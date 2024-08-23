Sağlık Bakanlığından Kars Aile Mahkemesi'nin "topuk kanı" kararına itiraz! Uzmanlar uyardı: Geri dönüşü yok

Kars'ta bir aile yenidoğan bebeklerinden topuk kanı aldırmak istemedi. Konu yargıya taşındı.
KARS AİLE MAHKMESİ AİLEYİ HAKLI BULDU
Kars Aile Mahkemesi, anne-babanın topuk kanı vermeme özgürlüğüne sahip olduğuna hükmederek, kararda bir alternatif tıp uzmanı olarak adlandırılan ve 2014'te ölen Ukraynalı Aidin Salih'in yazılarını gerekçe gösterdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
Sağlık Bakanlığı, Kars aile mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı bildirildi.
YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMI AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK
Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."
UZMANLARDAN SOSYAL MEDYA UYARISI
Topuk kanı ile ilgili sosyal medyada yalan ve yanlış bilgilendirmelerin yer aldığını dikkat çeken uzmanlar, topuk kanı reddinin erken tanıyla tamamen sağlıklı bir yaşam sürdürebilecek bebeklerin, olası hastalık tanısının atlanmasına, kalıcı zeka geriliği gibi asla geri döndürülemeyecek problemlerle karşı karşıya kalmalarına yol açtığını ifade ediyor.