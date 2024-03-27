İmamoğlu 'yıpratma' operasyonuna başladı! Ekremci medyada "Mansur Yavaş PKK'lılara ihale verdi" haberleri: ABB'deki akçeli işler ifşa oldu





ZAMANLAMASI MANİDAR HABER: "YAVAŞ AĞZINI BOZDU"



15 Mart 2024 günü Ekremci "Mansur Yavaş ağzını bozdu: Hedefindeki iki isim Özel ve İmamoğlu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili yazıda Ekremci Odatv 'deki Hürrem Elmasçı mahlaslı yazar,başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili yazıda Mansur Yavaş 'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alan sözleri karşısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın sessiz kaldığına dikkat çekildi. İMAMOĞLU MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON MU ÇEKİYOR?



Ekremci medyanın zaman ayarlı servis ettiği bu detay "İmamoğlu fondaşlar üzerinden seçime günler kala Mansur Yavaş'a operasyon mu çekiyor?" sorusunu akıllara getirdi.





ODA TV MANSUR YAVAŞ'IN AKÇELİ İHALELERİNİ İFŞA ETTİ



23 Mart 2024'te Odatv, Mansur Yavaş'ın Ankara'da akçeli ihale işlerini ifşa etti. İlgili haberde "Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla 12 şirketi yöneten Kılavuz ailesine 7 milyar liralık ihale verdi" ifadeleri kullanıldı.





EKREMCİ MEDYA: MANSUR YAVAŞ PKK'LILARA İHALE VERDİ



27 Mart 2024... Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Odatv, akçeli ihale işlerini ifşa ettiği Mansur Yavaş'ın PKK'dan sicili bulunan Ali Kılavuz'a ihale verdiğine dair 'özel haber' yaptı.



İlgili haberde "Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla 12 şirketi yöneten Kılavuz ailesine 7 milyar liralık ihale verdi. İhaleleri alan Kılavuz ailesinin şirket yöneticilerinden olan Ali Kılavuz'un ise daha önceden çeşitli terör suçlarından sabıkası olduğu belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş



CHP İÇERİSİNDEKİ GÜÇ SAVAŞINDA YENİ PERDE



Gelinen bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun kendi güdümündeki medya üzerinden Mansur Yavaş'ı yıpratacak ifşaatlar yaptırması, CHP içerisindeki güç savaşında açılan yeni cepheyi de gözler önüne serdi.



Ekremci Odatv'nin "Mansur Yavaş PKK'lılara ihale verdi" haberi bu durumun en net göstergesi.



