Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?

İstanbul Kağıthane 'de önceki gece park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı. Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti.

CAMDAN ATLAYARAK KAÇTI Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğ köfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip Fadı M.'yi ağır yaraladı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda ifadesi alınan Eray K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'ndan araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli Filistinliyle görüşmüşlerdi.

15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peşpeşe ateş ederek şoför mahalindeki Anas El. K.'yı öldürdü ardından da arka koltukta olan koruma Eray K.'ya ateş açtı.

Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M.'yi de dükkanda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.