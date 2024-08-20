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Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?

İstanbul’da Kâğıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik silahlı saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 yıl önceki silahlı kavganın devamı olduğu iddia edilen saldırıda 4 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 07:28
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?

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İstanbul Kağıthane'de önceki gece park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K. (30) hayatını kaybetti.

Saldırgan kaçarken tutukluk yapan silahını da yere attı.Saldırgan kaçarken tutukluk yapan silahını da yere attı.

CAMDAN ATLAYARAK KAÇTI
Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğ köfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip Fadı M.'yi ağır yaraladı.

Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı. Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan çalışmalarda ifadesi alınan Eray K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'ndan araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli Filistinliyle görüşmüşlerdi.

15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peşpeşe ateş ederek şoför mahalindeki Anas El. K.'yı öldürdü ardından da arka koltukta olan koruma Eray K.'ya ateş açtı.

Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M.'yi de dükkanda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası Hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası

SİLAH TUTUKLUK YAPTI
Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı.

2 YIL ÖNCEKİ SİLAHLI KAVGANIN DEVAMI
Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda yaşanan olayın 2 yıl önce suç örgütlerinin karıştığı yine Kağıthane'deki silahlı kavganın devamı olduğu öğrenildi. İddiaya göre suç örgütünün iş adamlarından haraç istediği ve aralarındaki husumetin bundan kaynaklı olduğu öne sürüldü.

BULGARİSTAN'A KAÇMIŞLAR
Sabah'ta yer alan habere göre; Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken şüphelilerin gece 01:30 sıralarında Bulgaristan'a çıkış yaptıkları tespit edildi. Polis olayla bağlantılı olan 3 şüphelinin yakalanması için işlemleri başlattığı bildirildi.

Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Bir şüpheli şahsın, araç içerisinde bulunan mağdur şahıslara yönelik silahla ateş açtığı belirlendi. Olay yerinde kullanılan suç unsuru silah ile 8 adet boş kovan ele geçirildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşıldı.

Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlendi. Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlendi.

OLAYIN FAİLLERİNDEN BİRİ 1 YIL ÖNCE SALDIRAYA UĞRAMIŞ
Yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E. isimli şahsın olayın failleri olduğu belirlenen şahısların ulaşımını sağlayan şahıs olduğu, kendisine yönelik 6 Haziran 2023 tarihinde Şişli ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlendi. Şahsın olay yerinde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet silah ele geçirildi.

"SİYASETLE İŞİMİZ YOK"
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdülkadir Anas'ın babası açıklamalarda bulundu. Baba Anas, "Biz Türkiye'ye ziyarete geldik. Hepimiz Allahtan geldik ve tekrar ona döndürüleceğiz. Polis ve sağlık ekipleri çok güzel çalıştı. Bunun için Türkiye'ye teşekkür ederim dedi. Baba gazetecilerin bu olayın siyasetle bir ilgisi olup olmadığı sorusuna da, "Hayır siyaset söz konusu değil, siyasi bir şey yok. Siyasetle işimiz yok, biz Filistin asıllı İsrail arabıyız" dedi.

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