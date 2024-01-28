"Karadeniz'in Gözü" için geri sayım! Filyos'a 'doğal gaz' karargahı... "2024 keşif yılı olacak"

Önceki gün televizyon yöneticileri ile bir araya gelen Enerji Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de devam eden çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Bununla beraber Akdeniz'de Abdülhamid Han gemisinin sondajına devam ettiğini anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o da sondajı bitirmiş olacak. Ondan sonraki süreçte yani 2024 yılında denizlerde biz üretime odaklanıyoruz.

Şu anda temel hedefimiz üretimi artırmak. Keşifle alakalı da özellikle Karadeniz'de birkaç planımız var. Yeni keşif haberlerini 2024'te Karadeniz'den inşallah bu sondajların sonucunda verebiliriz" diye konuştu.



