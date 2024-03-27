İmamoğlu 'yıpratma' operasyonuna başladı! Ekremci medyada "Mansur Yavaş PKK'lılara ihale verdi" haberleri: ABB'deki akçeli işler ifşa oldu

Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
İMAMOĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'I YIPRATMA OPERASYONU
Olağanüstü kurultay hazırlığında olan Ekrem İmamoğlu bu süreçte kendisine engel olacağını düşündüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yıpratmak için kolları sıvadı.
İmamoğlu, Yavaş'ı yıpratma sürecini kendi güdümündeki medya üzerinden yürütüyor.
Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, İmamoğlu'nun giriştiği 'Mansur Yavaş' operasyonunda baş aktör olarak ipi göğüslüyor. Fonu Saraçhane'den olan Odatv, sistematik bir şekilde Yavaş'ı hedef gösteren manşetler atmaya başladı.
İMAMOĞLU MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON MU ÇEKİYOR?
Ekremci medyanın zaman ayarlı servis ettiği bu detay "İmamoğlu fondaşlar üzerinden seçime günler kala Mansur Yavaş'a operasyon mu çekiyor?" sorusunu akıllara getirdi.
ODA TV MANSUR YAVAŞ'IN AKÇELİ İHALELERİNİ İFŞA ETTİ
23 Mart 2024'te Odatv, Mansur Yavaş'ın Ankara'da akçeli ihale işlerini ifşa etti. İlgili haberde "Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla 12 şirketi yöneten Kılavuz ailesine 7 milyar liralık ihale verdi" ifadeleri kullanıldı.
EKREMCİ MEDYA: MANSUR YAVAŞ PKK'LILARA İHALE VERDİ
27 Mart 2024... Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Odatv, akçeli ihale işlerini ifşa ettiği Mansur Yavaş'ın PKK'dan sicili bulunan Ali Kılavuz'a ihale verdiğine dair 'özel haber' yaptı.
İlgili haberde "Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla 12 şirketi yöneten Kılavuz ailesine 7 milyar liralık ihale verdi. İhaleleri alan Kılavuz ailesinin şirket yöneticilerinden olan Ali Kılavuz'un ise daha önceden çeşitli terör suçlarından sabıkası olduğu belirtildi" ifadelerine yer verildi.
CHP İÇERİSİNDEKİ GÜÇ SAVAŞINDA YENİ PERDE
Gelinen bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun kendi güdümündeki medya üzerinden Mansur Yavaş'ı yıpratacak ifşaatlar yaptırması, CHP içerisindeki güç savaşında açılan yeni cepheyi de gözler önüne serdi.
Ekremci Odatv'nin "Mansur Yavaş PKK'lılara ihale verdi" haberi bu durumun en net göstergesi.