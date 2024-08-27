Vavilova'nın Telegram CEO'su ile yaptığı seyahatten görüntüler. Paris'e uçmadan önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Durov ve meslektaşları ile kahvaltı yaptığı bilinen Vavilova'nın Rusya'daki ailesinin ona ulaşamadığı, Fransız basının iddia ettiğinin aksine tutuklanıp tutuklanmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Genç kadının seyahat boyunca sosyal medyadan konum bilgisi paylaştığı görüldü. KONUM BİLGİLERİNİ BİLEREK Mİ PAYLAŞTI?

Mirror'da yer alan habere göre, genç kadının Fransız yetkililere, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Telegram CEO'sunun konum bilgilerini vermiş olabileceği iddia ediliyor. Bu gizemli olay, hem Rusya'da hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Vavilova'nın akıbeti hakkında henüz net bir bilgi bulunamasa da yetkililer, Vavilova'nın bulunması için çalışmalarını sürdürüyorlar.

TELEGRAM CEO'SUNUN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ NE?

Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un, Fransa'da neden gözaltına alındığı Paris Savcısı Laure Beccuau, tarafından açıklandı. Beccuau, Durov'un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Ancan durum bundan ibaret değil. Durov'un tutuklanmasındaki arka planda terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetilmesi de gösteriliyor. Telegram Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyurabilme imkanına sahip. Durov'un tutuklanması bir fırtınaya neden oldu ve özellikle de online içeriğin incelenmesi küresel çapta artarken, ifade özgürlüğü ve hükümet sansüründen endişe duyanlar kurum ve kişiler peş peşe açıklamalarda bulundu.





TELEGRAM AÇIKLAMADA BULUNDU

Telegram tarafından yapılan açıklamada, "Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'da sık sık seyahat ediyor. Bir platformun ya da sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmalıktır" denildi. RUSYA'DAN AÇIKLAMA: SUÇLAMALAR KANITLANMALI

Durov'un gözaltına alınmasına Rusya'dan da tepkiler geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a ciddi suçlamalar yönetildiğini belirterek, "Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek." dedi.



Durov'un Rus vatandaşlığına sahip olduğunu hatırlatan Peskov, "Kendisine gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız, ancak burada durum (Durov'un) aynı zamanda bir Fransız vatandaşı olması nedeniyle de karmaşıklaşıyor." diye konuştu.



Peskov, Fransa'nın Durov'a yönelik yönelttiği suçlamaları değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Suçlamalar oldukça ciddi. Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek. Yani bu durum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu mesele hakkında konuşurken dün reddettiği politikanın aynısı olacak."