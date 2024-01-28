"Karadeniz'in Gözü" için geri sayım! Filyos'a 'doğal gaz' karargahı... "2024 keşif yılı olacak"

"2024 KEŞİF YILI OLACAK"
Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi
yeni müjdeler için çalışmalarını sürdürürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 2024 yılının keşif yılı olacağını açıkladı.
Önceki gün televizyon yöneticileri ile bir araya gelen Enerji Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de devam eden çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı;
"Karadeniz'de şu anda üç derin sondaj gemimizle beraber üretime odaklandığımız bir süreç yaşıyoruz.
Malumunuz 2020 yılında gaz keşfi oldu. Ondan sonraki süreçte üretim safhasına geçtik ve geçtiğimiz yıl itibariyle üretimimiz başladı.
Bugün itibariyle 2,7 milyon metreküp günlük üretim yapıyoruz sahada. Üç tane gemimiz destek gemilerimizle beraber yoğun bir şekilde burada üretimi arttırmaya dönük çalışmalarına devam ediyor.
İlk faz 10 bin metreküp diye ilan etmiştik. Dolayısıyla 2,7'den 10'a gelmemiz lazım. Ondan sonra da ikinci fazda birkaç yıl içerisinde 40 milyon metreküp günlük üretime ulaşacağız"
Bununla beraber Akdeniz'de Abdülhamid Han gemisinin sondajına devam ettiğini anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o da sondajı bitirmiş olacak. Ondan sonraki süreçte yani 2024 yılında denizlerde biz üretime odaklanıyoruz.
Şu anda temel hedefimiz üretimi artırmak. Keşifle alakalı da özellikle Karadeniz'de birkaç planımız var. Yeni keşif haberlerini 2024'te Karadeniz'den inşallah bu sondajların sonucunda verebiliriz" diye konuştu.