İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik "Gürz-12" operasyonları başlatıldı.



Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirildiğini kaydeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 753 el bombası, bin el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 Piyade Tüfeği, 5 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 RPG-7 Roketatar, 2 PKM makinalı tüfek, 1 adet 60 milimetrelik havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı. Terör örgütüne Gürz darbesi!





"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..." Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.