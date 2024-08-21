SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ankara'da atılan imza Kandil'deki terörist Mustafa Karasu'yu zıplattı! Misak-ı Milli korkusu

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı Irak ile yaptığı işbirliği Kandil'deki elebaşlarını panikletti. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da iki ülke arasında "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı”nı imzalandı. İmzadan rahatsız olan PKK'lı terörist Mustafa Karasu, köşeye sıkıştıklarını itiraf ederek Irak yönetimini ve Türkiye'ye asılsız iddialarla hedef aldı. Karasu, Misak-ı Milli korkusunu da dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 14:36 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 15:24
Ankara’da atılan imza Kandil’deki terörist Mustafa Karasu’yu zıplattı! Misak-ı Milli korkusu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirdiği askeri operasyonların yanı sıra diplomasi hamleleriyle de sinsi örgütü köşeye sıkıştırdI.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Nisan ayında Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Irak'ın terör örgütü PKK'ya karşı tavrı değişti. Ülke terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti.

PKK'yı zıplatan imzalar Ankara'da atıldıPKK'yı zıplatan imzalar Ankara'da atıldı

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da iki ülke arasında "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Söz konusu zapt Türkiye'nin terör örgütü ile mücadelesi için önemli bir adım oldu.

PKK’ya karşı Irak’la tarihi imza: Zaptın şifreleri ortaya çıktı! Birçok konuda iş birliği: Petrol karşılığında su desteği verilecekPKK’ya karşı Irak’la tarihi imza: Zaptın şifreleri ortaya çıktı! Birçok konuda iş birliği: Petrol karşılığında su desteği verilecek
PKK'ya karşı Irak'la tarihi imza: Zaptın şifreleri ortaya çıktı! Birçok konuda iş birliği: Petrol karşılığında su desteği verilecek

PKK ZIPLADI
Ankara'da atılan tarihi imza terör örgütü PKK'yı zıplattı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu örgütün paçavralarından birine yaptığı açıklamada Türkiye ile yapılan anlaşma sebebiyle Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi ve Barzani yönetimini hedefe koydu Talabani'yi ise savundu.

PKK elebaşı Mustafa KarasuPKK elebaşı Mustafa Karasu

PKK ELEBAŞLARINDAN MUSTAFA KARASU KORKU İÇİNDE
"Irak'ı bu noktaya getiren, esas olarak KDP'nin politikalarıdır. Türkiye ile KDP, birlikte Irak üzerinde baskı yaparak Irak'ı bu savaş içine çekmişlerdir. Bize karşı savaşın parçası haline getirmişlerdir." iddiasında bulundu.

Terörist Karasu, Barzanilerin Talabaniler ile çekişme içinde olduğunu savunarak, "Irak'ı da bu işin içine şantaj yaparak kattı. Irak'a şantaj yapıyor; sen bu politikaları izlemezsen ben Türk devletiyle daha fazla iş birliğine girerim, Irak'a sorun çıkarırım diyerek, zorlayarak Irak'ı bu işin içine kattılar. Evet, Türk devletinin baskısı, dayatması var ama KDP işin içinde olmasaydı Irak bu noktaya gelmezdi." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlığında yapılan Türkiye-Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısı sonunda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi arasında mutabakat metni imza töreni düzenlendi. (15 Ağustos)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlığında yapılan Türkiye-Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısı sonunda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi arasında mutabakat metni imza töreni düzenlendi. (15 Ağustos)

"SATILDIK"
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Ankara'da attığı imzadan rahatsız olan PKK elebaşı Karasu, "Şu andaki Irak yönetiminin gerçekten tarih bilgisi ve okuması zayıf. Böyle anlaşılıyor. Türk devletini tanımıyor. Günlük politika üretiyor. Şu anda Türk devleti şantaj yaptı; suyu şantaj olarak kullandı. Şimdi gevşetiyor. Irak da bu oyuna geliyor. Kesinlikle Irak'ın çıkarına değil. Şu andaki o iktidar, Sudani ve yardımcıları bin pişman olacaklar Türkiye ile bu ilişkiler sürdürdükleri için. KDP'nin şantajına böyle boyun eğdikleri için pişman olacaklar. Irak tarihi onları nasıl anacak? Şunu söyleyebiliriz. Hayırla anmayacak. Bu kadar Türk devletini tanımama, Türk devletinin bir nevi havuç sopa politikasına boyun eğme. Tam havuç sopa politikasına teslim olmuştur Irak." ifadeleriyle hem köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de Irak yönetimini manipüle etmeye çalıştı.

