Kabine’de 21 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan liderliğinde Ahlat’ta toplandı

İŞTE MASADAKİ KONULAR Ahlat 'ta toplanan Kabine 'de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak. Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.





BAKAN FİDAN SUNUM YAPACAK



Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.



Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.