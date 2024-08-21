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Kağıthane'de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... İsrail pasaportu çıktı! | Araba yaktılar | Ne zaman iade edilecekler?

İstanbul Kağıthane'de Filistinlilere yönelik suikastla ilgili tespit edilen 4 şüpheli İstanbul emniyetinin koordinesiyle Romanya'da kıskıvrak yakalandı. Suikastçıların olaydan önce bavullarını toplayıp adreslerinden çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların saldırıyı gerçekleştirmeden önce yakalandıkları güvenlik kamerası görüntüleri, iz kaybettirmek adına planladıkları yöntemler ve saldırı sonrası Türkiye'den çıkış süreçlerine ilişkin detayları ve soru işaretlerini A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı. İşte olayın perde arkası...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 13:11 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 19:21
Kağıthane’de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... İsrail pasaportu çıktı! | Araba yaktılar | Ne zaman iade edilecekler?

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İstanbul Kağıthane'de Filistinli 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı suikasta ilişkin olay görüntüler ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın detaylarına yönelik görüşlerini canlı yayında aktardı.

18 Ağustos'ta Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile susturuculu silahla saldırıda bulunuldu.Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile susturuculu silahla saldırıda bulunuldu.

''ALACAK VERECEK'' DAVASI OLDUĞU KESİNLEŞTİ

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın detaylarına yönelik görüşlerini canlı yayında aktardı.

Almaçayır, saldırının Filistinli kişilere yönelik yapılmasının bir ''Gizli Servis saldırısı mı?'' sorusunun akıllara geldiğini ancak İstanbul'da yürütülen soruşturma sonucu olayın perde arkasının ''alacak-verecek'' davası olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Kağıthane'de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası...

SALDIRGANLAR ADRESİ NEREDEN BİLİYORDU?

İstihbarat Şefi Almaçayır, faillerin saldırı öncesi geldiği otopark görüntülerine yönelik saldıracakları kişilerin bulunduğu adresi nereden bildikleri sorusunun Romanya'da gözaltına alınan zanlıların Türkiye'ye getirildiklerinde yanıtlanabileceğini söyledi.

İZ KAYBETTİRMEK İÇİN 4 ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Katil zanlılarının saldırı öncesi bulundukları otoparktan ayrılarak yol üzerinde araç değiştirdikleri de Almaçayır'ın verdiği bilgiler arasında. Daha sonra olayın gerçekleştiği Kağıthane'ye değiştirdikleri ilk araçla geldikten sonra iz kaybettirmek ve yurt dışına kaçmak için 3 araç daha değiştirdikleri aktarılıyor.

SUİKAST TİMİ ROMANYA'DA YAKALANDI

Almaçayır, faillerin sırasıyla kullandıkları aracı Tekirdağ'da yaktıklarını ve ardından Bulgaristan sınırından geçerek Romanya'ya giriş yaptıklarını ifade ediyor. Öte yandan İstihbarat Şefi'nin notları arasında kişilerin kaçış olayını 2 buçuk saatlik kısa bir zaman diliminde gerçekleştirildiği yer alıyor.

Çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izi sürüldü.

İSRAİL'E KAÇACAKLARDI
Filistinlilere suikast düzenleyen zanlıların İsrail pasaportu taşıdıkları ve de İsrail'e kaçmak üzere uçağa bindiklerini belirleyen İstanbul polisi, Romanya Interpol birimiyle irtibata geçerek ortak çalışma başlattı.

NE ZAMAN İADE EDİLECEKLER?

Saldırganların Türkiye'ye ne zaman iade edileceği konusuna değinen Ramazan Almaçayır, Türkiye ve Romanya Interpolü'nün yazışmalarının devam ettiğini ve Adalet Bakanlığı nezdinde kırmızı bültenin çıkarılması işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünc çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.İstanbul Emniyet Müdürlüğünc çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.

ROMANYA'DAN DİFÜZYONA OLUMLU YANIT

Kırmızı bülten çıkartılmasının zaman alacağı için herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla şüphelilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde Türkiye Interpolü tarafından çekilen teleks yazıları anlamına gelen "difüzyon'' mesajına olumlu yanıt veren Romanya Interpol birimi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturmanın İstanbul ayağında da 4 gözaltı ve sorgu devam ediyor.

Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas ʺBu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyizʺ dedi.Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas ʺBu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyizʺ dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: BAVULLARINI ALIP SUİKASTA GİTMİŞLER
Suikasta karışan zanlıların suikasttan önce kaçmak için plan yaptıkları ve Şişli'de kaldıkları adreslerden ayrılırken ellerinde valizlerle çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Suikastçılar asansördeSuikastçılar asansörde

O görüntülerde Romanya'da yakalanan 3 şüpheli asansöre binip kendilerini otoparkta bekleyen beyaz araca bindiği görüldü.

Ardından o araçla Başakşehir'de bir viyadüğün altında olayda kullanılan araca binip yollarına devam ettikleri görüntüler de ortaya çıktı.

KAÇTIKLARI ARACI TEKİRDAĞ'DA YAKTILAR
Şüphelilerin kaçarken defalarca araç değiştirdikleri tespit edilirken Tekirdağ'a gittikleri aracı orada yakıp imha ettikleri başka bir araçla yola devam ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili 3 şüphelinin daha arandığı bildirildi.

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