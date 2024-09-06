Narin Güran için yeni ihbar! Çalışmalar derede yoğunlaştı... Ekipler ikiye ayrıldı | 43 dakikalık sır ve Narin’in son sözleri

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları ve ifadelerden elde edilen tespitlere göre 21 Ağustos günü 13.50'de camideki kursa gitmek için evden ayrılan Narin, o gün en son 18.47'de görüldü. 19.30'da da ailesi tarafından aranmaya başladı.

Narin'in son görüntüsü.



Narin'in akıbetine dair bütün sırrın da bu 43 dakikada gizli olduğu öğrenildi.

Bölgede en son 18.59'da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç ise çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla başladı.

Narin ile görüntüsü 18.47'de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı.

İşte 21 Ağustos günü yaşananlar...

13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı.

14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan camiye geçti.

15.05: Camiden çıktı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin'i bir daha görmedi.

17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görüldü.