"Satıldıklarını" savunan Karasu, "Türkiye'yle ilişkiden dolayı ekonomik alan biraz rahatlayacakmış. Bu, satmadır. Bunun başka anlamı yok." dedi.

"YASAKLI ÖRGÜT" SANCISI
Irak'ın terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesinden de rahatsız olan terörist, "Ya sen PKK'yi nasıl düşman ilan ediyorsun. PKK onurunuzu kurtardı" diyerek PKK'nın DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini iddia etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2) ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in (sağda) eş başkanlığında, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı gerçekleşti. (15 Ağustos)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2) ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in (sağda) eş başkanlığında, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı gerçekleşti. (15 Ağustos)

Kaos çağrısı yapan Karasu, Iraklıların bu karara direnmesi gerektiğini öne sürerek, "Irak'la Türkiye'nin bu anlaşmalarına karşı çıkmalıdırlar. Kürt siyasi partileri karşı çıkmalı. Bu, aslında bir nevi teslim olmadır." iddiasında bulundu.

MİSAK-I MİLLİ KORKUSU: TÜRKİYE ORADAN ÇIKMAZ
Türkiye ile Irak arasındaki Mutabakat Zaptının korkusunu yaşayan Karasu Misak-ı Milli tedirginliğini de dile getirdi.

Bölgeden silineceklerini bilen Karasu, "Iraklılar demiş ki Başika'da Türkler eğitim alacak, kendileri de etkili olacakmış. Kendinizi kandırıyorsunuz. Türklerin işgalini meşrulaştırdınız yani. Kim çıkaracak Türkiye'yi oradan? Çıkacağını mı sanıyorlar? Yarın diyecekler ki biz burayı kan dökerek aldık. Şöyle aldık, böyle aldık. Zaten tarih olarak da bizimdi. Zaten öyle diyorlar; Misak-i Milli diyorlar ya. Evet, Misak-i Milli içinde Kerkük, Musul ve Suriye'nin kuzeyi. Tek fark var tabii, önemli. O Misak-i Milli kabul edildiği zaman bir Kürt inkârı yok." iddiasında bulundu.

Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarihi gelişme diyerek duyurdu: Zapt imzalandı| Flaş vize kararıTürkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarihi gelişme diyerek duyurdu: Zapt imzalandı| Flaş vize kararı

Iraktan PKKya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?Iraktan PKKya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT ve Emniyet’ten PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasına operasyon! Naze Ad kod adlı Mehnaz OMARI yakalandı!
Ankara’da atılan imza Kandil’deki terörist Mustafa Karasu’yu zıplattı! Misak-ı Milli korkusu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Türkiye’de maymun çiçeği var mı? Son durum ne?
Son dakika: Kudüs’te Ultra Ortodoks kaosu! İsrail polisinden askerlik yasasını reddeden Yahudilere müdahale
Galatasaray’dan Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek
Kağıthane’de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... Görüntüler ortaya çıktı | O arabayı yaktılar
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Uğur Dündar paylaştı! Deniz Uğur’dan Nilüfer’e yanıt geldi
Son dakika: El Fetih’e suikast! İsrail ordusu Lübnan’da Filistinli direniş grubunun yöneticisini hedef aldı
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek
Melisa Sözen’den terörist rolü! Tepki üstüne tepki... Kim beğendi? Yaptığı paylaşımları nereye koyacağız...
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Manisa’da şoke eden görüntüler: Sokak ortasında hamile kadını dövdü | Rezil sözler
Emlak satışında Doğrulanmış İlan Sistemi dönemi! Detaylar belli oldu: Bunu yapmayana 158 bin TL ceza
Beşiktaş’a İsviçre çakısı! Bonservis ücreti belli oldu
Piyasaya operasyon! CHP yandaşı isimlerin Mehmet Şimşek iddiası yalan çıktı | Zenginlere vergi affı mı var?
SON DAKİKA