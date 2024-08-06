Oruç Reis’in Somali çıkarması Fransızları rahatsız etti! Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın milli enerji vizyonu meyvelerini veriyor

Enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, Oruç Reis ile Somali'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları gerçekleştirecek.
Enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, Oruç Reis ile Somali'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları gerçekleştirecek.
Mart ayında iki ülke arasında imzalanan hidrokarbon işbirliği anlaşması kapsamında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yaklaşık 50 kişilik ekiple Somali'ye hareket edecek. Yanında 5 destek gemisi de ona eşlik edecek.
Araştırma ekibi, Somali'deki yer altı enerji kaynaklarını keşfetmek ve değerlendirmek için bölgedeki sismik araştırmaları yürütecek.
FRANSIZLAR KUDURUYOR
Türkiye'nin Somali açıklarında yapacağı sondaj çalışmaları Fransa'yı bir hayli rahatsız etmiş durumda.
Fransız medyasında Türkiye'nin Afrika'da günden güne güçlenmeye başladığı ve bunun önüne geçilmesi gerektiğine dair haberler çıktı.
ETKİ ALANI GENİŞLEYECEK
Le Monde gazetesi "Somali, Türkiye'nin Afrika'daki hidrokarbon arayışında ilk adım" başlığıyla yayınladığı analiz haberinde Türkiye'nin bu hamle ile Basra Körfezi'nin ardından Afrika kıtasında da etki alanını genişletmeyi amaçladığı belirtildi.
"Ankara, Somali'nin kara sularını keşfetmeye hazırlanıyor" ifadelerine yer veren Le Monde, "Ankara, on yılı aşkın bir süredir Somali'nin ana ticari ve siyasi ortağı. Türk hükümeti burada insani yardım, savunma ve kalkınma ortaklıklarının yanı sıra altyapı inşaatlarını da artırıyor. Başkentin sokaklarında Türk bayrakları dalgalanıyor" denildi.
ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK DENİLİNCE AKLA GELEN İLK İSİM: BERAT ALBAYRAK
"Enerjide tam bağımsızlık" denilince de akla ilk olarak Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak geliyor.
Albayrak'ın milli enerji vizyonu, Türkiye'ye büyük kazanımlar sağladı.
Türkiye'nin enerji faturasının düşürmenin kendi sondaj filomuzdan geçtiğini söyleyen Albayrak, filonun kurulmasında da öncü oldu.
Enerjide en önemli meydan okumanın 'hidrokarbon aramacılığı' olduğunun altını çizen Albayrak, "Burası Çok Önemli" isimli kitabında konuya ilişkin şu satırları kaleme aldı:
Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir.
En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir.
"TÜRK GENÇLERİNİN KÜRESEL DEVLERLE REKABET EDEBİLECEK DONANIMDA OLDUĞUNU İSPATLADIK"
2020 yılında Karadeniz'de ilk keşfimizi yapmamızla birlikte artık açık denizde arama ve üretim gemisi işletebilme ve doğal gaz keşfi yapma başarısı elde etmiş olduk.
Bu başarı hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de hem de başka sahalarda arama faaliyetlerini sürdürme konusundaki azmimizi, kararlılığımızı artırdığı gibi Mavi Vatan'a sahip çıkmak için diplomatik ve hukuki çalışmalara yoğunlaşmamızda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.
Denizlerde doğal kaynak aramacılığı bir yetkinlik ve devamlılık konusudur. Bizse yaptığımız keşif ile buna yetkin olduğumuzu gösterdik.
Türk gençlerinin, Türk mühendislerinin, en zor çalışma alanı olan denizlerde hidrokarbon aramacılığında dünyaya meydan okuyabilecek, küresel devlerle rekabet edebilecek donanımda olduğunu ispatladık. Devamlılık noktasında ise şundan eminim:
Gerek doğal gazda gerekse petrolde ilerleyen dönemlerde bu alanda daha çok müjdeler vermek nasip olacaktır.
İşte Türkiye'nin sondaj gemileri:
FATİH SONDAJ GEMİSİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın attığı ilk adımla 2017 yılında Fatih isimli sondaj gemisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.
Fatih, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı.
Fatih, 20 Temmuz 2020'de Zonguldak açıklarındaki ilk olarak Tuna-1 olarak isimlendirilen lokasyonda 3 bin 500 - 4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı.
Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih sondaj gemisi, 6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdürüyor. Gemi, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip. Fatih'in 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunuyor.
İki kulesinin toplam yük kaldırma kapasitesi 1750 ton olan Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebiliyor.
Fatih'le Karadeniz'de yapılan Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi, aynı zamanda 2020'de denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçti. Fatih, 23 Mayıs 2024'te Karadeniz'deki Göktepe-2 kuyusunda başladığı sondaj çalışmalarına devam ediyor.
YAVUZ SONDAJ GEMİSİ
İkinci büyük adım ise 2018'de katıldı.
Yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip Yavuz Sondaj Gemisi, TPAO'nun envanterine katılan bir diğer sondaj gemisi. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen gemi, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda sondaja devam edebiliyor. Yavuz gemisi çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.
Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor.
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarını sürdürüyor.
KANUNİ SONDAJ GEMİSİ
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya dahil oldu. 2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Mart 2020'de Taşucu Limanı'na ulaşan gemi, bakım, güncelleme ve reaktivasyon işlemlerinin ardından 13 Ekim 2020'de Taşucu'ndan ayrıldı.
19 Ekim 2020'de Haydarpaşa Limanı'na ulaşan Kanuni, 13 Kasım 2020'de Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e doğru yola çıktı. Kanuni, Filyos Limanı'ndaki kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başladı.
Kanuni sondaj gemisi, ilk görevi için 5 Mayıs 2021'de Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapan gemi, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi.
Kanuni, Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına devam ediyor.
ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ
Son büyük hamle ise 2022 yılında. Abdülhamid Han sondaj gemisi 2022 yılında Türkiye'nin filosuna katılan dördüncü gemi oldu.
TPAO tarafından Kasım 2021'de 180 milyon dolara satın alınan gemi, Güney Koreli Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering firması tarafından "Cobalt Explorer" adıyla Okpo Tersanesi'nde inşa edildi. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart 2022'de yola çıkan gemi, Mayıs 2022'de Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan geminin kule yüksekliği 104 metre.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Haziran 2022'de geminin adının "Abdülhamid Han" olarak belirlendiğini açıkladı.
Aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kaldı. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun "en güçlüsü" olarak görev yapıyor.
Gemi, 9 Ağustos 2022'de limanda düzenlenen uğurlama töreni ile Yörükler-1 Kuyusu'na sondaj için gönderilmiş ve 17 Ağustos 2022'de ilk sondajını gerçekleştirmişti.