Kabine’de 21 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan liderliğinde Ahlat’ta toplandı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez Ahlat'ta toplandı.
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez Ahlat'ta toplandı.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Ahlat'ta toplanan Kabine'de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.
Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.
BAKAN FİDAN SUNUM YAPACAK
Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.
Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.
MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDBİRLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Toplantının gündeminde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda alınan tedbirler gözden geçirilecek.
2003 YILINDA SİVAS'TA TOPLANILMIŞTI
AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.