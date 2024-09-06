Fransa’da gözaltına alınmıştı! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ilk kez konuştu: İki ülke benden şifreleme anahtarlarını talep etti





Durov, teknoloji inşa etmenin halihazırda kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir yenilikçi, bu araçların kötüye kullanılmasından kişisel olarak sorumlu tutulabileceklerini bilerek yeni araçlar üretemez." ifadesine yer verdi.

RUSYA VE İRAN ŞİFRELEME ANAHTARLARINI TALEP ETTİ

Rusya'nın ve İran'ın daha önce Telegram'dan şifreleme anahtarlarını talep ettiğini belirten Durov, bunu reddettikleri için Telegram'ın bu ülkelerde yasakladığını kaydetti.



Telegram'ın ilkeleriyle uyuşmayan pazarları terk etmeye hazır olduklarına işaret eden Durov, platformu kullananların sayısının 950 milyon kişiye ulaştığını ve bunun da suçlular tarafından suistimali artırdığını belirtti.



Durov, "Umarım ağustos ayında yaşanan olaylar, Telegram'ı ve bir bütün olarak sosyal ağ endüstrisini daha güvenli ve daha güçlü hale getirecektir." yorumunda bulundu.