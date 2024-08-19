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İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K. (30) ise hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 06:22 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 17:20
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandı

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Olay, Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında Kâğıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı


EL YAPIMI SUSTURUCU KULLANDILAR
El yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca kullanılan saldırıda otomobildeki Filistinli olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoför koltuğunda oturan Filistinli ise olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Filistinli iş adamı saldırı anı kamerada


SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA
Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelinin silahla ateş edip, aracına binip çatışma sonrası sokaktan hızla çıkış yaptığı görülüyor.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan ve susturuculu silah tespit etti.

3 ŞAHIS YURT DIŞINA KAÇTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir." denildi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şahsın yurt dışına kaçtıkları belirtilen açıklamada, "Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda 2 silah ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kâğıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

Hastaneye kaldırılan F.M.'nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.'nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir.

Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelemiş, bir şüpheli şahsın, araç içerisinde bulunan mağdur şahıslara yönelik silahla ateş açtığı belirlenmiş, olay yerinde kullanılan suç unsuru silah ile 8 adet boş kovan ele geçirilmiştir.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır. Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinden 1 adet silah ele geçirilmiştir.

Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı zerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmiştir. Diğer şüpheli şahısların aranmalarına devam edilmektedir.

Yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E. isimli şahsın olayın failleri olduğu belirlenen şahısların ulaşımını sağlayan şahıs olduğu, kendisine yönelik 6 Haziran 2023 tarihinde Şişli ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlenmiş, olay yerinde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği tespit edilmiştir.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda 2 silah ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDAKİ İŞ ADAMI ÖLDÜ YAN KOLTUKTAKİ AĞIR YARALI
Olayda hayatını kaybeden kişinin şoför koltuğunda oturan Anas E.K. olduğu öğrenilirken aracın ön koltuğunda oturduğu sırada saldırı gerçekleşince camdan atlayıp çevredeki bir çiğ köfteci dükkânına kaçan kişinin Fadı M. olduğu öğrenildi.

Fadı M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İkilinin yanında 3 gün önce işe başlayan emekli asker E.K'nin ise bacağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇTA BEKLERKEN MASKELİ SALDIRGAN GELDİ
Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi, ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas E.K. ve Fadı M'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kâğıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. adlı yine Filistinli biriyle görüşmüşlerdi.

CAMDAN ATLAYIP KAÇTI AMA KURTULAMADI
15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peş peşe ateş ederek şoför mahallindeki Anas E.K'yı öldürdü. Ardından da arka koltukta olan koruma E.K'ya ateş açtı. Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M'yi de dükkânda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

SUSTURUCULU SİLAH BULUNDU
Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. Sabah'ta yer alan habere göre, polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çevrede çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırıda otomobilin şoför koltuğunda hayatını kaybeden A.K.'nin cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MOSSAD İZİ VAR MI?
Olayın İsrail istihbarat örgütü MOSSAD ile ilgili bağı olduğuna dair ize rastlanmadı. Bu konuda araştırmalar devam ederken, öldürülen Arap asıllı İsrail vatandaşının Arap menşeili bir suç örgütü ile bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Çatışmadaki taraflar arasında alacak-verecek konulu husumet bulunduğu, iki yıl önce İstanbul Kağıthane'de bir rezidansta aralarında silahlı kavga yaşandığı öğrenildi. Bu yaşanan olayın da önceki olayla bağlantısı üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kağıthane'de Filistinli iş adamına susturuculu silahla suikast!


A Haber ekranlarında suikastın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgiler veren A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Cinayet büro ekipleri olayın profesyonel bir saldırı olup olmadığını değerlendiriyor. Bunu bir gizli servis mi yaptı Mossad'la ilgili iddialar konuşuluyor kamuoyunda." dedi.

Daha önce de Mossad'ın Türkiye'de yaşayan Filistinli kişilere suikast planı olduğunun altını çizen Almaçayır, "Bütün bu ihtimaller değerlendiriliyor. Ancak bir suikastçının silahını bırakması gizli servis ya da planlanmış bir suikast olayının dışına çıkıyor. Çünkü herhangi bir delil bırakmadan buradan uzaklaşması lazım." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının ifadelerinde suikastı gerçekleştiren katilin silahının tutukluk belirtilirken Almaçayır, "Suikastçının kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden kaçtığı tespit ediliyor. O aracı kiralayanın kişinin de yine Filistinli olduğu tespiti yapıldı." şeklinde konuştu.

SUİKASTÇI KİM?
Polislerin bölgedeki tüm kameraları incelediğini ifade eden Almaçayır, "Aracın kaçış güzergahı, bir yere terk edilmiş olup olmayacağı bunların hepsi değerlendiriliyor. Ekipler Zeytinburnu'ndan Kağıthane'ye kadar bir takip mi vardı bunu inceliyor. Bu bir alacak verecek meselesi mi yoksa başka bir olaydan dolayı mı bu suikast gerçekleşti bu araştırılıyor. Olayı gerçekleştiren kişinin kimliği soru işareti, mağdurlar Filistinli görüşme yaptıkları kişi Filistinli, suikastı gerçekleştirdikten sonra katilin kaçtığı aracı kiralayan kişi Filistinli. Sadece suikastçı kim, cinayet büro ekipleri araştırmaya başladılar. Gizli servis mi yoksa aralarındaki bir husumet mi bunlar detaylı inceleniyor." dedi.


İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır."

KATİL FİRARİ
"Saldırıda A. K.'nın koruma görevlisi E. K.' de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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