SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Fransa'da gözaltına alınmıştı! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ilk kez konuştu: İki ülke benden şifreleme anahtarlarını talep etti

Dünyanın en büyük çevrimiçi platformlarından biri olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz günlerde Fransa'da gözaltına alındı. Pavel'ın gözaltına alınmasının arka planında terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetilmesi gösterildi. Pavel, gözaltına alınmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu. Durov, açıklamasında iki ülkenin kendisinden şifreleme anahtarlarını talep ettiğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 08:43 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 08:59
Fransa’da gözaltına alınmıştı! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ilk kez konuştu: İki ülke benden şifreleme anahtarlarını talep etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındı.

Durov'un tutuklanmasındaki arka planında Telegram'ın Gazze'deki kanallara sansür uygulamaması gösterildi.

96 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Durav, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk defa açıklamalarda bulundu.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel DurovTelegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov

DUROV KONUYU ŞAŞIRTICI BULDU
Paris'e geçen ay geldikten sonra 4 gün polis tarafından sorgulandığını anlatan Durov, "Fransız makamları, Telegram'dan cevap alamadıkları için başkalarının Telegram'ı yasa dışı kullanmasından şahsen sorumlu olabileceğimi söyledi. Bu birkaç nedenden dolayı şaşırtıcıydı." ifadelerini kullandı.


Telegram'ın Avrupa Birliği'nde (AB) resmi temsilci bulundurduğuna işaret eden Durov, AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini belirtti.

YANLIŞ BİR YAKLAŞIM
Fransız makamlarının da kendisine ulaşmak için çok sayıda seçeneğe sahip olduğunu anlatan Durov, "Bir CEO'yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.



Durov, teknoloji inşa etmenin halihazırda kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir yenilikçi, bu araçların kötüye kullanılmasından kişisel olarak sorumlu tutulabileceklerini bilerek yeni araçlar üretemez." ifadesine yer verdi.

RUSYA VE İRAN ŞİFRELEME ANAHTARLARINI TALEP ETTİ
Rusya'nın ve İran'ın daha önce Telegram'dan şifreleme anahtarlarını talep ettiğini belirten Durov, bunu reddettikleri için Telegram'ın bu ülkelerde yasakladığını kaydetti.

Telegram'ın ilkeleriyle uyuşmayan pazarları terk etmeye hazır olduklarına işaret eden Durov, platformu kullananların sayısının 950 milyon kişiye ulaştığını ve bunun da suçlular tarafından suistimali artırdığını belirtti.

Durov, "Umarım ağustos ayında yaşanan olaylar, Telegram'ı ve bir bütün olarak sosyal ağ endüstrisini daha güvenli ve daha güçlü hale getirecektir." yorumunda bulundu.



NELER OLMUŞTU?
Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanında özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Kendine demokrat sahtekar Batı! METAya suspus Telegrama baskı... Pavel Durov Fransada gözaltına alındı | Elon Musk topa girdiKendine demokrat sahtekar Batı! METAya suspus Telegrama baskı... Pavel Durov Fransada gözaltına alındı | Elon Musk topa girdi
Kendine demokrat sahtekar Batı! META'ya suspus Telegram'a baskı... Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı | Elon Musk topa girdi

Pavel Durovun jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?Pavel Durovun jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Pavel Durov'un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO'sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
5 ülke 5 vatandaşlık! Telegramın CEOsu Pavel Durovun tutuklamasındaki gizem artıyor! Bu kadar vatandaşlığı neden aldı?5 ülke 5 vatandaşlık! Telegramın CEOsu Pavel Durovun tutuklamasındaki gizem artıyor! Bu kadar vatandaşlığı neden aldı?
5 ülke 5 vatandaşlık! Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un tutuklamasındaki gizem artıyor! Bu kadar vatandaşlığı neden aldı?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kılıç kınına girdi! Teğmenlerin ’Atatürk’ maskeli korsan yemin merasiminde yanıt bekleyen sorular: Bir disiplinsizlikten daha fazlası...
Narin Güran’a ne oldu? Son sözleri arkadaşının ifadesinde ortaya çıktı: Çok yorgunum
CHP Tüzük Kurultayı’na gidiyor! Ekremciler huzursuz Kılıçdaroğlu hançerlerini hatırladı
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’ten yeni açıklamalar! Nuri Alço annemin gerçek dostu değil
Fransa’da gözaltına alınmıştı! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ilk kez konuştu: İki ülke benden şifreleme anahtarlarını talep etti
İpucu OVP’den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL
ÖZEL | Boca Juniors’tan Fenerbahçe’ye flaş Cristian Medina teklifi!
Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını tarihi diyerek duyurdu
Emekliye yeni maaş OVP’den ipucu geldi! Ocak’ta kim, ne alacak? SSK ve Bağ-Kur’luların artışı ne kadar olacak?
NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı 50’nci Yıl Belgeseli!
Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Osimhen’in ardından sıra onlarda
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri: Kirlilik sınırdan 50 kat daha fazla | Bakan Kurum tarih verdi: Acil eylem planı yükleniyor
SON DAKİKA