Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan şanlı zaferin 953. yıl dönümünde Muş Malazgirt’te

Malazgirt Zaferi, Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağladı

DÜNYA TARİHİNE YÖN VEREN ZAFER: MALAZGİRT



Malazgirt'te Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, hem siyasi hem de askeri sonuçlarıyla dünya tarihinin dönüm noktalarındın biri olarak değerlendiriliyor.

Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu yenerek tarihin en önemli zaferlerinden birini elde etti.



İSTANBUL'UN FETİH SÜRECİNİ BAŞLATAN SÜREÇ



Askeri anlamda Türklerin İslam dünyasının önderi haline gelmesine, birliğe ve bütünleşmeye öncülük eden zafer, Bizans İmparatorluğu'nun yıkılış ve İstanbul'un fetih sürecini başlatan gelişme olarak öne çıktı.