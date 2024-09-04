SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis'e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz

Türkiye'nin tüm hassasiyetlerini yok sayan gerek LGBT savunuculuğu gerekse PKK sempatizanlığı yapan NETFLIX'ten sinir uçlarını dokunan bir skandal daha geldi. NETFLIX, Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği "Famagusta" isimli bir diziyi yayına vermeye hazırlanırken TBMM Dijital MEcralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan flaş bir açıklama geldi. NETFLIX yetkililerinin TBMM'ye çağrılacağını ve izah isteneceğini söyleyen Yayman, "Sahada kazandığımız savaşı masada kaybetmeyiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu da vurgulayan Yayman, "Kıbrıs Türkü'nün hakkını dün olduğu gibi bugün de savunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 15:36 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 15:49
Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Küresel lobinin aparatı olmaktan öteye geçemeyen NETFLIX bu kez farklı bir skandalla karşımızda. LGBT terörüne çanak tutan, PKK övgüsü yapan yapımlara yer vere NETFLIX bu kez de Türk dünyasını hedef alan bir yapımla karşımızda.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği "Famagusta" isimli diziyi yayına vermeye hazırlanan NETFLIX'e Türkiye'den tepki gelmeye devam ediyor.

Famagusta dizisinden bir kareFamagusta dizisinden bir kare

SAHADA KAZANDIĞIMIZI MASADA KAYBETMEYİZ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Netflix'in Türkiye temsilcisi, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili arkadaşımızla görüştüm. Meclis açıldığı zaman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonumuza davet edeceğiz ve en azından bundan sonraki yol haritası konusunda, nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşacağız. Netflix'te 20 Eylül tarihinde yayınlanması düşünülen dizi ile ilgili Türk milleti olarak fikrimiz nettir. Sahada kazandığımız başarıyı masada asla kaybetmeyeceğiz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin YaymanTBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman

Yayman sözlerine "Rum tarafının haksız bir biçimde gerçeklerden kopuk, sürrealist bir dizi üzerinden Kıbrıs meselesini farklı bir yöne çevirmesini ve bir propagandayla, algı operasyonuyla farklı bir yöne çekmesini asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Maraş'taki evkaf malı olan bölgenin Cumhurbaşkanımızın başkanlığında açılmasıyla beraber, bu dizinin Maraş'ta çekilmiş olması da manidardır. Maraş'taki kazanımları, bir dizi filmle çevirmek isteyen anlayışı onaylamıyoruz. Halkların kardeşliğine inanıyoruz" şeklinde devam etti.

Famagusta dizisinden bir kareFamagusta dizisinden bir kare

"DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YANINDAYIZ"
Akdeniz ve Ege Denizi'nin barış denizi olması gerektiğini söyleyen Yayman, Rum tarafının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan adımlarını onaylamadıklarını ifade etti.

Netflix skandalına Türkiyeden peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedirNetflix skandalına Türkiyeden peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir

Yayman, Türkiye'deki dizi ve film sektörüne çağrıda bulunarak, "Nasıl ki onlar haksız olan davalarında, dizi, film çekip bunun üzerinden bir propaganda yapıyorlarsa, bizim propaganda yapmamıza da gerek yok. Bizim gerçekleri anlatarak, Erenköy'deki şanlı direnişi, Kanlı Noel'i ve Muratağa, Sandallar'da uygulanan katliamı anlatmamız lazım. Bunun için Türk dizi sektörüne, film sektörüne bir çağrıda bulunmak istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve komisyonumuz yanınızdadır. Kıbrıs davasını; dünyaya, Avrupa'ya ve Rum tarafına anlatılması için desteğimiz daima sizin yanınızdadır. Netflix'teki bu dizinin yayınlanmasını asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Netflix, Türkiye'de en çok abonesi olan platformlardan biridir. Dünyada da ilk 10'dadır. Büyük bir pazar olarak görülen platformun, Türkiye'nin hassasiyetlerinin, milletimizin hassasiyetlerinin dikkate alınacağını ve bir çözüm üretileceği konusunda ümitvar tavrımızı devam ettiriyoruz. Meselelerin müzakerelerle ele alınması gerektiği konusunda tavrımız nettir ve bu konuda tekrar şunu ısrarla, altını çizerek belirtmek isterim, Kıbrıs'ta sahada kazandığımızı masada kaybedecek değiliz ve Rum tarafının algı operasyonlarına ve kara propagandalarına da asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Uluslararası platformlar dahil, Türk milletinin hakkını, Kıbrıs Türkü'nün hakkını dün olduğu gibi bugün de savunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

NETFLIX gerçekleri saptırıyor!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı: Külliye’de resmi tören
CHP’de ’penaltı’ krizi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in ’teknik direktörlüğüne’ itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi
Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz
Narin Güran’a ne oldu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Nuri Alço’yu prim kasmakla suçladı! Ünlü isim sessizliğini bozdu: Elime doğdu...
Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir yıldız daha!
Vladimir Putin’i kırmızı halı ile karşılayan Moğolistan Batı’nın hedefinde
İsrail’de 24 saat içinde ikinci istifa! Krizin yeni adresi polis istihbarat
Başkan Erdoğan kabul etmişti Rusya duyurdu: Türkiye BRICS’e katılıyor
İstifa eden tazminat alabilir mi? 2008’den itibaren sigortalı olanlar…
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Osimhen yanıtı! Dev isim geliyor
Müge Anlı Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! Üfürükçü ile aşk yaşadığı ortaya çıktı! İkinci bir cinayet mi var?
SON DAKİKA