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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 17:24 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 17:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti

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Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Ahlat ilçesine gelen Başkan Erdoğan, bakanlar kurulu, kuvvet komutanları ve kalabalık bir heyetle Bitlis'teki ziyaret ve programlarına devam ediyor.


Başkan Erdoğan'dan Selçuklu Mezarlığı ziyareti


AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI'NI ZİYARET

İl merkezindeki toplu açılış programları ve Ahlat ilçesindeki kutlama etkinliklerine katılan Erdoğan, ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.



DUALAR EDİLDİ

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet dua etti.



AHLAT SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞINA GEÇTİ

Beraberinde heyetle birlikte mezarlık ziyareti yapan Erdoğan, daha sonra Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına geçti.

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