Narin Güran'ın katili kim? Detaylar A Haber ekranlarında "Cinayet şeması” ile anlatıldı! Kim yalan söylüyor?

Ramazan Almaçayır'ın açıklamaları şöyle: Aslında 21 Ağustos'ta 1 kayıp vakasıyla başladı. Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Mahallesi'nde. Aslında arama tarama faaliyeti yapan ekiplerin 2-3 gün geçen süre ağırlığında acaba bir cinayete mi kurban gitti? Eğer bu çocuk il dışına çıkmadıysa yada kaçırılmadıysa diye çalışmaları oldu. Ardından gelen ihbarla vs. arama tarama faaliyetlerinde kayıp ölüm vakasına geldi. Ölüm normal ölüm mü? Değil. Şüpheli ölüm mü? Değil. Vahşi bir cinayete geldi. Ekipler artık dosyayı jandarmanın kolluk kuvvetleri cinayet dosyası olarak incelemeye başladı. Emniyet ekiplerinden de destek alınarak o bölgede artık bir şüpheli fail aranıyordu. Şüpheliler var mıydı? Şüpheliler vardı. Fail kimdi? Daha sonra yapılan itirafların ardından köydeki muhtar oranın en yetkili ismi eski muhtar Salim Güran 1 numaralı şüpheli pozisyona düştü. Peki, bu durum nasıl oldu? İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın vermiş olduğu bilgilerle. Nevzat Bahtiyar, jandarmanın operasyonunda eve baskın yapıldığında yakalanacağını anladığını belirtiyor. Ancak "öncesinde ihbar edecektim muhtardan korktum, söyleyemedim." diyor. Daha sonra yapılan bütün ifade işlemlerinde "Narin'in cansız bedenini şuaradan aldım, şuraya götürdüm" diyerek anlattı. İfadenin ardından kolluk kuvvetleri "gel bakalım, keşif yapacağız" dediler. Keşife gittiklerinde Narin'in cansız bedeninin üzerindeki tişörte kadar söyledikleri doğru çıktı. İfadesinde ben duvar ustasıyım diyor. Yapılan değerlendirmelere göre şu tespit ediliyor. Eski muhtar oraya normal bir kişiyi seçmemiş gibi algılanıyor. Çünkü bildiğiniz mezar örmüş oraya. Ellerindeki çubuklarla arama tarama yapan ekipler, zemine bastıkça ya toprağa geliyor. Ya da taşa geliyor. Narin'in olduğu yer de kontrol edilmiş ama öyle bir yapı olmuş ki orada 3 tane taş koymuş. Sürekli taşa denk geliyor. 19 günün ardından bulundu.

Peki, buradaki sıralamada artık şüpheliler hangi duruma düştü. Buradan başlayalım. 1 numaralı şüpheli eski muhtar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar. İkisinin de ifadesine göre, Salim Nevzat'ın kendisini ihbar etmesine rağmen yakın arkadaşım demekten çekinmiyor. Nevzat Bahtiyar ne diyor? "Ben korktum, aileni öldürürüm" diye tehdit edildim diyor. Yani ne kadar tehdit ederse etsin cansız bir bedeni alıp bir yere götürecek kadar bir korkuya mı hakim oldu? Bu bir soru işareti. Ardından anne Yüksel Güran, Enes Güran ve R.A işçi… Ağabey Enes Güran kasten öldürme iştirakten tutuklu. R.A yine kasten öldürmekten tutuklu. Yüksel Güran kasten öldürmekten iştirakten tutuklu. Salim Güran da kasten öldürmekten tutuklu durumda. Nevzat Bahtiyar'da suçu delilleri yok etme, bilgiyi saklama ve suçluyu kayırmaktan tutuklanmış durumda. Ancak Nevzat Bahtiyar'da ekipler bir soru işareti koymayı da ihmal etmiyor. Acaba Narin'i teslim aldıktan sonra anlattıkları bire bir doğru çıktı ama Narin'in katledilmesinde bir dahli var mı? Çünkü 15:15-15:30 arasında bu çocuk katledilmiş. Daha sonra oradaki askeri üsse bölgedeki tarama yapan o güvelik kamerasında bir normal Salim Güran'ın normal beyaz araç vardı. Bir de ikinci kırmızı araç girdi şüpheli olarak. Salim Güran'ın aracında DNA'sı da tespit edilmişti. Kırmızı araçta artık o bölgeye gidildiği ve yaklaşık 50 dakika o bölgede orada durulduğu görülüyor. Şimdi Salim Güran ifadesinde sürekli çelişkili ifadeler veriyor. En sondaki çelişkili ifadesinde ise kendisinin en yakın isimlerden birisi çürütüyor..

Salim Güran en son ifadesinde "Nevzat Güran'ı tanıyor musunuz?" sorusuna, "kendisini benim arkadaşım olur. İyidir, köylümüz olur" diyor. "Narin'i Salim Güran" öldürdü diyen kişiye karşı bu ifadeyi verebiliyor. Daha sonra R.A ile ilgili 15 yaşındaki tutuklana çocukla ilgili diyor ki "ben saatleri tam hatırlayamamakla birlikte belirtmiş olduğum saat 14.30 saatleri arasında Ramazan Atasoy ile ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur." 14.20'ydi, 14.30 oldu. Ayrıca eşi de bunu yalanlıyor "geldiğinde yemek yiyordu" dedi. Ayrıca Narin'in cansız bedeninden haberi yok diyor. Ama Nevzat cansız bedeni Salim'de aldığını söylüyor. Yine bir çelişki var.

HTS ANALİZİ: SALİM- NEVZAT BİR ARADA

Bu görüşmeler yapıldıysa 21 Ağustos tarihinde saat 15.21- 15.46 arası Salim Güran Nevzat Bahtiyar aynı yerde görünüyor.

HTS NEDİR?

HTS (Historical Traffic Search) kelimelerinin baş harflerinden oluşan, geçmiş tarihli GSM şebekesi kayıtlarını içeren bilgiler bütünüdür. HTS (Historical Traffic Sources) raporları, şüpheli veya sanığın genellikle 5 senelik olmak üzere geçmişte yapmış oldukları iletişim kayıtlarını içermektedir. HTS verileri, iletişimin içeriğine dokunulmadan, kişinin kimle, nerede, ne zaman, ne kadar süreyle iletişime geçtiğine yönelik bilgiler içermektedir.