28 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 08:31
Bir haftada 2 milyon 667 bin araca denetleme

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 5-12 Eylül 2024 tarihleri arasında:
2️⃣ Milyon 6️⃣6️⃣7️⃣ bin 9️⃣5️⃣5️⃣ araç denetlendi.

❌Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2️⃣6️⃣5️⃣ sürücüye işlem yapıldı.

❌ Hız ihlalinde bulunan
1️⃣2️⃣4️⃣ bin 3️⃣3️⃣6️⃣,

❌ Periyodik muayenesi yaptırılmamış 2️⃣7️⃣ bin 2️⃣6️⃣3️⃣,

❌ Emniyet kemeri kullanmayan
1️⃣9️⃣ bin 1️⃣6️⃣1️⃣,

❌ Sürücü belgesiz araç kullanan
1️⃣6️⃣ bin 7️⃣4️⃣2️⃣ ve

❌ Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 1️⃣0️⃣ bin 1️⃣8️⃣8️⃣ olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

🟥Toplam 4️⃣7️⃣5️⃣ bin 4️⃣2️⃣7️⃣ araca/sürücüye işlem yapıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı başladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına ulaştırılmasında okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetim faaliyetlerimiz ülke genelinde polis ve jandarma birimlerimizce yoğunlaştırılmıştır. Okul servis araçlarında çocuklarımız ile yardımcı personel ve şoförlerin emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluktur.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım okul servis araçlarında da emniyet kemeri takmayı ve çocuklarımıza taktırmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

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