Faniköy! Ağaç katliamına sessiz kalan çevrecilere büyük tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verdiği 'onarım' izniyle Rus iş adamı Boris Borisenko'nun Üsküdar Vaniköy'de yaptığı kaçak villa inşaatı için yaklaşık 100 kayın ağacına kıyıldı. Ama bu katliama, çevre dernekleri ve odalar sesini çıkarmadı. Olayla ilgili TMMOB, Mimarlar Odası, Taksim Dayanışma Platformu ile TEMA Başkanı Deniz Ataç, hala hiçbir tepki açıklaması yapmadı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Konuyla ilgili bir bilgim yok, ben Ankara'dayım. Olaydan da haberim yok" ifadelerini kullandı. Katliama tepki yağdı:

- Servet Beki: 3-4 ağaç için vatanı cehenneme çeviren Gezi vandalları neredesiniz? Mesele ağaç değildi değil mi?

- Öznur Küçüker Sirene: Vaniköy'deki rezalet hakkında söylenecek tek şey: Mesele hiçbir zaman ağaç olmadı.

- Enver Aysever: İnsanın ilkesi olur. Roma'ya belediye başkanının tatil çantası olarak gidersen hesap soramazsın.

- Bekir Tiryaki: Taksim'de yeri değiştirilecek iki ağaç için ülkeyi yangın yerine çeviren vandallar! Boğazdaki Vaniköy'de ağaç katliamı yapılıyor. Sahne sizin...

- Mehmet Kocaman: Paris gezisi diyetini Vaniköy'deki doğal güzelliklerimizin katledilmesiyle ödeyen bir zihniyet ile karşı karşıyayız...

ZAMAN AYARLI İHBAR

İBB'nin skandalla ilgili gerçek dışı bilgi aktardığı ortaya çıktı. İmar Müdürlüğü'nün, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne 16 Ağustos'ta gönderdiğini iddia ettiği bilgilendirme yazısının, 22 Ağustos'ta gönderildiği, kuruma 23 Ağustos'ta ulaştığı anlaşıldı. İBB'nin Savcılığa ise Bakanlığın olaya el koymasının ardından 22 Ağustos 2024'te saat 16.41'de ihbarda bulunduğu vurgulandı. Villaya giden yola ise "Özel mülktür, girilmez" tabelası asıldı.