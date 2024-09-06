İstanbul’da 8 ilçeye baskın! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen "KUYU-22" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , İstanbul 'da yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kuyu-22' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

organize suç örgütleri sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz.

* Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

* İstanbul genelinde 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen ve operasyonlarda yakalanan 23 şüphelinin;

- Sancaktepe İlçesinde 24.04.2024 tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25.02.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması eylemlerini,

- Bağcılar ilçesinde 17.07.2024 tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,

- Fatih ilçesinde 20.07.2024 tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,

- Güngören ilçesinde 24.07.2024 tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması eylemini,

- Büyükçekmece ilçesinde 25.07.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemini,

- Başakşehir İlçesinde 09.08.2024 tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,

- Sarıyer İlçesinde 12.08.2024 tarihinde ikâmet ve araç kurşunlanması eylemleri ile 27.08.2024 tarihinde iş yeri kurşunlanması eylemlerini,

- Büyükçekmece İlçesinde 20.08.2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23.08.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması eylemlerini ve

- Şişli ilçesinde 26.08.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

- 2 adet savunma tipi el bombası,

- 7 adet ruhsatsız tabanca,

- 1 adet otomatik silah,

- 1 adet GPS takip cihazı,

- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve

- Eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle.