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Kendine demokrat sahtekar Batı! META'ya suspus Telegram'a baskı... Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı | Elon Musk topa girdi

Telegram kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı. Söz konusu Meta olunca tüm skandallara göz yuman Batılı istihbarat servisleri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek istiyor. Telegrama yönelik baskı Batı'nın demokrasi ve özgürlük yalanını bir kez daha gözler önüne serdi. X'in sahibi Elon Musk ise "Durov'u serbest bırakın" paylaşımında bulundu. Öte yandan Rus parlamentosundaki vekiller, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a çağrıda bulunarak, Durov’un siyasi gerekçelerle gözaltına alınış olabileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 01:08 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 12:12
Kendine demokrat sahtekar Batı! META’ya suspus Telegram’a baskı... Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı | Elon Musk topa girdi

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Telegram mesajlaşma uygulamasının milyarder kurucusu ve CEO'su 39 yaşındaki Pavel Durov, cumartesi akşamı Paris dışında bulunan Bourget havaalanında gözaltına alındı. TF1 TV ve BFM TV isimsiz kaynaklara dayandırarak gelişmeyi duyurdu.

TF1, Durov'un özel jetiyle seyahat ettiğini, Fransa'daki bir ön polis soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan bir tutuklama emri nedeniyle hedef alındığını web sitesinde dile getirdi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Telegram'ın kurucusu Pavel Durov

TF1 ve BFM, soruşturmanın Telegram'da moderatör eksikliğine odaklandığını ve polisin bu durumun mesajlaşma uygulamasında suç faaliyetlerinin engellenmeden devam etmesine izin verdiğini düşündüğünü belirtti.

TF1, Durov'un Azerbaycan'dan seyahat ettiğini ve saat 20:00 civarında (18:00 GMT) gözaltına alındığını söyledi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındıTelegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı

Dubai merkezli Telegram, Rusya doğumlu Durov tarafından kuruldu ve Durov, VK sosyal medya platformundaki muhalefet topluluklarını kapatma taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014 yılında Rusya'dan ayrıldı ve platformu sattı.

DUROV'DAN "TARAFSIZ PLATFORM" SAVUNMASI

Forbes'a göre 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalması ve "jeopolitik bir oyuncu" olmaması gerektiğini söyledi.

DİJİTAL DİKTATÖRLÜK

Telegrama yönelik baskı Batı'nın demokrasi ve özgürlük yalanını bir kez daha gözler önüne serdi. Telegram için yapılan ithamların hepsi, Meta platformları içinde de geçerlidir.

Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platformlara dokunulmamaktadır.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 8 farklı suçtan yargılanacakTelegram'ın kurucusu Pavel Durov, 8 farklı suçtan yargılanacak

8 FARKLI SUÇTAN YARGILANACAK

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik, yaptırımlardan kaçınma gibi suçlar yöneltiliyor.

İşbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirİşbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

BATILI İSTİHBARAT SERVİSLERİ MESAJLARA ERİŞİM İSTİYOR

Batılı istihbarat servisleri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek istiyor. Fransız medyasına göre Durov işbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

MUSK TOPA GİRDİ

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası X'in sahibi Elon Musk'tan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Musk, "Durov'u serbest bırakın" yazdı.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığının, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin durumu netleştirmeye çalıştığı bildirildi.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinden Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, Durov'un temsilcilerinin elçilikle temas kurmadığı belirtildi.

Rus diplomatların buna rağmen durumu netleştirmek için çalışmalara başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, konuya ilişkin gerekli adımların atıldığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Batılı sivil toplum örgütlerinin, Rusya'nın Telegram'a 2018'de erişim engeli getirmesine tepki gösterdiğini anımsatarak, "Sizce bu sefer Paris'e çağrıda bulunarak Durov'un serbest bırakılmasını talep edecekler mi yoksa dillerini mi yutacaklar?" ifadesini kullandı.

"SİYASİ GEREKÇELERLE ALINMIŞ OLABİLİR"

Öte yandan, Rus milletvekili Vladislav Davankov da yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a çağrıda bulunarak, Durov'un siyasi gerekçelerle gözaltına alınış olabileceğini belirtti.

Durov'un tutuklanması halinde Telegram kullanıcılarının kişisel bilgilerinin de tehlikeye girebileceğine işaret eden Davankov, Rusya Dışişleri Bakanlığının Durov'un serbest bırakılması için Fransız makamlarına başvurması gerektiğini söyledi.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı iddia ediliyor.

PAVEL DUROV KİMDİR?

Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nın da kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

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