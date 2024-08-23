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Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 11:57 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 12:11
Irak’ın kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cesur, Kararlı ve Muktedir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!

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