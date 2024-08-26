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Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan şanlı zaferin 953. yıl dönümünde Muş Malazgirt'te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya tarihine yön veren ve Türklere Anadolu'yu ebedi yurt kılan Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında Muş'taki programa katılacak. Geride bıraktığımız gün Ahlat'ta "Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz" şeklinde tarihi mesajlar veren Erdoğan'ın Malazgirt'te yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 11:10 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 11:11
Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan şanlı zaferin 953. yıl dönümünde Muş Malazgirt’te

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihin akışını değiştiren, Türklere Anadolu'yu ebedi yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kapsamında Muş'taki kutlama programına katılacak.

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Erdoğan, Malazgirt Medyan Muharebesi Milli Parkı'nda Muşlular ile bir araya gelecek.



Malazgirt, Başkan Erdoğan'ı bekliyor.
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaBaşkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda

"BİZLER BU TOPRAKLARIN ASIL SAHİBİYİZ"

Öte yandan Başkan Erdoğan, geride bıraktığımız gün Bitlis Ahlat'ta tarihi mesajlar verdi. Erdoğan,"Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta: Başkan Erdoğan Bitlis Ahlat'taFotoğrafta: Başkan Erdoğan Bitlis Ahlat'ta

"AHLAT VE MALAZGİRT'E VERDĞİMİZ EHEMMİYETİ GÖSTERMİŞ OLDUK"

21 yıl aranın ardından ilk kez başka bir şehirde toplanan Ahlat'taki Kabine'ye de liderlik eden Başkan Erdoğan, "Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti, münhasıran göstermiş olduk. İnşallah bundan sonra da Malazgirt ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımızı çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
Malazgirt Zaferi, Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağladıMalazgirt Zaferi, Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağladı

DÜNYA TARİHİNE YÖN VEREN ZAFER: MALAZGİRT

Malazgirt'te Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, hem siyasi hem de askeri sonuçlarıyla dünya tarihinin dönüm noktalarındın biri olarak değerlendiriliyor.

Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu yenerek tarihin en önemli zaferlerinden birini elde etti.

İSTANBUL'UN FETİH SÜRECİNİ BAŞLATAN SÜREÇ

Askeri anlamda Türklerin İslam dünyasının önderi haline gelmesine, birliğe ve bütünleşmeye öncülük eden zafer, Bizans İmparatorluğu'nun yıkılış ve İstanbul'un fetih sürecini başlatan gelişme olarak öne çıktı.

ʺTürklere Anadolu'nun kapılarını açan zaferʺi kazanan komutanʺTürklere Anadolu'nun kapılarını açan zaferʺi kazanan komutan

BİZANS ORDUSUNU BOZGUNA UĞRATAN KOMUTAN: SULTAN ALPARSLAN

Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen Sultan Alparslan, 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olarak tahta çıktı.

Bizans'ın idare ettiği Anadolu coğrafyasına seferler düzenleyen Alparslan, Kars ve Ani şehirlerini ele geçirerek Bizans'tan ilk toprağını aldı.

Abbasi halifesinin 1070'te yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Fatımilerin üzerine yürüyen Sultan Alparslan'ın Mısır'a yöneleceği haberi üzerine Bizans ordusu, doğu seferini başlattı.

Bunu öğrenen Alparslan, geri dönerek Suriye hattına doğru ilerleyişe geçti. Rey şehrinde konuşlanacağı duyumunu yayan Alparslan, bunun yerine Muş'a doğru hareket etti ve Malazgirt Ovası'nda karargahını kurdu.

26 Ağustos 1071 Cuma günü ordusuna namaz kıldırıp dua eden Alparslan, ardından Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusunun üzerine yürüdü.

Sultan Alparslan, "Turan" taktiğinin en başarılı örneğinin uygulandığı savaşın ardından "Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer"i kazanan komutan olarak tarihe geçti.




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