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Malazgirt'te "kuvvet komutanları sahneye çıkmadı" iddiası patladı! İşte gerçekler

CHP yandaşı medya yine asılsız bir iddia ile Türkiye'nin gündemini meşgul etti. Cumhuriyet, Halk TV, T24 gibi yayın organları, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasını ortaya attı. Ancak işin aslı ortaya çıktı... İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 12:45 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 12:55
Malazgirt’te kuvvet komutanları sahneye çıkmadı iddiası patladı! İşte gerçekler

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Cumhuriyet, Halk TV, T24'ün başını çektiği CHP medyası, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasını ortaya attı.

İDDİA YALAN ÇIKTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi komutanların sahneye çıktığı görüntüleri paylaştıDezenformasyonla Mücadele Merkezi komutanların sahneye çıktığı görüntüleri paylaştı

GERÇEK NE?
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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