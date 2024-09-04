Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz

Yayman sözlerine "Rum tarafının haksız bir biçimde gerçeklerden kopuk, sürrealist bir dizi üzerinden Kıbrıs meselesini farklı bir yöne çevirmesini ve bir propagandayla, algı operasyonuyla farklı bir yöne çekmesini asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Maraş'taki evkaf malı olan bölgenin Cumhurbaşkanımızın başkanlığında açılmasıyla beraber, bu dizinin Maraş'ta çekilmiş olması da manidardır. Maraş'taki kazanımları, bir dizi filmle çevirmek isteyen anlayışı onaylamıyoruz. Halkların kardeşliğine inanıyoruz" şeklinde devam etti.

Yayman, Türkiye'deki dizi ve film sektörüne çağrıda bulunarak, "Nasıl ki onlar haksız olan davalarında, dizi, film çekip bunun üzerinden bir propaganda yapıyorlarsa, bizim propaganda yapmamıza da gerek yok. Bizim gerçekleri anlatarak, Erenköy'deki şanlı direnişi, Kanlı Noel'i ve Muratağa, Sandallar'da uygulanan katliamı anlatmamız lazım. Bunun için Türk dizi sektörüne, film sektörüne bir çağrıda bulunmak istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve komisyonumuz yanınızdadır. Kıbrıs davasını; dünyaya, Avrupa'ya ve Rum tarafına anlatılması için desteğimiz daima sizin yanınızdadır. Netflix'teki bu dizinin yayınlanmasını asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Netflix, Türkiye'de en çok abonesi olan platformlardan biridir. Dünyada da ilk 10'dadır. Büyük bir pazar olarak görülen platformun, Türkiye'nin hassasiyetlerinin, milletimizin hassasiyetlerinin dikkate alınacağını ve bir çözüm üretileceği konusunda ümitvar tavrımızı devam ettiriyoruz. Meselelerin müzakerelerle ele alınması gerektiği konusunda tavrımız nettir ve bu konuda tekrar şunu ısrarla, altını çizerek belirtmek isterim, Kıbrıs'ta sahada kazandığımızı masada kaybedecek değiliz ve Rum tarafının algı operasyonlarına ve kara propagandalarına da asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Uluslararası platformlar dahil, Türk milletinin hakkını, Kıbrıs Türkü'nün hakkını dün olduğu gibi bugün de savunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.