PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Faniköy! Ağaç katliamına sessiz kalan çevrecilere büyük tepki

Rus iş adamının kaçak villası için 100 kayın ağacı kesildi. “3-5 ağaç için ortalığı yıkanlar” bu katliamı görmezden geldi. Vatandaş isyan etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Faniköy! Ağaç katliamına sessiz kalan çevrecilere büyük tepki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verdiği 'onarım' izniyle Rus iş adamı Boris Borisenko'nun Üsküdar Vaniköy'de yaptığı kaçak villa inşaatı için yaklaşık 100 kayın ağacına kıyıldı. Ama bu katliama, çevre dernekleri ve odalar sesini çıkarmadı. Olayla ilgili TMMOB, Mimarlar Odası, Taksim Dayanışma Platformu ile TEMA Başkanı Deniz Ataç, hala hiçbir tepki açıklaması yapmadı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Konuyla ilgili bir bilgim yok, ben Ankara'dayım. Olaydan da haberim yok" ifadelerini kullandı. Katliama tepki yağdı:
- Servet Beki: 3-4 ağaç için vatanı cehenneme çeviren Gezi vandalları neredesiniz? Mesele ağaç değildi değil mi?
- Öznur Küçüker Sirene: Vaniköy'deki rezalet hakkında söylenecek tek şey: Mesele hiçbir zaman ağaç olmadı.
- Enver Aysever: İnsanın ilkesi olur. Roma'ya belediye başkanının tatil çantası olarak gidersen hesap soramazsın.
- Bekir Tiryaki: Taksim'de yeri değiştirilecek iki ağaç için ülkeyi yangın yerine çeviren vandallar! Boğazdaki Vaniköy'de ağaç katliamı yapılıyor. Sahne sizin...
- Mehmet Kocaman: Paris gezisi diyetini Vaniköy'deki doğal güzelliklerimizin katledilmesiyle ödeyen bir zihniyet ile karşı karşıyayız...

ZAMAN AYARLI İHBAR

İBB'nin skandalla ilgili gerçek dışı bilgi aktardığı ortaya çıktı. İmar Müdürlüğü'nün, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne 16 Ağustos'ta gönderdiğini iddia ettiği bilgilendirme yazısının, 22 Ağustos'ta gönderildiği, kuruma 23 Ağustos'ta ulaştığı anlaşıldı. İBB'nin Savcılığa ise Bakanlığın olaya el koymasının ardından 22 Ağustos 2024'te saat 16.41'de ihbarda bulunduğu vurgulandı. Villaya giden yola ise "Özel mülktür, girilmez" tabelası asıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı
Cumhur İttifak’ından Ahlat çıkarması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | 21 yıl sonra ilk: Kabine toplanacak
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
9 gün erişim engeli getirilmişti! Instagram tekrar kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamalar: Eğer bu adımları atmazlarsa...
Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar
Türkiye’nin yeni muhafızı: Pirireis | Sınıfının ilki haftalarca suyun altında gizlilik! İşte tüm özellikleri...
CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Polisten şehri terk edin çağrısı | Bir şüpheli yakalandı
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule’den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi
Galatasaray çıkmazda! Transferde başa bela oldular
CHP’li İBB’nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular | Takvim.com.tr belgesiyle açıklıyor
TBMM’de Yapay Zeka Komisyonu kuruluyor: Yasal düzenleme yapılacak
CANLI TAKİP | Orta Doğu’da gergin bekleyiş! İran’dan İsrail’e net mesaj: İntikam hakkımız! Ateşkes görüşmelerinde son durum ne?
Jose Mourinho sol bekini eski takımında buldu! Fenerbahçe transferde bombayı patlatacak
SON DAKİKA