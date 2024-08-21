Ankara’da atılan imza Kandil’deki terörist Mustafa Karasu’yu zıplattı! Misak-ı Milli korkusu

Terörist Karasu, Barzanilerin Talabaniler ile çekişme içinde olduğunu savunarak, "Irak'ı da bu işin içine şantaj yaparak kattı. Irak'a şantaj yapıyor; sen bu politikaları izlemezsen ben Türk devletiyle daha fazla iş birliğine girerim, Irak'a sorun çıkarırım diyerek, zorlayarak Irak'ı bu işin içine kattılar. Evet, Türk devletinin baskısı, dayatması var ama KDP işin içinde olmasaydı Irak bu noktaya gelmezdi." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlığında yapılan Türkiye-Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısı sonunda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi arasında mutabakat metni imza töreni düzenlendi. (15 Ağustos)
"SATILDIK"
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Ankara'da attığı imzadan rahatsız olan PKK elebaşı Karasu, "Şu andaki Irak yönetiminin gerçekten tarih bilgisi ve okuması zayıf. Böyle anlaşılıyor. Türk devletini tanımıyor. Günlük politika üretiyor. Şu anda Türk devleti şantaj yaptı; suyu şantaj olarak kullandı. Şimdi gevşetiyor. Irak da bu oyuna geliyor. Kesinlikle Irak'ın çıkarına değil. Şu andaki o iktidar, Sudani ve yardımcıları bin pişman olacaklar Türkiye ile bu ilişkiler sürdürdükleri için. KDP'nin şantajına böyle boyun eğdikleri için pişman olacaklar. Irak tarihi onları nasıl anacak? Şunu söyleyebiliriz. Hayırla anmayacak. Bu kadar Türk devletini tanımama, Türk devletinin bir nevi havuç sopa politikasına boyun eğme. Tam havuç sopa politikasına teslim olmuştur Irak." ifadeleriyle hem köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de Irak yönetimini manipüle etmeye çalıştı.
"Satıldıklarını" savunan Karasu, "Türkiye'yle ilişkiden dolayı ekonomik alan biraz rahatlayacakmış. Bu, satmadır. Bunun başka anlamı yok." dedi.
"YASAKLI ÖRGÜT" SANCISI
Irak'ın terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesinden de rahatsız olan terörist, "Ya sen PKK'yi nasıl düşman ilan ediyorsun. PKK onurunuzu kurtardı" diyerek PKK'nın DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini iddia etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2) ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in (sağda) eş başkanlığında, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı gerçekleşti. (15 Ağustos)
Kaos çağrısı yapan Karasu, Iraklıların bu karara direnmesi gerektiğini öne sürerek, "Irak'la Türkiye'nin bu anlaşmalarına karşı çıkmalıdırlar. Kürt siyasi partileri karşı çıkmalı. Bu, aslında bir nevi teslim olmadır." iddiasında bulundu.
MİSAK-I MİLLİ KORKUSU: TÜRKİYE ORADAN ÇIKMAZ
Türkiye ile Irak arasındaki Mutabakat Zaptının korkusunu yaşayan Karasu Misak-ı Milli tedirginliğini de dile getirdi.
Bölgeden silineceklerini bilen Karasu, "Iraklılar demiş ki Başika'da Türkler eğitim alacak, kendileri de etkili olacakmış. Kendinizi kandırıyorsunuz. Türklerin işgalini meşrulaştırdınız yani. Kim çıkaracak Türkiye'yi oradan? Çıkacağını mı sanıyorlar? Yarın diyecekler ki biz burayı kan dökerek aldık. Şöyle aldık, böyle aldık. Zaten tarih olarak da bizimdi. Zaten öyle diyorlar; Misak-i Milli diyorlar ya. Evet, Misak-i Milli içinde Kerkük, Musul ve Suriye'nin kuzeyi. Tek fark var tabii, önemli. O Misak-i Milli kabul edildiği zaman bir Kürt inkârı yok." iddiasında bulundu.