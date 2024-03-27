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İmamoğlu 'yıpratma' operasyonuna başladı! Ekremci medyada "Mansur Yavaş PKK'lılara ihale verdi" haberleri: ABB'deki akçeli işler ifşa oldu

CHP'de 1 Nisan öncesi cephe genişliyor... Olağanüstü kurultay hazırlığında olan Ekrem İmamoğlu bu süreçte kendisine 'engel' olarak gördüğü Mansur Yavaş'ı yıpratmak için kolları sıvadı. Ekremci Odatv, İmamoğlu'nun giriştiği 'Yavaş' operasyonunda baş aktör olarak ipi göğüsledi. İlk önce "Mansur Yavaş ağzını bozdu" manşeti atıldı, takip eden süreçte de Yavaş'ın akçeli ihale işleri ifşa edildi ve "Mansur Yavaş PKK'lılara ihale verdi" haberleri servis edildi. İmamoğlu'nun kendi güdümündeki medyaya Mansur Yavaş'ı yıpratacak ifşalar yaptırması, CHP içerisindeki güç savaşında açılan yeni cepheyi de gözler önüne serdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 18:00 Güncelleme 27 Mart 2024, 18:54
İmamoğlu ’yıpratma’ operasyonuna başladı! Ekremci medyada Mansur Yavaş PKK’lılara ihale verdi haberleri: ABB’deki akçeli işler ifşa oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç kaos günden güne derinleşerek büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyasının sona erdiği partide sular bir türlü durulmuyor.

Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
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İMAMOĞLU '31 MART SONRASI CHP' HAZIRLIĞINDA

Bir yandan da İmamoğlu, '31 Mart sonrası CHP' için kollarını sıvadı. Kulislerde İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. Durumun farkında olan Özgür Özel ise "Üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" resti çekti.

Parti içindeki Ekremci klik ise "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız" tehditleri savurdu.




İMAMOĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'I YIPRATMA OPERASYONU

Olağanüstü kurultay hazırlığında olan Ekrem İmamoğlu bu süreçte kendisine engel olacağını düşündüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yıpratmak için kolları sıvadı.

İmamoğlu, Yavaş'ı yıpratma sürecini kendi güdümündeki medya üzerinden yürütüyor.

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, İmamoğlu'nun giriştiği 'Mansur Yavaş' operasyonunda baş aktör olarak ipi göğüslüyor. Fonu Saraçhane'den olan Odatv, sistematik bir şekilde Yavaş'ı hedef gösteren manşetler atmaya başladı.

Ekremci medya Mansur Yavaş'ı hedefe koydu!



ZAMANLAMASI MANİDAR HABER: "YAVAŞ AĞZINI BOZDU"

15 Mart 2024 günü Ekremci Odatv'deki Hürrem Elmasçı mahlaslı yazar, "Mansur Yavaş ağzını bozdu: Hedefindeki iki isim Özel ve İmamoğlu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili yazıda Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alan sözleri karşısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın sessiz kaldığına dikkat çekildi.

İMAMOĞLU MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON MU ÇEKİYOR?

Ekremci medyanın zaman ayarlı servis ettiği bu detay "İmamoğlu fondaşlar üzerinden seçime günler kala Mansur Yavaş'a operasyon mu çekiyor?" sorusunu akıllara getirdi.



ODA TV MANSUR YAVAŞ'IN AKÇELİ İHALELERİNİ İFŞA ETTİ

23 Mart 2024'te Odatv, Mansur Yavaş'ın Ankara'da akçeli ihale işlerini ifşa etti. İlgili haberde "Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla 12 şirketi yöneten Kılavuz ailesine 7 milyar liralık ihale verdi" ifadeleri kullanıldı.



EKREMCİ MEDYA: MANSUR YAVAŞ PKK'LILARA İHALE VERDİ

27 Mart 2024... Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Odatv, akçeli ihale işlerini ifşa ettiği Mansur Yavaş'ın PKK'dan sicili bulunan Ali Kılavuz'a ihale verdiğine dair 'özel haber' yaptı.

İlgili haberde "Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla 12 şirketi yöneten Kılavuz ailesine 7 milyar liralık ihale verdi. İhaleleri alan Kılavuz ailesinin şirket yöneticilerinden olan Ali Kılavuz'un ise daha önceden çeşitli terör suçlarından sabıkası olduğu belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu - Mansur YavaşEkrem İmamoğlu - Mansur Yavaş

CHP İÇERİSİNDEKİ GÜÇ SAVAŞINDA YENİ PERDE

Gelinen bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun kendi güdümündeki medya üzerinden Mansur Yavaş'ı yıpratacak ifşaatlar yaptırması, CHP içerisindeki güç savaşında açılan yeni cepheyi de gözler önüne serdi.

Ekremci Odatv'nin "Mansur Yavaş PKK'lılara ihale verdi" haberi bu durumun en net göstergesi.



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