Almaçayır, faillerin sırasıyla kullandıkları aracı Tekirdağ'da yaktıklarını ve ardından Bulgaristan sınırından geçerek Romanya 'ya giriş yaptıklarını ifade ediyor. Öte yandan İstihbarat Şefi'nin notları arasında kişilerin kaçış olayını 2 buçuk saatlik kısa bir zaman diliminde gerçekleştirildiği yer alıyor.

Saldırganların Türkiye'ye ne zaman iade edileceği konusuna değinen Ramazan Almaçayır, Türkiye ve Romanya Interpolü'nün yazışmalarının devam ettiğini ve Adalet Bakanlığı nezdinde kırmızı bültenin çıkarılması işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

İSRAİL'E KAÇACAKLARDI Filistinlilere suikast düzenleyen zanlıların İsrail pasaportu taşıdıkları ve de İsrail'e kaçmak üzere uçağa bindiklerini belirleyen İstanbul polisi, Romanya Interpol birimiyle irtibata geçerek ortak çalışma başlattı.

Soruşturmanın İstanbul ayağında da 4 gözaltı ve sorgu devam ediyor.

Kırmızı bülten çıkartılmasının zaman alacağı için herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla şüphelilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde Türkiye Interpolü tarafından çekilen teleks yazıları anlamına gelen "difüzyon'' mesajına olumlu yanıt veren Romanya Interpol birimi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünc çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.

Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas ʺBu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyizʺ dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: BAVULLARINI ALIP SUİKASTA GİTMİŞLER

Suikasta karışan zanlıların suikasttan önce kaçmak için plan yaptıkları ve Şişli'de kaldıkları adreslerden ayrılırken ellerinde valizlerle çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.